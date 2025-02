Libros destacados da semana

Cando nada é o que parece

Un «thriller» con alma

Pilar Ponte

Cando xa pensas que o tes claro e apostas por unha personaxe, o guión dá unha volta e ficas sen saberes nada. Esta é a impresión que queda ao rematares cada un dos capítulos da nova entrega da aclamada escritora Arantza Portabales, que comeza unha nova triloxía bautizada como «Os crimes de Loeiro» con este primeiro título Asasinato na Casa Rosa.

A inspectora de policía Iria Santaclara pide permiso para coidar do seu home, Ángel, que sufriu un ictus. Recibe a chamada misteriosa de Ulises Villamor, home que posúe unha das fortunas máis importantes do país e é dono do imperio das clínicas privadas ASISGAL, estendidas por medio mundo. O empresario pídelle que se traslade á súa mansión en Loeiro, trasunto da pequena vila de Loira, en Marín, na que vive cos seus fillos e netos, para tratar de investigar de maneira extraoficial a morte da súa muller, Rosa Piñeiro, catro anos antes, na pandemia, a mans de alguén da familia. A inspectora non tarda en se decidir, pois mataría por ter os medios que lle permitisen trasladar a Ángel a unha clínica en Alemaña, custosos gastos que correrán a conta de Villamor.

A investigación agrávase cun novo asasinato e o intento dun terceiro. A través dunha estrutura narrativa na que o presente se alterna con flashbacks que nos levan aos catro meses previos á morte de Rosa, permíteselle ao lector desentrañar, aos poucos, as tensións e dinámicas familiares que desembocan no crime, ata o punto de colocar nun lugar prixilexiado a quen le. Así, mesmo chega a ter máis información que a propia inspectora, que atopará no seu antigo xefe, César Araújo (si, o mesmo da novela A vida secreta de Úrsula Bass), un grande apoio e un piar fundamental na investigación.

Todos son sospeitosos, todos teñen móbil pero tamén coartada, os fillos, o xenro e a nora. Todos gardan segredos, traizóns e ambicións e en cada revelación permítesenos avanzar (ou mesmo recuar). As pistas que se van achegando en pequenas doses e as tramas cheas de xiros e mentiras, facilitadas por un estilo sinxelo de doada lectura e capítulos breves, permiten manter a tensión ata a liña final.

Pero a novela é moito máis; cada personaxe ten detrás un fondo e os seus propios problemas, e aínda podemos falar dunha personaxe colectiva: o pobo, representado na entrañable personaxe de Sinda.

Alén da trama principal, a obra achéganos a moitos outros temas, especialmente ao sanitario e máis concretamente ás enfermidades mentais que son tratadas con enorme sensibilidade e realismo permitíndonos falar dun thriller con alma.

ASASINATO NA CASA ROSA Autor: ARANTZA PORTABALES Editorial: GALAXIA (2024) Precio: 19,85 euros

De primeira man

Para empatizar

Xosé Feixó

A editorial Laiovento ofrécenos, en tradución de María Alonso Seisdedos, O poder que camiña nas tebras, de Lilias Hamilton (1858-1925), unha médica británica que en 1890 consegue emprego na corte do Emir de Afganistán. Alí, impactada profundamente, escribe esta novela, longa e densa, que se basea nun ambiente real, de historias e persoas reais, seguindo a vida de Gul Begum, unha muller mergullada nunha sociedade e nun mundo cheo de violencia, mesquindade, intrigas, diferenzas e unha estrutura social moi distinta da súa. Faino desde o seo de familias musulmás, onde que debe enfrontar o destino que lle tocou e polo que debe loitar, se ben de tal xeito que permite entender a beleza en calquera lugar e situación, a través de actos de amor, humanidade e entrega, sendo ela mesma unha activista social e feminista.

A temática, variada, achéganos asuntos que, aínda hoxe, en poucas ocasións se expuxeron deste xeito, máxime tendo en conta que, naquela época, a censura e as posibilidades das mulleres eran mínimas. Mesmo vemos a represión e o xenocidio practicada sobre o pobo hazara baixo o poder do goberno afgano. Traxedias e inhumanidades que puido narrar con auténtica realidade porque foi testemuña de primeira man, na corte, na que se relacionaba coa nobreza e as elites do país, vivindo múltiples historias de sufrimento no hospital no que traballaba. Unha lectura necesaria para empatizar.

O PODER QUE CAMIÑA NAS TEBRAS Autor: LILIAS HAMILTON Editorial: LAIOVENTO (2024) Precio: 13 euros

En clave de humor

Visual e educativa

María Navarro

Questo é molto strano é o título orixinal do texto que Matilde Tacchini presenta aos primeiros lectores na colección demademora de Kalandraka Editora e que da man de Manuela Rodríguez podemos ler na nosa lingua. O protagonista non deixa de sorprenderse se pensa en como é percibido polos demais: un koala, un ratiño, un leirón, un porquiño ou un peixiño son só algúns dos animais cos que é identificado un neno que reclama ser considerado como tal.

En clave de humor reivindícase a autopercepción. Sabendo que a formación do concepto de si mesmo se vai realizando gradualmente ao longo da vida e que é nas experiencias afectivas-sensitivas da infancia onde as raíces son máis profundas, parece que un desenvolvemento positivo deste constructo será un aspecto importante para un axeitado desenvolvemento psicosocial. Por iso, a autora, tirando da creatividade das palabras e dos dobre sentidos, aposta por un texto sinxelo, telegráfico, que toma exemplos da vida cotiá para reforzar tal concepto.A proposta plástica de Mercè Galí interpreta á perfección a estratexia porque realiza de cada percepción unha imaxe ensoñada que é quen de superar a mesma realidade polo que evoca, polo detalle que engade narrativa visual e polo trazo que establece unha suxerente conexión emocional co lectorado, convertendo as ilustracións nunha poderosa ferramenta que representa a simbiose de maneira visual e educativa.

ISTO É MOI ESTRAÑO Autor: MATILDE TACCHINO (ILS. MERCÉ GALI) Editorial: KALANDRAKA (2025) Precio: 14 euros

Equilibrio e cohexión

Un clásico contemporáneo

Héitor Mera

Reedita Laiovento O rumor do distante, premiado no ano 2000 co Premio Esquío. Logo pois, o que fan é recuperar, para poñer no seu sitio dentro da historia da poesía contemporánea, este texto: un clásico.

O rumor do distante non é unha obra fácil. Aparencia sinxela no que atinxe á súa estrutura externa, a medida que un vai lendo decátase da complicación de concibir unha obra tan extensa e, ao tempo, tan equilibrada e cohesionada.O libro ten dúascentas quince páxinas. Isto implica que co nexo común da fondura nas reflexións que se fan, as cuestións son tan variadas que a complexidade e a riqueza sexan grandes. Con todo, hai un equilibrio no nivel de calidade literaria que reafirman no lector que está perante unha grande obra. Cada sección do texto -nomeadas coma cada un dos camiños de peregrinaxe que van dar a Compostela- contén varios capítulos que virían ser as etapas que o poeta foi cubrindo. Cada etapa é sublimada cun destello poético. Estrofas de cinco versos de arte maior nas que nos atopamos coa síntese de múltiples manifestacións líricas. Dende os versos máis marcadamente ontolóxicos ata os máis intimistas ou mesmo históricos que veñen conformar a experiencia do camiñante-poeta.

Se se me permite, vexo a Cesáreo Sánchez como unha especie de Licenciado Molina poético e sentimental. Se o autor malagueño preocupouse de facer unha descrición do reino de Galicia en varios ámbitos de índole obxectiva, o noso poeta fai unha descrición reflexiva, lírica e filosófica que vai máis alá e mesmo, con case cinco séculos de distancia, complementa a aqueloutra.

Un proxecto,pois, cuxa lectura axudará tamén a valorar as posibilidades dos diferentes camiños que percorren a nosa cultura, as nosas paisaxes, a nosa historia. En definitiva, unha reflexión poética en clave de País que axuda a poñernos en perspectiva dende a humildade do pensamento sincero e marabillado.

UN RUMOR DISTANTE Autor: CESÁREO SÁNCHEZ IGLESIAS Editorial: LAIOVENTO (2025) Precio: 10 euros

