Lovismo: feminino, orgánico e humano

Vén a Banda da Loba de presentar o seu novo traballo discográfico nun concerto, cun cheo total, na sala Capitol de Compostela. Fixérono nunha festa na que estiveron rodeadas de moito cariño e amizade e con colaboracións enriba do escenario de xente como De Vacas, ou Tomé Mouriño, de De Ninghures, asemade que de músicos que compartiron con elas táboas e estudio de gravación como Manu Doel, Adrián Real, Lara Porto e Cristobal Fernández, responsables dos metais que podemos escoitar nos arranxos das novas cancións.

Lovismo é o título deste novo disco nun claro intento de facernos militantes, e felizmente adoutrinados, dese ismo que nos evoca directamente a toda a cantidade incontable de enerxía positiva que o grupo desprende co seu xeito de entender a música xa desde os seus inicios naquel primeiro Bailando as rúas, publicado no ano 2017. Lovismo chega así ben armado de cancións nas que o amor e mais a vida florecen cunha altísima carga de luz e de cor, poñéndonos en situación perfecta e óptima para gozarmos e valorarmos cuestións tan comúns a todas e a todos nós como as relacións, a amizade, a maternidade, os desexos, a liberdade, os soños, o amor polo que somos, o imprescindible optimismo vital e o respecto polo lugar que habitamos. E todo isto sen deixar de lado a inspiración literaria da que desde sempre botan man e reivindican nas súas achegas.

Lovismo son once pezas nas que o pop, as reminiscencias disco e incluso a bachata van facendo un traballo imprescindible para que dito ismo saque todo o seu músculo dentro de nós. Desde a inicial «Lova», mostrándonos a marca de auga do disco a golpe de corazón, violíns e dunha acougante forza melódica empurrando irrmediablemente cara un dos retrousos máis redondos do traballo até a fantástica «Un pelouro que roda», funkeando guitarras e poñéndonos a bailar tal cal nunha vella discoteca de décadas pasadas. Momentos altamente evocadores en cancións que se viran eficazmente fermosas en títulos como «Estreliña riscada» ou «Olliños» e con momentos de luminiscencia popeira tan certeiros como «Xogo de agardar». Andrea Porto (baixo), Estela Rodríguez (violín), Marcela Porto (percusión), Xiana Lastra (voz) e Iria de Cabo (guitarra), que chega á formación substituíndo a Inés Mirás, propoñen de vez unha Banda da Loba cada vez máis, e mellor, coñecedora dunha fórmula propia que mellora a cada traballo e macera e medra de maneira ben evidente nas súas postas en escena moi coidadas e persoais.

Son así A Banda da Loba unha proposta que se manexa nese territorio tan diverso e interxeracional que as converte nun dos grupos máis atractivos para un público galego que cada vez é máis fiel e máis numeroso e extenso nos seus directos. Elas apelan ao compromiso, á reivindicación, ao feminino, ao orgánico e ao humano nun xeito de perfecta fusión a través dunha música que se ben canea en moitos campeiros, é quen de manter e firmar unha sonoridade moi carácterística e cunha voz principal tan inconfundible como persoal. Toca agora velas e gozalas nunha xira de presentación que as levará por moitos dos mellores escenarios e festivais de todo o país.

Sumrrá. / fv

Sumrrá: 25 aniversario

Sumrrá son unha das alfaias musicais máis grandes do noso país. Un deses proxectos culturais que traspasan fronteiras e que son quen de teceren pontes e vías de transmisión artística dun xeito tan natural como tremendamente hipnótico.

Incalificables á hora de poñerlles unha etiqueta por máis que o jazz, chamémoslle contemporáneo, sexa o xardín común no que pacen todas as súas músicas aínda sabendo que nun concerto deles os miles de estímulos aos que nos someten poden facernos escoitar case calquera cousa coa nosa imaxinación teña a ben deleitarnos.

Despois de sete traballos discográficos publicados e concertos que os levaron por todos os continentes, agás Australia e seguro que por pouco tempo, neste 2025 fan os 25 anos de traxectoria, e a celebración semella que os collerá coma sempre, tocando e expandido o amor absoluto polo feito musical, a conexión co directo e a creación de atmosferas tan especiais como únicas. Manuel Gutiérrez no piano, Xacobe Martínez Antelo no contrabaixo e Lar Legido na batería continuarán así a explorar e a levarnos con eles nesa viaxe cara destinos tan descoñecidos como inagardados. Iso son Sumrrá, unha especie de lenzo en branco agardando un novo trazo que todos sabemos que será fascinante. Felices 25 e a por outros tantos.

Suscríbete para seguir leyendo