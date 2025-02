“Hai xente que hoxe organiza festivais que empezou con Bibiano”

–O título do seu libro é bastante significativo, Cambiar para ser un mesmo. Como se compatibiliza co feito de que Bibiano foi un home en continua evolución, tanto como músico como na súa faceta de promotor e produtor de concertos?

–O título está tirado dunha entrevista que lle fixo Damián Villalaín a principios da década de 1980, na que Bibiano reflectía como fora a súa vida e explicaba que eses cambios xa os comezara a facer incluso antes de que fora coñecido. Aos quince anos de idade, xa montara grupos de pop e beat en Compostela, na liña de Los Brincos, aos cales quería semellarse, e aos propios Beatles,dos que facía versións. E, vaia, a partir de aí os cambios foron continuos: coñeceu os Voces Ceibes e evoluiu cara á canción de autor, pero unha canción de autor máis moderna porque el xa era un compositor que pensaba máis en grupos de rock e pop,que no típico cantautor daquela época. E continuou cambiando, achegouse ao rock progresivo, ao jazz, á bossa nova…e deseguido converteuse en promotor e empresario. Asemade, tamén evoluíu políticamente, pasando do PCE á orbita do PSOE, malia que non se fixo militante dos socialistas. Nesa entrevista, Bibiano mantiña que, malia todos eses cambios, el seguía sendo el, e que segundo o mundo ia cambiando, el seguía sendo o mesmo.

–Calquera dos seus tres discos, «Estamos chegando ao mar», «Alcabre» e «Aluminio» poden ser cualificados de auténticos fitos da música galega contemporánea. Por que quedaron, e aínda o están, tan esquecidos e ignorados?

–Eses tres discos tiveron repercusión na súa época, falo da repercusión que podía ter un cantautor cantando en galego, pero son discos que están moi ben, que eran avanzados para aqueles tempos, e que aturaron moi ben o paso do tempo. Que por que están esquecidos ou ignorados? Pois non cho sei a ciencia certa, quizais teña que ver coas discográficas, porque non se reeditaron nunca, nin sequera en CD. E iso é rarísimo, como raro é que agora non estean nas plataformas dixitais. Eu sospeito que Bibiano tampouco tiña moito interese, porque nalgunhas entrevistas, sen dicilo explicitamente, semellaba sentirse decepcionado do grande esforzo que fixo por facerse profesional da música e, porén, ser quen de conseguilo. Unha das razóns de ser deste libro é precisamente reivindicar ese legado discográfico.

–Malia incorporarse despois da súa fundación, Bibiano, xunto con Suso Vaamonde, foron os últimos cantautores que nos seus concertos mostraban a “bandeira” de Voces Ceibes cando algúns dos seus compañeiro xa incluso renegaban do grupo...

–É moi curioso, porque efectivamente, el non foi membro fundador de Voces Ceibes, senón que se incorporou ao colectivo da man de Vicente Araguas. E cando o fixo, atopou cun mundiño que a el, que viña do pop, lle pareceu moi interesante. E alí aguantou ata o final, si, pero houbo unha altura na que el pensou que o mundo estaba cambiando e que se precisaban outro tipo de cantantes e de músicos.

–Despois da publicación de «Aluminio», Bibiano rodeouse de músicos de jazz e de rock, o grupo Trenvigo, pero non tardou en decidir abandonar a música como intérprete.Que razóns motivaron esa decisión e, sobre todo, por que a mantivo definitivamente ata a fin dos seus días?

–Ese é un gran misterio que nin siquera eu puiden descubrir nas miñas pescudas para escribir este libro, entre outras razóns porque el nunca o quixo explicar, nin sequera aos seus propios fillos. De feito, adoitaba respostar que deixara a música “porque tiña dous fillos que alimentar”, unha razón que pode explicar por que deixara a música profesionalmente, pero non explica por que a deixou ata a o punto de que era raro atopalo na casa collendo a guitarra.Eu sospeito que puidera ser debido a unha especie de frustración e de desilusión por non chegar a unha profesionalizacion que el desexaba.

–En Vigo, rexentou dous locais emblemáticos, o «Satchmo» e mais o «Kremlin», nos que deu cabida a grupos vigueses que logo encabezarían a chamada movida. O de Bibiano tamén é un nome a incluír entre os principais protagonistas da movida de Vigo?

—Non sei se como protagonista, pero si como unha peza importantísima, en canto representou aqueles das xeracións dos 60 e 70 que foron capaces de ver que había un cambio de rumbos musicais, que ese cambio era necesario e que tiña que ser levado a cabo pola xente máis nova. Bibiano non só entendeu esa mudanza, senón que estivo disposto a apoiar a nova música, esa anovadora actitude estética que estaba a xurdir. E non só iso, senón que tamén serviu de ponte activa entre a súa xeración e aquela nova fornada de músicos e artistas.

–A movida de Vigo non tivera sido posible sen o pulo de Bibiano?

—Posiblemente tería sido posible, pero sería diferente, moi diferente. Cabe a posibilidade de que os grupos existirían igual,pero o pulo que el lles deu foi moi importante.

–Detrás da maioría dos grandes concertos que se celebraron en Vigo e noutras cidades de Galicia estaba Bibiano. Hoxe parécenos normal que aquí actúen grandes estrelas, pero antes non o era...

–Eu o que sei é que Bibiano foi un pioneiro, un home que tiña un instinto impresionante, que seguramente proviña da súa carreira musical, pero que tivo que aplicar para moverse no outro lado do mundo da música. E logo, pola súa experiencia política e sindical, adquiriu tamén unha gran capacidade para negociar. El creou unha pequena infraestrutura que, pouco a pouco, foi medrando ata convertelo no promotor máis importante da súa época. De feito, hai xente que hoxe organiza festivais, que empezou con Bibiano.

