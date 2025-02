Graffiti en Galicia

No marco da celebración do 60º aniversario do nacemento do graffiti contemporáneo, a visita do grafiteiro chamado Cornbread converteu a Cidade da Cultura no centro da arte urbana durante unha xornada histórica para a creación da nosa xeira.

Foi aló polo ano 1971 cando os xornais de Filadelfia, en Estados Unidos, se facían eco da morte dun estudante que puña o seu nome, Cornbread, polas rúas da cidade. A noticia colleu por sorpresa ao apócrifo defunto quen, nun lóxico xesto de reacción, denunciou a falsidade daqueles titulares, pintando aínda máis graffitis co seu nome. Aquelas noticias falsas serviron, pois, para a difusión das primeiras manifestacións da arte do graffiti que logo habería de transitar a Nova York e mais ao resto do mundo, trocando a faciana das cidades e aparecendo como un auténtico soporte difusor de pensamento socio-político.

Xulio César, de Diego As (Lugo) / Arquivo

Darryl McCray, nado en Filadelfia en 1953, adoptou o alcume Cornbread na adolescencia e durante o tempo que estivo internado nun centro de menores, pola nostalxia do pan de millo que lle facía a súa avoa. Empregou ese rótulo para pintar, primeiro, a súa camisa e logo as paredes. Con ese xesto iniciou no ano 1965 o que se coñece como tagging ou etiquetado que é, de feito, á orixe do graffiti contemporáneo. Aínda que Cornbread xa pintara o seu nome en moitos espazos públicos, a súa resposta á noticia falsa levouno a facer as máis épicas intervencións. Así, pintou con aerosol un elefante do zoo de Filadelfia e tamén pintou un avión da TWA. Isto desencadeou moitos artigos en prensa, entrevistas e titulares. Cornbread acadaba a fama e a popularidade e comezaba o camiño de expansión do graffiti, dende o underground até a galería de arte que é onde o atopamos nos nosos días.

Entre o elefante pintado e o seu nome no "Gato" de Botero van 60 anos

Na actualidade Cornbread desenvolve unha salientable actividade como conferenciante por todo o mundo, ofrecendo a súa visión e experiencia sobre o universo do graffiti. A súa visita a Galicia estivo precedida doutra estancia en Barcelona, onde se atopa a Canal Gallery coa que traballa o artista de Filadelfia. En 2022 volveu facer unha intervención polémica ao pintar co seu nome a escultura «Gato» de Fernando Botero que se atopa na Rambla do Raval. Entre o elefante pintado e mais o gato pintado pasaron case 60 anos, pero o espírito do artista fica intacto.

Cornbread, sobre "O Gato", de Fernando Botero. / Arquivo

No encontro en Santiago, o director da Canal Gallery, Balu, participou tamén na mesa redonda, e puxo en valor a importancia do legado de Cornbread na actualidade. Presentou asemade o libro Cornbread the legend: Graffiti in Philadelphia (1965-1971), editado por Maxitype, no que se recolle documentación que contextualiza moi ben a importancia deste creador.

Estivo tamén na mesa a artista Seor (Beatriz López), autora do primeiro graffiti en Galicia. E tamén Amabel González Troncoso, promotora da convocatoria e especialista en graffiti. A presenza do graffiti en convocatorias culturais en Galicia está sendo constante nos últimos vinte anos, entre outras ocasións co premio Xuventude Crea e tamén con exposicións monográficas como a celebrada no Auditorio de Galicia en 2023 titulada: 1984 Unha xenealoxía feminista da arte urbana galega.

Muros con arte Os maiores e máis premiados murais de intervención urbana están en Galicia. Fene tense convertido nun verdadeiro museo ao aire libre onde se pode transitar polas rúas como nunha galería de arte monumental e popular. E o mesmo acontece en Santiago, Vigo, A Coruña ou Lugo, cidade esta onde atopamos o máis premiado mural, creado polo artista Diego As, que representa un emperador Xulio César hiperrealista. Aínda que a presenza de grandes murais ocupa moito do noso asombro polo tamaño monumental destas decoracións de edificios, a existencia de formas de arte urbana é anterior en fondo e forma. O inicio atópase na intervención underground ou fóra do sistema que se facía dende os anos 70 no mobiliario urbano, daquela eran as sinaturas dos propios grafiteiros o que atopabamos nos muros. Era un xeito de autoafirmación da mocidade escribir o nome propio ou o pseudónimo cunha caligrafía específica. Aquela procura pola identidade transitaba paralela a un estilo de vida coa música do momento, logo hiphop, coa cultura da roupa de moda rápida, logo camisetas e sudadeiras de deseñador, coa axitación política que denunciaba discriminacións raciais e sociais. Eses muros trocaron en fiestras abertas coa arte.

