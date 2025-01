Roseira que has quedar

Hai xa uns anos, parolando con Bernardino no seu despacho, foime espetar con firmeza: «Héitor, non lle teño medo á morte.». Dicía el, entón, el que cando unha rosa murcha, vai mesturarse no humus que fortalece o resto da roseira. Daquela o que queda despois é a lembranza e mais os seus textos. Pero, como se conformou un autor da calidade de Bernardino Graña? Coido hai que ter moi presente a seu pai: Bernardino Graña Refojos, mestre republicano represaliado, foi un grande humanista que deixou fonda pegada no seu fillo. Tamén o contacto co galego popular que lle serve como modelo inicial de imitación. A súa primeira formación foi, polo tanto, xermolo para un futuro autor na lingua de noso.

Xa máis tarde, nos tempos de instituto contacta co crego e poeta Faustino Rei Romero. El será o que o poña en relación coa revista Alba. Alí o noso autor recensionará revistas doutros puntos da península, formará parte do seu Consello de redacción e iniciará o proceso galeguizador. A relación con todos os membros da publicación serviralle así mesmo de aprendizaxe poética para o futuro.

O salto á Universidade tamén é fundamental na conformación do escritor e do home Bernardino comprometido con Galicia. Primeiro, en Santiago de Compostela triunfa gañando o Premio das Festas Minervais e contacta, a través dos distintos faladoiros, con persoeiros da talla de Ramón Otero Pedrayo ou Aquilino Iglesia Alvariño. Coñece igualmente aos que serán correlixionarios e amigos seus como X.L. Méndez Ferrín. A pesar de todo, a experiencia compostelá non lle resulta satisfactoria e decide marchar á Universidade de Salamanca, que abandona por un ofrecemento dos SEU para formar parte da súa culimallada. Finalmente, remata a carreira na Universidade Central de Madrid e nesta cidade pasa a formar parte do Grupo Brais Pinto do que xurdirá a editorial co mesmo nome e na que se publicará asemade o seu primeiro poemario: Poema do home que quixo vivir. Velaí, pois, o punto de inflexión desde o cal xa podemos falar do autor potente que tantos vieiros de luz abriu para a literatura galega.

Portada do libro "Poema do home que quixo vivir". / Arquivo

Bernardino Graña navegou en todos os xéneros literarios e en todos deixou unha pegada importante para a historia da nosa literatura. Desde o primeiro existencialismo ata a poesía da materia-mar pasando pola lírica vitalista, esoutra de carácter amatorio ou de denuncia, non cabe a menor dúbida de que sucou camiños que aínda están por recoñecérselle co vagar que corresponde. Vén ser na xeira presente cando as historias da literatura comezan a situar con maior atención e rigor a súa aportación. Iso leva a lembrar que sempre se falaba da importancia do ano 1976 como o momento no que vira a travesía da poesía de Galicia, pero esquecíase que dez anos antes xa se publicara Profecía do mar que pouco tiña que ver co que daquela se viña facendo. Este poemario xa foi rachador e sobre el haberá que volver en tempos nos que xa se principiou a facer xustiza respecto da súa importancia no devir da nosa poesía.

Outros xéneros

En canto ao teatro, non esquezamos o Vinte mil pesos crime, que formou parte da renovación da literatura dramática que se deu no seu tempo e, en canto á narrativa, destacou por ser un dos primeiros autores que se preocuparon pola literatura infantil ademais de agasallarnos cunha novela como O protoevanxeo do neto de Herodes.

En fin, esta é, grosso modo, a roseira que nos deixou Bernardino Graña. Agora tócanos a nós coidala porque, como el xa intuía, lendo e investigando o seu legado, será a maneira de que estea sempre vivo contribuíndo na dignificación de Galicia.

