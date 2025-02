No territorio do Parque Nacional Peneda Gerês, Reserva Mundial da Biosfera, Arcos lembra os acontecementos máis importantes do seu pasado -e do presente- no museo Espaço Valdevez: História e Arqueologia, unha proposta museística que convida os visitantes a emprenderen unha interesante viaxe a través de case 8.000 anos, desde a prehistoria ata a implantación da República. O museo, aloxado nun edificio coidadosamente restaurado, ofrece unha experiencia que combina a riqueza arqueolóxica con narrativas históricas interactivas.

Ao cruzar o limiar, o percorrido exponse como unha «descida no tempo», respectando o principio da estratigrafía arqueolóxica: iníciase nos niveis máis recentes e báixase progresivamente cara aos máis antigos. A primeira sala rende homenaxe a Félix Alves Pereira, destacado arqueólogo nado en Arcos de Valdevez a finais do século XIX, quen dedicou gran parte da súa vida ao estudo do patrimonio antigo da rexión. Xa descendendo ao seguinte nivel, a sala titulada «Da Restauração à República» explora o papel crucial de Arcos de Valdevez durante a Guerra dese período e as posteriores invasións francesas, culminando coa a implantación da República no territorio luso. Documentos, obxectos e relatos da época permiten ao visitante mergullarse nestes momentos decisivos da historia local e nacional.

Perforando máis as capas do tempo, a sala «Da Idade Média ao Século XVI» abarca todo o Medievo, destacando eventos emblemáticos como o Recontro de Valdevez e mais a importancia do castelo de Santa Cruz. Este feito, que conta mesmo con festa propia, lembra un dos máis importantes e notables acontecementos do pasado de Portugal. Na primavera de 1141, os exércitos de Afonso Henriques e Afonso VII de Galiza-León e Castela, o seu curmán, atópanse no Vale do Vez para vivir un intrigante episodio que sería coñecido como Recontro do Vez, o único torneo militar dacabalo rexistrado na historia medieval portuguesa. Con estes ingredientes celébrase cada verán unha vistosa feira medieval cuxo escenario é o Paço de Giela. Esta parte do percorrido museístico culmina co século XVI e a concesión do Foral manuelino, que outorgou privilexios e autonomía á vila.

O seguinte espazo céntrase na protohistoria e a romanización, poñendo de relevo os castros e a influencia romana na rexión. Aquí, os visitantes poden apreciar artefactos e reconstrucións que ilustran a vida cotiá e as estruturas sociais destas épocas. E xa, finalmente, a sala dedicada á prehistoria guía o visitante a través dos primeiros asentamentos humanos no concello, destacando monumentos megalíticos como antas e mámoas, así como os gravados rupestres que ofrecen unha xanela ás crenzas e prácticas das comunidades primitivas. O importante patrimonio arqueolóxico de Arcos segue dando descubrimentos tras as escavacións dos últimos anos, como unha «dolabra», especie de machado e arma defensiva usada polos militares romanos. O campamento foi o primeiro en ser identificado no Norte do país e é unha evidencia da presenza romana no territorio no período do emperador Augusto (século I). Espaço Valdevez ofrece unha reconstrución virtual da «dolabra» e do propio campamento, incluíndo unha maqueta a escala. Incluso a revista National Geographic acaba de dedicar unha ampla reportaxe a este poboado castrexo, que segue sacando materiais á luz.

O «Espaço Valdevez: História e Arqueologia» non só enriquece o patrimonio cultural de Arcos de Valdevez, senón que tamén se erixe como un punto de referencia para residentes e visitantes interesados en comprender a profunda e diversa historia do Alto Minho. Cunha museografía moderna e unha narrativa accesible, o museo ofrece unha experiencia interactiva que conecta o pasado co presente.

Ademais do patrimonio do seu centro urbano, Arcos de Valdevez ten nas súas parroquias e aldeas auténticas xoias que contan con recoñecemento internacional.

Patrimonio na montaña Unha das xoias de Arcos é Sistelo, catalogada como o «Pequeno Tibet» portugués e unha das «7 Maravilhas de Portugal» na categoría de «Aldeias Rurais.» Descrita por Saramago no seu libro de viaxes, este territorio verde que é Sistelo ten nos socalcos de cultivo que descenden polas ladeiras o seu auténticos sinais de identidade, traballados durante séculos para elaborar terrazas e un sofisticado sistema de regadío que vai de socalco en socalco. É unha expresión exemplar do traballo colectivo dun pobo e de integración co medio ambiente. No centro de interpretación situado na Casa do Castelo é posible entender como se realizaron estas plataformas verdes co fin de obter proveito agrícola e gandeiro no abrupto terreo de montaña da serra da Peneda. Arcos de Valdevez conta cunha ecovía desde o centro da vila ata Sistelo nun percorrido de gran beleza que atravesa lugares como o Paço de Giela, a praia fluvial da Valeta, o río Ázere, a ponte de Vilela ou a propia Casa do Castelo. A famosa Ecovía do Vez pasa polo Pequeno Tibet portugués a través dun sorprendente percorrido de auga, bosque e montaña.

