Arredor de Silencio roto

A mostra Silencio roto, presentada na Casa das Artes de Vigo, redescobre a obra do pintor e restaurador galego Francisco Torrrón Durán (A Coruña, 1934- Madrid, 2020), un artista que despois da inicial formación na Coruña -coa pintora Carmen Corredoira- estudou Belas Artes en Madrid e desde 1961 traballou como restuarador para o Patrimonio Nacional.

Unha imaxe da mostra de Torrón / @ELIREGUEIRA

En paralelo a esta actividade Torrón desenvolveu unha interesante faceta creativa, que se é claro que se sitúa nas coordenadas do realismo madrileno, está chea de alento persoal e dunha orixinalidade que non é para nada allea ao perfil formativo e profesional do artista e ten unha clara influencia no seu traballo.

Unha das pinturas. / @ELIREGUEIRA

Lembremos que non hai arte sen pasado, sen diálogo coa tradición, coa multiplicidade de referencias que configuran o pouso da nosa cultura. A evidencia desta realidade, que afecta non soamente á arte senón que se pode xeneralizar a todo o noso constructo cultural, non nos debe facer esquecer que este diálogo debe conformarse, para se constituír en fonte de sentido, como unha constante tensión entre o que se coñece e o que se descobre ao deitarmos unha nova ollada sobre o que se coidaba coñecer.

Dous visitantes percorren as salas da exposición. / @ELIREGUEIRA

Se a tradición e a iconografía de Francisco Torrón estaba, parcialmente, no pasado -en diferentes puntos do pasado artístico-, a súa ollada rigorosa e modulada proxectábase nitidamente no seu presente e de ningún xeito produce a sensación de retorno ao pretérito ou de suspensión temporal -opcións de calquera maneira lexítimas-, ben pola contra, estimula unha viva percepción epocal.

Un bodegón de Francisco Torrón. / @ELIREGUEIRA

Os mellores exemplos de retratos, naturezas mortas e paisaxes de Francisco Torrón, como toda auténtica obra de arte, emiten e reciben sinais e fálannos de que todo está conectado, como sempre o estivo, mais no seu caso o que nos é presentado é unha obra que se nos ofrece como unha rede de enlaces e valencias, elos que permiten unha percepción renovada do formal, do temático, en resumo, da pintura na súa fragmentaria totalidade. É a súa unha obra allea a rupturas radicais, feita de silencios e envolvida nunha atmosfera intimista, coa súa gama de cores terra e cincentos.

Estatismo e melancolía Aínda que non exenta de modulacións ao longo do tempo, a obra de Francisco Torrón combina silencio -ese Silencio roto do título da mostra-, estatismo e unha moi elaborada e precisa factura. É o seu un mundo carente de falsos preciosismos mais non por iso mesmo con menos sentido e expresividade proxectado sobre o noso presente, xa que o artista conseguía penetrar en aspectos fundamentais da condición humana e reflexionar sobre o sentido profundo da existencia. Un aspecto ben evidente no seu traballo é o recurso aos xéneros tradicionais, frecuentemente en estreita ligazón entre eles, que permitían ao artista reelaborar os xogos, as olladas, os movementos conxelados e tamén favorecer o pormenorizado estudo compositivo que sen dúbida nos lembra escenas semellantes de interiores, retratos e paisaxes da tradición clásica, en especial na versión moderna do chamado realismo madrileño. Son de especial interese os seus retratos que se insiren de cheo nunha das correntes máis importantes do realismo do pasado século: a que adopta o clasicismo como referente, un clasicismo renovado pola mirada da contemporaneidade. Estamos perante un tipo de figuración que ten na ambigüidade e no sentimento melancólico –que analizou o historiador de arte francés Jean Clair- algúns dos seus máis sólidos argumentos. Os cadros de Francisco Torrón son, ao mesmo tempo, unha homenaxe á creación e unha expresión de indeterminada tristeza, que se proxecta nos trazos fisionómicos, algo ben habitual na arte do momento inicial da sua formación, que corresponde, de xeito xenérico, a un sentimento humanista e sensíbel á realidade cultural do seu tempo.

TÍTULO Silencio roto ARTISTA Francisco Torrón LUGAR Casa das Artes (Policartpo Sanz, 15). Vigo. DATAS Até o 20 de abril

