Disque en España a democracia veu coa Constitución do 78 e, como primeiro mandatario da mesma, Adolfo Suárez. Simbolicamente si; en rigor, non. En acepción xeral, democracia é o dereito ao voto libre dos maiores de idade. Ergo os primeiros comicios democráticos tiveron lugar en 1933 (II República). Neles, a muller, por fin, podía votar. A coalición conservadora venceu; en concuencia, o primeiro presidente democrático do Goberno español vén ser Alejandro Lerroux.

A referencia vén polo affaire «Castelao presidente». En rigor institucional, o primeiro presidente galego foi X. Fernández Albor. Pero moralmente, o primeiro foi Afonso R. Castelao. Expliquémolo dentro dos límites dun artigo.

Tras as Irmandades, a asemblea da Coruña-31 ou a achega do Seminario de Estudos Galegos, veu a magna asemblea proestatutaria do 32. Eis o encontro de 211 concellos, catro deputacións, deputados en Cortes, entidades agrobreiras, cámaras de comercio… En definitiva, o corpo social. En toda esta narración, asómasenos un Castelao propagandista que, devagar, é visto por todos como cabeza da causa. O Estatuto a debate elaborouno unha comisión plural: dígase Montero Díaz, futuro pronazi, ou Alexandre Bóveda, asasinado no 36. Someteuse a exposición pública na prensa (FARO DE VIGO incluído). A asemblea aprobaría o texto por ampla maioría.

A vitoria de Lerroux no 33 amarra os cabalos; a vitoria da Fronte Popular, céibaos. Retómase o proceso con enorme mobilización social deica coroarse co case unanimidade no plebiscito do 28/xuño/36. Neste andar sobrease a paixón e razón dun Castelao de actividade frenética en mitins, prensa, conferencias, cartelaría... A xente avalouno sendo o candidato máis votado pola provincia pontevedresa no 36. O Estatuto lévase a Madrid, en delegación con Castelao eufórico. Entrégaselle ao Presidente das Cortes. O 17 de xullo a Comisión é recibida por Azaña e Castelao fala en nome de todos. Nesas horas inicia a guerra incivil.

Castelao, firme na defensa da República, soubo necesario lexitimar nas Cortes a última decisión do noso pobo tomada en paz: o Estatuto. Desfíxose de corpo, mente e alma pra conseguilo. As Cortes de Montserrat (1938) admitírono a trámite pero non deu tempo a votalo.

A derrota esnaquizou todo. O marasmo institucional foi absoluto. Castelao, de permanencia democrática, cisma na loita antifeixista cabo da estatutaria. Cunhas Cortes sen convocar e Goberno sen formar, estreita relación con cataláns e vascos. Eles tiñan goberno propio de lexitimidade político-institucional; Galiza non tiña Goberno pero si expresara ese desexo.

O 15/Santos/44 nace o Consello de Galiza pra «gardar, manter e defender a derradeira vontade de Galiza […] que arranca legalmente do Estatuto plebiscitado». Castelao, presidente. Poucos meses despois, as Cortes republicanas reúnense en México. El asiste, vota e celebra a aprobación definitiva do Estatuto.

A República formará Goberno e Castelao será ministro. Entendeuse que as tres nacións tiñan lexitimidade pra representar no Goberno da Repúlica estes territorios con base en cadanseu estatuto. Isto recollerase precisamente na Constitución do 78: nacionalidades históricas. Incluso antes, a Comisión dos 9 (encargada de negociar con Suárez a restauración) contou coa «cadeira de Galiza» ocupada por Paz-Andrade porque viña lexitimada por Castelao-Consello de Galiza.

Castelao nunca foi electo presidente da Xunta. A razón é sinxela pois o feixismo arrasou a democracia. Pero no 36 Castelao encarnaba a idea de autogoberno, era o político con máis votos na provincia, o home chamado a moreas de mitins, o exiliado que teimou deica conseguir a aprobación en Cortes do Estatuto coas posteriores consecuencias de lexitimidade que citamos. Moral, ética e historicamente Castelao é o primeiro presidente da Xunta. Só a guerra puido evitalo. Por iso é un deber da Lei da memoria democrática o recoñecemento do Consello como noso Goberno no exilio.

Eu, aprendiz dos vellos e dos libros, sentiríame conforme se cada persoa comprendese esta significación de Castelao. Quero pensar que así é. Quero contribuír que así sexa.

