Libros recomendados

Unha educación sentimental

Iago Fernández

Pouco antes de recibir no buzón a novela de Cynthia Menéndez, tiven ocasión de asistir á estrea de Reconversión, a nova peza de teatro de Santiago Cortegoso. Ambas as obras atópanse intimamente relacionadas polo feito de abordaren o proceso de reconversión naval que, dende comezos dos oitenta ata finais dos noventa, desmantelou o eixo de estaleiros vigueses e a vida de milleiros de traballadores. Neste sentido, son unhas das pouquísimas iniciativas do campo literario galego que reflotan a memoria dun periodo fundamental para o entendemento do noso presente histórico, sexa en termos políticos, económicos ou de clase. Alén diso, malia estaren as dúas narradas polo fillo dun traballador do sector naval, percorren camiños prácticamente opostos. A de Menéndez céntrase nas lembranzas do fillo e tinxe o pasado dunha idealización nostálxica; a de Cortegoso céntrase na figura do pai e distánciase ironicamente das vivencias históricas.

Para achegármonos a calquera delas convén choutar da forma ao fondo e do fondo, ao exterior. No tocante á de Menéndez, estamos a falar dun monólogo estruturado en fragmentos que ocasionalmente se dirixen a unha antiga moza do narrador. As partes máis emotivas son as xuntanzas domésticas dos obreiros e o relato de actos de prostesta acontecidos durante 1997: manifestacións en Santiago e Vigo, un corte de tráfico ferroviario, un encerro na sede de Caixavigo e, finalmente, un encerro no astaleiro Hijos de J. Barreras que ademais coincide coa Noiteboa. Os únicos fragmentos titulados do libro enfócanse nestes actos, quizais para poñer de manifesto que, precisamente, os feitos expostos non son conxecturas nin froito da invención. Tal e como Menéndez apunta nas páxinas dos agradecementos, «os obreiros encerráronse en Noiteboa, as familias cearon con eles no asteleiro».

Este apuntamento, lonxe de supor unha trivialidade, ilumina cunha extraña forza a frase suguinte, «Loitouse e perdeuse». Indícanos que o perdido, neste caso, ademais dos postos de traballo, o pulo industrial e a batalla ideolóxica, foron as articulacións entre os traballadores, os familiares e a veciñanza que fixeron o encerro viable. En última instancia, indícanos que o noso sentido do posible non é natural nin xenuinamente cultural, senón outro produto máis diso que o crítico e teórico Mark Fisher denominara «Realismo Capitalista».

SON COMA GLACIARES OS BARCOS DE ACEIRO (2025) Cynthia Menéndez, Vigo, Galaxia, PVP. 18,50€

Política, negra e mordaz

Segredos comunais

Fabio Rivas

«Si, claro que o coñecín, e moito... Xa saberás, supoño, que mataron o meu mozo na guerra e que toda a vila di que gardo loito por el. Non é verdade, gardo loito por min... Si, por min...»

É A rúa das preguntas unha novela que recende a noir, mais con certas licenzas que nos afastan de convencionalismos e tópicos, principalmente no artellamento da súa estrutura polifónica. A primeira parte da obra —que se desenvolve na Rúa, concello natal do autor, Xesús González Gómez, a mediados do século XX— constrúese a partir de testemuños: Federico, un home que chegou á vila dun día para outro e que é recoñecido pola súa personalidade estrafalaria, aparece morto; esta súa morte parece estar sendo agochada e manipulada polas autoridades fascistas. Rosendo, un mozo universitario, entrevístase coa veciñanza e pregúntalles sobre o falecido coa escusa de que rematar un libro sobre a historia da Estación que Federico comezara, e a medida que vai tirando do fío constrúe unha sorte de biografía chea de lagoas, mesmo de incongruencias, mais tamén se nos descobre unha trama que fala da presenza de tropas nazis en Galicia, de odios e medos e sempre baixo a mensaxe implícita de «fala máis baixo que aínda te van oír.»

Por outra banda, na segunda parte González sérvese dun estilo epistolar para verter luz sobre os ocos que aínda descoñecemos. A escolla dunha longa misiva, con data en dúas décadas despois, para concluír a novela é acertada, pois os pequenos garabullos que o autor foi deixando polo camiño aquí acaban por se amorear nunha fogueira de verdades, cuxas faíscas queiman de vez as suposicións e os enganos.

A RÚA DAS PREGUNTAS (2024) Xesús González Gómez, Vigo, Galaxia, PVP. 17,57€

Explicar un país

Novos tempos, novas angueiras

Lucía Seoane

Dicir que estamos nun tempo novo, nunha etapa histórica inédita pode resultar unha expresión tópica. Tópica pero así mesmo absolutamente real. Porque, en efecto, inmersos xa na metade da segunda década do primeiro século do segundo milenio, si que parece, miremos para onde o fagamos, que estamos ás portas -senón xa dentro- dunha mudanza que, en determinados apartados, non conta con precedentes. Sociedade, política, economía, formas culturais, interrelacións entre os seres humanos xa de xeito colectivo xa desoutro persoal... os modos e formas de habitarmos o mundo evolúen a unha velocidade realmente inaudita. Xorden diante dos nosos ollos perspectivas inéditas, tan inquietantes como prometedoras.

Explicar, polo tanto, en que país -Galicia, no caso que nos ocupa- nos vimos situar, cales son as súas realidades e horizontes constitúe unha necesidade académica pero igualmente cidadá. E iso, xustamente, é o proxecto que -con coordinación de Antón Álvarez Sousa, doutor en Ciencias Políticas e Socioloxía-, se leva a cabo nas páxinas de A Galicia do século XXI, volume editado por Xerais.

Ao longo de vinte capítulos, trinta e catro especialistas escriben, entón, arredor de temáticas tales como a ordenación do territorio, o turismo, a educación, pesca, a exclusión social, a migración, os incendios forestais, o estado da lingua, a cultura do humor... compoñendo deste xeito un volume absolutamente fundamental para sabermos de nós.

A GALICIA DO SÉCULO XXI (2024) A. Álvarez Sousa (coord.), Vigo, Xerais, PVP. 22,95€

Un recendo de aire limpo

Leccións sobre o mundo

María Navarro

Sentado diante da fiestra pensa, matina, cavila, reflexiona Antonio García Teijeiro sobre lectura, literatura e escritores; sobre música e músicos; sobre fútbol; sobre a lingua e a literatura galegas, ás veces, a fiestra está aberta e entra un recendo a aire limpo; outras, está pechada e axexa a chuvia tras os cristais; algún día, dubida en abrila; tamén se apoia no peitoril e faise preguntas, goza do tempo primaveral en xaneiro ou devece por ver un horizonte esperanzador e, mentres tanto, escribe, escoita os acordes dunha melodía ou os violíns dunha orquestra e agasállanos aos lectores e ás lectoras coas palabras que brotan doídas, ledas, rabiosas, amables, sinceras da súa pluma e do seu maxín analizando a vida, a súa vida, os seus desvelos e alegrías, o pasado, o presente, o futuro, propiciando tamén que os receptores sintamos o agarimo co que fala da boa literatura, da música, de momentos vitais e que percibamos nós tamén a excelencia de sabérmonos privilexiados porque temos á man todo aquilo para sermos felices.

Os textos, impregnados dunha extraordinaria sensibilidade, trascenden o propio autor e convértense en auténticas leccións onde é posible aprender, adquirir un coñecemento inferencial valiosísimo que nos permite gozar dun mundo máis conectado e comprensivo.

No volume que vén de publicar a Editorial Elvira preséntase a literatura como fonte de coñecemento da man do mestre, escritor, poeta a través de cincuenta artigos marabillosos escritos entre 2020 e 2024.

SENTADO DIANTE DA FIESTRA (2024) A. García Teijeiro, Vigo, Elvira, PVP. 22€

