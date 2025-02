París, capital imán

A principal virtude da capital francesa é, posiblemente, a súa capacidade de reinventarse para seguir sendo un punto de atracción mundial. Tal circunstancia xa sucedeu en 1871 cando se proclamou a Comuna de París e se produciu a derrota militar francesa fronte Alemaña. Unha renovación técnica que tivo os cumios nas Exposicións Universais de 1889 e 1900. O símbolo da primeira —que quedou para sempre da cidade— é a Torre Eiffel.

Así xa aparecía nunha carta de Ramón Casas a Santiago Rusiñol de 1890, que se pode ver na exposición De Montmarte a Montparnasse. Artistas cataláns en París, 1889-1914 que o Museu Picasso de Barcelona presenta ata o 30 de marzo. O papel xogado pola capital francesa na renovación artística ao longo do século XIX (clasicismo, romanticismo, impresionismo) actuou de imán das novos correntes estéticas. Desaparecidos os barrios populares pola reforma de Haussmann durante o Segundo Imperio, que impuxo a cidade burguesa, a chegada de artistas estranxeiros levou a que estes se establecesen nas marxes da urbe.

Principalmente no outeiro de Montmartre, de recente incorporación á capital (e en menos medida en Montparnasse e no Barrio Latino, zonas que tamén escaparan da reforma urbana). Puntos de referencia en Montmartre eran os seus vellos muíños de vento (ata trinta), entre eles o Moulin Rouge, onde en 1889 abriu o primeiro local de cabaré, ou o Moulin de la Galette, onde se celebraban festas e bailes populares. Este ambiente, ata certo punto marxinal, favoreceu as relacións entre os artistas chegados (que montaron os seus talleres en vellas instalacións industriais) e entre eles e os grupos sociais que escapaban das convencións da cidade. Era o mundo da bohemia, retratado entre outros por Puccini na súa ópera La Bohème (1896).

Era un ámbito, pois, que unía os espectáculos frívolos con novas propostas circenses (como a dos Medrano, tan admirada por Picasso), as operetas (como Orphée de Ofenbach), os teatros (con Isadora Duncan actuando medio espida) que, a partir de 1900, desembocou na figura da parisienne, arquetipo de muller fráxil e ben vestida que comezaría a dar protagonismo á condición feminina do novo século.

Aquel París que viviu este ambiente de alegría ata 1914, cando comezou a guerra mundial, foi punto de atracción de artistas, escritores e músicos. Obviamente, esta chegada viña condicionada pola capacidade económica do lugar de orixe deses creadores. En consecuencia, a presenza de cataláns era considerable; por contra, outros artistas españois —os galegos entre eles— optaban para a súa formación pola Academia de San Fernando de Madrid. O ambiente nesta cidade foi serodio pola neutralidade española e polo retraso na chegada de novidades, inmortalizado por Valle-Inclán en Luces de bohemia (1920). Asemade un ambiente, este madrileño, ben lonxe do da liberdade vivida en París anos antes, cando o can-can, a absenta e mais a morfina formaban parte da diversión de artistas e da xente do común. Pero que tamén incorporaba á pintura novidades como os primeiros automóbiles ou o xogo de tenis.

Mais os galegos non estiveron do todo ausentes daquel París bohemio e festivo aínda que non sempre nos espazos artísticos. Así, Carolina Otero (Valga, 1868), coñecida como «Bella Otero», actuou diversas temporadas no Folies Bergère e no Cirque d’Été da capital francesa. Salientaba a súa condición española (como andaluza) e foi amante de diversos reis europeos. Pola súa banda, en Montmartre medrou un rapaz chamado Gerard Encausse Pérez. Nacido na Coruña en 1865, chegou a este barrio en 1869. Despois de estudar Medicina, interesouse polo ocultismo e pasou a ser coñecido polo alcume de «Doutor Papus». Acadou tal fama que a partir de 1905 asesorou o tsar Alexandre II de Rusia.

