«Castelao é a figura máis representativa da cultura galega»

Autor de «Castelao. A forza dun mito» e editor dun libro de discursos de Castelao e doutro dunha escolma de textos escritos polo rianxeiro (os tres publicados por Galaxia), Henrique Monteagudo,vicesecretario da Real Academia Galega, é unha referencia obrigada para falar da figura homenaxeada este ano.

–Vde. titulou Castelao. A forxa dun mito un dos seus libros. Os mitos están para seren cuestionados ou para exerceren de figuras de consenso?

–Os mitos están un pouco máis alá da conxuntura política e, por suposto, moi alá do que son os intereses partidistas. Castelao é unha figura histórica e, vaia, coido que non merece a pena entrar nas liortas partidistas, senón que hai que ter moito respecto por todo o que significa e representa Castelao porque a maioría dos galegos estimamos que estamos ben representados por el e mais a súa obra. Deixemos a Castelao estar onde está.

–No ámbito ideolóxico, cales cre Vde. que foron as principais aportacións de Castelao ao nacionalismo?

–Sempre en Galiza non é só un libro de doutrina e ideoloxía galeguista e nacionalista, é moito máis ca iso. Está claro que Castelao repite constantemente que Galicia é unha nación que ten dereito ao autogoberno, á súa cultura, ao seu idioma, a súa soberanía…Pero hai un dato fundamental que estriba na música que percorre toda esa obra, na que di que non é separatista e que a fórmula que harmoniza a diversidade nacional é o dereito a autonomía. A súa aposta é a de que todos os países do Estado debemos convivir xuntos e radica no federalismo. E fala de federalismo español, de confederación ibérica con Portugal, pero fala de unión europea. Polo tanto, Castelao, efectivamente, provén do nacionalismo de Vicente Risco, que é máis existencialista, máis de raza e de terra, pero Daniel vai moito máis alá diso e fala dende unha perspectiva federal e democrática.

–Dende o punto de vista político, hai un Castelao de antes da Guerra Civil e un Castelao de despois, o Castelao do exilio?

–Castelao era unha persoa que estaba participando e poñendo en marcha unha serie de tácticas políticas que teñen que ver coas situacións, por certo bastante cambiantes, da época que na que vivía, mais sempre cun obxectivo clarísimo que é o da opción do autogoberno que, no seu caso, significaba o Estatuto de Autonomía. Durante a Segunda República, o obxectivo principal do Partido Galeguista foi conseguir o Estatuto; durante a guerra un dos seus principais empeños foi obviamente a defensa da República fronte ao fascismo. Pero, dentro diso, que as Cortes reublicanas tramitasen, en plena guerra,o Estatuto de Autonomía; e, no exilio, o seu grande empeño seguía sendo o recoñecemento da autonomía galega ata o punto de crear o Consello de Galicia coa teima do Estatuto galego. Nese sentido, foi sempre unha frecha directa cara ao seu grande obxectivo. Agora ben, as tácticas, ao longo destas etapas, foron moi variadas, pero ese é un detalle do día a día político que é moi interesante, mais o que non podemos facer é perder de vista cal era o obxectivo de Castelao en todo este proceso.

–Dende o punto de vista de hoxe, ademais de no nacionalismo, onde situaría a Castelao: centro dereita, centro-esquerda, socialdemocracia, progresismo….?

–Eu creo que el estaría dentro dunha corrente de centro-esquerda, moderadamente progresista, e moi ecoloxista. Persoalmente, eu creo que, se vivise hoxe, non estaría nun partido de inspiración marxista, porque o marxismo non era o del.

«Foi pioneiro en utilizar a expresión ‘unión europea’ e apostar claramente por unha Europa federal»

–Castelao plantexouse unha Galicia soberana, pero nunca se decantou polo independentismo. A que o atribúe?

–O que lea Sempre en Galiza e outros escritos, decataráse de que Castelao sempre está na liña europeísta, ata o punto de que utiliza moito a expresión que citei antes: unión europea, que é un termo moderno, ata diría que moi recente historicamente falando. De maneira que el acreditaba incluso nun federalismo europeo; daquela, como ía apostar polo independentismo como proxecto político? Iso sería unha contradición, penso eu.

–Cre que Castelao debería ser proclamado oficialmente como o primeiro presidente de Galicia?

–Eu, dende logo, nunca faría esa proposta, e non é por criticar a quen a fan, senón porque a historia é o que é, e nós non podemos cambiala. A verdade é que non se entende moi ben esta pretensión, porque Castelao non foi presidente de Galicia, senón do Consello de Galicia, que era unha entidade que se consideraba a sí mesma como un goberno galego no exilio e que tivo a súa importancia pero, repito, Castelao non foi presidente de Galicia.

–Vde. ten editado un libro sobre os discursos de Castelao. Como definiría a Castelao como orador ou como clasificaría os seus discursos?

–Sen dúbida, foi un dos grandes oradores de todos os tempos en galego. Neste senso, a Castelao debémoslle peza oratoria máis maxistral e brillante que se escribiu nunca en Galicia, que é “Alba de groria!”. Aí verqueu todas as súas cualidades como escritor porque a súa prosa era clara, limpa, elegante, rítmica, sintética, emocionante, imaxinativa, e sinxela…cousa esta última que semella doada de facer, pero que, en realidade, son as máis difíciles de trasladar aos textos.

–Dende o punto de vista da cultura, nun sentido amplo, cales foron as principais aportacións de Castelao?

–Castelao é, sen dubida, alén do político, a figura máis representativa da cultura galega contemporánea, comenzando pola polifacefia: foi artista plástico, caricaturista, escritor, político, humorista, intelectual…foi un home que conseguiu romper moldes pero tamén saltar muros.

–E o seu é alta cultura ou cultura popular?

–As dúas cousas.

