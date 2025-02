A aposta Plastibar

Como facer unha vida confortable? Non é ben no estilo xornalístico facer preguntas ao comezo. Ese capricho teno en Galicia o noso himno, e en poucas cousas máis se tolera. Pero co edificio que lles quero presentar hoxe só poden abrollar preguntas. Como vivir mellor? Como atopar o verde dentro do urbano? Para iso, houbo en Vigo alguén que decidiu, nos anos 50 do pasado século, tomar inspiración de Frank Lloyd Wright, o afamado arquitecto americano, e dos materiais máis modernos para colocar no número 35 da rúa do Marqués de Valladares un singular edificio, o coñecido como Plastibar. Esta obra foi o primeiro proxecto dun novísimo estudante de arquitectura, Xosé Bar Boo, moderno galego autor dunha imaxe internacional para un país que xa nos anos 50 rexeitaba a arquitectura mastigada e apostaba, en cambio, por esoutra da sabedoría dos usos e da estética, coa frescura dos novos materiais. O edificio foi feito para a súa familia e nel o arquitecto residiu ata a súa morte, ademais de acoller nun dos seus andares a sede co Colexio de Arquitectos de Vigo.

Interior dun dos pisos. / LUIS ARGÜELLES / ARQUIVO

Plastibar, tan acolledor ao ollo, tan familiar para Bar Boo, chama a atención. A forma interior dicta, mediante a súa lóxica, a presentación exterior. Este foi un dos paradigmas do movemento moderno que este mestre levou ao Plastibar, un edificio de tres vivendas con oficinas e locais comerciais nos primeiros andares. Plastibar ten dentro de cada vivenda unha simulación de vivenda unifamiliar, cun sistema de terrazas que permite o nacemento e cultivo de modesta vexetación e a recreación constante diante dun dos patios máis magníficos, para quen lles escribe, que se poden atopar en Galicia. A vida nova do movemento moderno pasaba polo contacto cunha natureza na que a rixidez das formas non competía coa saída natural, senón que lle facía oco. A súa fachada, cun rico panelado de pedra pulida, outorga a cor laranxa diante do aceiro e sinala os elementos de contraste patra facer ver a estrutura na que o oco é acolledor. Se observamos as vivendas, aprezamos un niño de vida, un cariño polos materiais e un reparto das estancias moi propio de mediados do século XX nos países avanzados, cunha apertura e fluideza que tamén tivemos en Galicia como exemplo da mellor vangarda.

Unha perspectiva da fachada do edificio. / LUIS ARGÜELLES / ARQUIVO

As ventás exteriores, cun notable forxado, conforman a fachada dos andares comerciais. En cambio, nos andares destinados a oficinas preséntanse moito máis abertos, onde os grandes ocos acristalados, compartimentados de xeito harmónico, acaparan a atención. Esta mesma linguaxe percorre o patio, unha abertura de metal forxado e cristal onde xa non hai espazo para a pedra, senón para as cortinas corridas, a luz branca do inverno vigués, que escala o espazo acompañada do verde das enredadeiras e outras plantas que invaden co seu bosque este privado centro da cidade. En contraste coa alambicada pedra do edificio compañeiro, do século XIX, Plastibar dialoga e racha, con elegancia, a liña da rúa, todo el fai de esquina para a mazá. As vivendas desta obra destacan ao incorporaren pechamentos opacos revestidos de granito pulido nas zonas máis reservadas da fachada, ademais de xardineiras integradas nos amplos ocos acristalados. Así, chegando aos andares domésticos, interpónse parte daquela pedra alaranxada da que falamos, case caramelo, nos solpores vigueses, o que dá aínda a ilusión de estar diante dun edificio «novo».

Cara interior do inmueble. / LUIS ARGÜELLES / ARQUIVO

E que implica «novo»? Pois a resposta vén dado porque nel vemos formas recoñecibles, cidade asimilada para a vida de hoxe e de gusto contemporáneo. Tamén na vontade de saír fóra, de vivir mellor estando nun fogar que tamén se comprende no exterior, como é o caso dos bancos apostados na terraza e na balaustrada que dá ao foso do patio. Plastibar non incomoda, cuestiona, e por iso é grande, porque saca Galicia do conformismo continuo e vén colocala na mellor intepretación da boa vida.

Bar Boo, con voz propia Xosé Bar Boo foi un dos arquitectos galegos máis influentes na renovación da arquitectura moderna. Formado na Escola Técnica Superior de Arquitectura de Madrid, onde obteu o título en 1957 e o grao de doutor en 1960, desenvolveu a súa carreira en Vigo. Destacouse polo uso innovador do granito, empregado en proxectos emblemáticos como o Edificio Plaza de Compostela (1963), a Vivenda Vázquez (1963), a Praza de abastos de Gondomar (1964) e o complexo residencial no barrio de Campolongo de Pontevedra (1965–1969). Outras obras notables inclúen a Igrexa parroquial de Nosa Señora das Neves en Teis (1968), o Edificio Vicente Suárez en Vigo (1972), a nova sede dos Xulgados da Coruña (1991) e a Casa Gerardo Martín en Teis. Ademais, Bar Boo foi un destacado impulsor institucional: cofundou en 1973 o Colexio Oficial de Arquitectos de Galicia, no que foi decano entre 1977 e 1979, e exerceu como vicepresidente do Consello Superior dos Colexios de Arquitectos de España, impartindo tamén clases na Escola Técnica Superior de Arquitetura da Coruña. Comprometido e preocupado polo medio ambiente, foi tamén un dos fundadores de ADEGA en 1974. O seu legado, recoñecido co Premio da Crítica Galicia en 1981 é homenaxeado cunha rúa na cidade olívica.

