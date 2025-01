O Museo do Mar, co comisariado de Vicente Caramés, presenta unha completa achega á faceta artistica do intelectual Plácido R. Castro (1902-1967), unha personalidade fortemente comprometida co recoñecemento da personalidade nacional de Galicia e ao tempo de notabilísima formación cosmopolita, iniciada na súa infancia nun colexio de Escocia, país onde se licenciou na Universidade de Glasgow.

Plácido Castro. / FdV

Plácido Castro, membro das Irmandades de Fala e do Partido Galeguista, foi autor de unha obra plástica, como debuxante e acuarelista, de notábel valor e ben ilustrativa dunha inclinación cultural que manifesta un extraordinario interese por coñecer todo o que o rodea, tamén no ámbito artístico e estético.Alén diso, para el, como para a maioría dos escritores e pensadores galegos do seu tempo, o mundo das artes plásticas estaba estreitamente ligado ao proxecto global de rexeneración de Galicia. Este aspecto tamén o decumentan os seus escritos, por exemplo, na serie de artigos publicados en 1927 en El Pueblo Gallego so o título de «Saudade e arte», o propio Plácido Castro ofrece un testemuño desta visión, no seu caso ben aberta, xa que entende que na construción artística galega «hai lugar (...) para as tendencias máis variadas, para a arte da saudade e para a «arte nova»». Porén, aposta por «seguir a ruta que o pobo nos marca, inspirándonos na tradición, na lenda e na saudade».

TÍTULO Plácido R. Castro. Unha Galicia soñada ARTISTA Plácido R. Castro COMISARIO Vicente Caramés LUGAR Museo do Mar de Galicia, Alcabre, Vigo FECHAS Até o 2 de marzo

A mostra que presenta o Museo do Mar permite enxergar esta «ruta», evidente nas acuarelas de lugares ligados á vida do intelectual, desde Inglaterra a Cambados, pasando polo seu Corcubión natal, Muxía, Vigo e a Costa da Morte. Ademais, insírense deseños de cerámica e ben variados debuxos, entre os que teñen especial relevancia os de contido etnográfico. Todos eles mostran, con nítida claridade, que ao longo de toda a súa vida deu forma a unha activa curiosidade a respecto do mundo popular e da paisaxe. Tamén testemuñan un coñecemento notábel do medio e son un espello das súas preocupacións intelectuais.

Visitantes, na mostra de acuarelas e debuxos. / Elías Regueira

Centrándonos nos aspectos formais, en conxunto as súas acuarelas e debuxos transmiten unha sensación bastante homoxénea, facendo primar a vontade de reproducir, sinteticamente, os motivos que chaman a súa atención. As máis logradas, desde o noso punto de vista, son as que optan por un maior esquematismo e sintetismo e tenden á planimetría.

Nesta construción estética e ideolóxica o rexeitamento do anecdótico é esencial. É un factor que nos permite entender as procuras e motivacións do artista amosándonos a fascinación plena polo popular que caracteriza o seu achegamento ao medio natural. Contemplando o seu traballo temos a sensación de que a súa captación non se produce desde fóra, senón desde dentro, desde unha presenza ligada á súa experiencia vital e á súa vida cotiá, un mundo que é enxergado non cun ollar distanciado e compracido, senón cunha vontade de comprensión fonda. Estamos perante unha mirada que se quere proxectar sobre o popular, captar moito máis que o superficialmente realista das escenas, achegarse á verdade máis fonda.

Unha das obras de Plácido R. Castro. / Elías Regueira

Afinidades cos seus contemporáneos

Os traballos de Plácido Castro optan por unha captación directa do medio natural e non deixa de haber afinidades nos motivos representados cos dos seus contemporáneos artistas galegos, como se pode comprobar comparando algunha das súas acuarelas con obras de pintores coetáneos como Manuel Colmeiro ou Carlos Maside. O certo é que a paisaxe tirada do natural e as arquitecturas de corte popular e señorial, temas coincidentes con boa parte dos intelectuais e artistas galegos do seu tempo, son tamén relevantes por nos forneceren evidencias dun mundo referencial común, que debemos situar no contexto evolutivo da nosa cultura e na convivencia xeracional cos artistas do movemento renovador da arte galega. As chaves do seu achegamento ao mundo da arte están, pois, claramente marcadas pola súa formación e sensibilidade, son produto do ollar dun home de formación humanística, que ten da arte a máis alta concepción, que quere captar o seu mundo referencial e ideal, con certeza situado nalgunha praia das costas galegas, se cadra en Corcubión, en Coruxo, en Muxía ou en Cambados.

