O anticapitalismo (e II)

No contexto da Revolución francesa (1789-1799), as aspiracións revolucionarias do pobo traballador tiveron dúas consecuencias inmediatas: primeira, facer aflorar os límites do liberalismo burgués; e, segunda, provocar o xurdimento dunha nova corrente emancipatoria que se pode rastrexar nas loitas que un século máis tarde culminarían na «insurrección comuneira» de París.

O socialismo primitivo no contexto da Revolución francesa

Ao longo do ano 1792, un momento crítico da Revolución francesa, vanse perfilando as tomas de partido dos diferentes representantes do pobo; neste contexto, entre os grupos máis radicalizados fórxase o pensamento de Jacques Roux, Jean Leclerc, Jean Varlet, Pauline Léon e Claire Lacombe, que formarán o grupo denominado Enragés. Eses «indignados», logo de denunciar no discurso do 25 de xuño de 1793 que «só os ricos se beneficiaron das vantaxes da Revolución durante catro anos», propuxeron unha serie de solucións para evitar a especulación e o acaparamento de bens de primeira necesidade, entre elas a subida dos salarios e a baixada dos prezos dos produtos de primeira necesidade, a creación dunha rede de almacéns públicos. Así mesmo, reclamaban a soberanía popular e a democracia directa fronte á democracia representativa.

Unha vez que os Enragés foron derrotados política e fisicamente no contexto do «Terror vermello», xurdiu unha nova facción radicalizada que, malia certas diferenzas con respecto a eles -relacionadas coa forma de organización política-, adopta algunha das súas medidas, como a lei de máximo xeral ou persecución dos acaparadores e dos especuladores nunha «guerra aberta entre ricos e pobres». O ideólogo desta nova corrente saída do Club dos Cordoeiros, Jacques Hébert, dá o seu nome a ese novo grupo político: os «hebertistas».

Posteriormente, o 27 de outubro de 1794, materialízase o triunfo da contrarrevolución mediante o golpe de Estado de Termidor, que pon fin á Convención montañesa e dá paso ao Directorio (1795-1799). Neste novo contexto reaccionario, desenvólvese un novo movemento revolucionario: a Conspiración dos Iguais (1796), que, encabezado por François Babeuf, pretendía instaurar un réxime político que garantise a «igualdade perfecta». A través do Tribun du Peuple, Babeuf sentou as bases dun comunismo da distribución e do consumo, «para que todas as necesidades sexan satisfeitas e ninguén sufra nin miseria ni fatiga», e estableceu, xunto co Comité dos Insurrectos -entre os que tamén se atopaba Sylvain Maréchal e Filippo Buonarroti-, unha forma de organización do movemento obreiro novidosa, que posteriormente sería teorizada por Buonarroti no contexto revolucionario de 1830 e por Auguste Blanqui no ano 1848.

Na procura dunha nova organización política da sociedade

Foron anos de loita revolucionaria nos que se forxaron as dúas grandes correntes do movemento obreiro. As dúas tiñan un mesmo obxectivo: a fin da opresión, entendendo que hai «opresión cando un se esgota no traballo e carece de todo, mentres outro nada na abundancia sen facer nada», como recollía o 5º principio do novo Estado que pretendía instaurar a Conspiración dos Iguais en 1796. Non obstante, a primeira desas correntes buscará construír a sociedade sen clases mediante a autoorganización dos individuos libres da comunidade á marxe de calquera forma de Estado, entendido como un sistema de opresión ao servizo das clases dominantes; pola contra, a segundas desas dúas correntes do movemento obreiro defende a conquista do Estado pola clase traballadora como condición necesaria para a transformación da sociedade de clases debido a que baixo o control do proletariado o Estado non exercería unha función coercitiva senón de coordinación social e económica. Velaí as dúas correntes opostas: a anarquista fronte á socialista/comunista.

Jacques Hébert, Pierre-Joseph Proudhon y François Babeuf. / FDV

A sociedade sen Estado Malia que os Enragés e William Godwin poden considerarse precursores do anarquismo, o certo é que o primeiro pensador abertamente anarquista foi Proudhon, quen no ensaio Que é a propiedade? (1840) definiu a anarquía como «unha forma de goberno sen amo nin soberano». A partir dese momento, desenvolvéronse tres correntes que coexisten ao longo do tempo: dunha banda, a comunitaria, iniciada polos socialistas utópicos (Fourier, Cabet...), procuraba fundar comunas antiautoritarias á marxe do Estado e autoxestionadas (na actualidade moitas das comunas naturistas inspíranse nese comunitarismo). Doutra, a insurreccional, que ten por obxectivo a destrución violenta de calquera sistema opresor, que tivo a súa máxima expresión na Comuna de París de 1871 e mais na estratexia coñecida como da «propaganda polos feitos». En fin, a sindicalista, que fai xirar na loita sindical, a acción directa e a folga xeral expropiadora o medio de acceder á sociedade sen clases. Mais as tres comparten os mesmos principios: a oposición a calquera forma de autoridade, a autoxestión, o federalismo integral, a democracia directa e o apoio mutuo.

Suscríbete para seguir leyendo