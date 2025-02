A imaxe dun país

O pasado día 9 de febreiro finou en Brión o artista gráfico Xosé Vizoso, un creador nado en Mondoñedo en 1950 e ligado no conxunto da súa traxectoria a Sargadelos, onde traballou desde 1968 até a súa xubilación.

O deseño, escultura e cartelismo de Xosé Vizoso tivo sempre como cerna argumental Galicia e remite aos obxectivos do Laboratorio de Formas, creado nos anos 60 por Isaac Díaz Pardo e Luís Seoane e ligado ao proxecto de Sargadelos, que pretendía dotar o noso país de institucións con capacidade para abrir novos traxectos interdisciplinares de investigación para a arte e o deseño. Un sentido que se complementaba coa recuperación da memoria, todo concibido para servir de elo entre a modernidade da época e a tradición e historia de Galicia no ámbito do creativo. É dicir, un diálogo entre unha tradición claramente nacional e unha vontade de universalidade, mais tamén un diálogo por riba dos límites temporais, co compromiso de transmitir ese coñecemento, proxectándoo e renovándoo.

Cando un se achega ás dúas mostras que repasan a obra do artista, a quen se dedica este ano o Día da Ilustración, e as exposicións presentes do Museo de Lugo —Universo Vizoso. Xosé Vizoso. Carteis (1970-2015)— e na Cidade da Cultura de Compostela —Xosé Vizoso. O neno que debuxou un cabalo—, pode percibir a intensa fidelidade a estes principios, mais tamén a creativa singularidade do artista, que enfatiza aos aspectos de inspiración popular. No seu cartelismo e deseño fai uso da independencia da superficie da cor con relación coa contorna, que ten orixe no traballo de Seoane e Díaz Pardo. Vizoso, por medios debuxísticos que estruturan as formas, ao mesmo tempo afonda en aspectos da obra gráfica e o deseño entendidos como proceso autónomo, autorreferenciado e lexíbel desde leis propias, onde predomina un certo horror vacui que dota as obras dun sentido popular, nomeadamente no seu cartelismo.

As San Lucas, cerámica de Sargadelos. / Xosé Vizoso

Sitúase daquela no ronsel dalgunhas das fórmulas da tradición da plástica galega que vai desde a arte anónima de cerna popular até o movemento renovador do século XX e nunha orientación que tiña un dos fundamentos, é claro, no que é o estilo Sargadelos, aínda que de ningún xeito o artista funcionaba mimeticamente a respecto destes procesos, senón que traballaba desde unha asunción creativa dun ambiente estético co que se identifica desde unha fonda afinidade. Neste sentido, as súas capas de libros para Ediciós do Castro, os deseños de cerámica e o cartelismo forman un todo, unha visión enriquecida pola súa experiencia sintética de ilustrador, escultor, cartelista e sobre todo deseñador, Deste conxunto de estímulos tirará a súa concepción da relación entre liña e plano de cor, independentes mais inseparábeis e adoptará a proxección monumental que acabou por transmitir ao seu cartelismo.

Título: Universo Vizoso. Xosé Vizoso. Carteis (1970-2015). Autor: Xosé Vizoso. Comisario: Aser Álvarez. Local: Pazo de San Marcos, Lugo. Até o 29 de marzo Título: Xose Vizoso. O neno que debuxou un cabalo. Autor: Xosé Vizoso. Local: Biblioteca de Galicia, Cidade da Cultura, Santiago de Compostela. Até o 12 de maio

Caricatura de Lois Tobío. / Arquivo

Dúas exposicións

As dúas exposicións dedicadas ao artista en Lugo e Compostela, ademais, permiten percibir a multiplicidade do deseño e a súa relación coa creación artística, mesmo cando determinadas obras alteran as esperadas convencións en canto ao seu uso, posibilitando neste terreo novas perspectivas. O mesmo acontece cando cuestionan os valores de estabilidade e inmobilidade do deseño tradicional, cando na obra se esvaece a relación forma-función como conformadora da modernidade, salientando a pluralidade de uso. En resumo, unha auténtica creación dunha «imaxe do país», na cal recoñecérmonos e aberta a múltiples expansións argumentais e ligazóns conceptuais.

