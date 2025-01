Roma Caput Mundi

No centro da Academia de España en Roma, e un dos patios da mesma, imos dar co singular edificio circular, erixido no século XVI, coñecido como o templete de Bramante. As orixes históricas da encomenda levannos até os Reis Católicos, quen lle encargaron ao arquitecto renacentista Donato D´Angelo Bramante un proxecto para louvar San Pedro. A crenza é que nese mesmo enderezo, o monte Gianicolo, foi onde sufriu martirio e crucifixión o primeiro pontífice da Igrexa católica. O edificio trátase asemade dun exvoto dos monarcas polo pasamento do príncipe Xoán de Aragón e Castela en 1497.

Esa breve recensión sería dabondo para tomar interese polo enderezo, pero a Academia de España en Roma é moito máis que unha obra mestra da arquitectura. Porque o poder como centro de investigación dese enclave seminal serve para se expandir por séculos grazas a actividade viva dos artistas e estudosos que son beneficiados cada ano da bolsa de Roma.

Universos creativos

Conforman un bo grupo, os creadores e investigadores que ao longo das décadas teñen sido bolseiros e residentes na Academia. Vivir nela, nos seus espazos en silencio, compartindo perspectivas con outros creadores, é unha experiencia única que sinala un antes e un despois nas biografías dos residentes. Arquitectos, músicos, pintores, escultores, deseñadores… teñen habitado ese antigos muros para afondaren nos seus universos creativos.

Valle-Inclán. / FdV

O ilustre escritor Ramón María del Valle-Inclán foi director da Academia en Roma dende o ano 1933 até o seu pasamento que aconteceu no 5 de xaneiro de 1936. A experiencia do pai do esperpento na institución romana foi semellante a outras liasions do grande escritor modernista co mundo oficial, pouco gratificante e chea dabondo de queixas, protestas e afán por trocar todo aquilo que atopaba inadecuado na daquela decadente edificación. A dirección de Valle-Inclán á fronte da Academia estivo marcada asemade polas viaxes entre Madrid e Roma, voltando o escritor definitivamente de Roma no 3 de novembro de 1934.

Outros bolseiros galegos

Outros moitos galegos teñen sido residentes na Academia. E en épocas recentes a creación contemporánea de noso está ben representada alí. Entre outros, foron bolseiros recentes, o fotógrafo Jesús Madriñán, quen afondou nas súas experiencias retratísticas na cidade do Tíber. O artista ten arestora unha mostra das súas recentes imaxes na Galería Trinta de Santiago.

Los Bravús. / FdV

Tamén a parella de artistas Los Bravú foron bolseiros e, na súa experiencia, a estadía foi unha epifanía, pois comenzaron como debuxantes de cómic e remataron como pintores. A esa mesma disciplina da pintura están dedicados nos últimos anos con grande suceso e proxección internacional.

No eido do deseño cómpre salientar a Miguel Leiro, quen tamén desenvolveu as coordenadas da súa vía láctea creativa coa bolsa de Roma. E, entre os músicos, destaca Eduardo Soutullo, quen estivo en Roma desenvolvendo un proxecto de composición. Tamén Hugo Gómez Chao, o cal recreou o mito de Narciso cunha composición para dúas sopranos e ensemble. Outro compositor que estivo como bolseiro na «cidade eterna» é Fernando Buide que dende a súa residencia ten completado una brillante carreira chea de éxitos. con estreas de óperas e outras creacións musicais.

Joel Blanco. / FdV

Entre os creadores multimedia mencionaremos un bolseiro deste ano 2025: Joel Blanco está residindo en Roma cun proxecto sobre o leitmotiv Imperio Romano. Como é habitual neste artista, profesor, músico e investigador, o resultado será inesperado, novidoso e reflexivo.

Despois de ter ollado para esta non exhaustiva relación dos anos de peregrinación romanos destes creadores podemos afirmar que Roma devén de certo caput mundi.

A Academia e Santiago Entre os proxectos que atinxen Galicia en sede da Academia de Roma, atopamos un que non deixa impertérrito a ninguén. O arquitecto Rafael Moneo gañou una bolsa para residir dous anos investigando na Academia no ano 1962 logo de ter ideado un proxecto para a Praza do Obradoiro en Santiago de Compostela. A idea do proxecto era deseñar un centro emisor na praza que, nos planos de Moneo, estaría localizado no enderezo do Pazo de Raxoi, sede actual da casa do concello. A proposta é extravagante pois troca un espazo moi sinalado nunha nova arquitectura. Mais naqueles anos sesenta eran doadas ese tipo de entelequias, pois TVE viña de iniciar as súas emisións e dende as institucións recoñecíase o poder da tv. O leitmotiv do concurso era que os aspirantes á bolsa plasmasen sobre o papel a forza dos novos medios. E, certamente, con proxectos como o de Moneo, logo premio Pritzker, poñíase en primeira liña o poder das novas tecnoloxías, integrando con estética contemporánea un novo edificio na vetusta praza do Obradoiro. Claro que a modernidade se abría camiño relegando á desaparición o vello inmoble ideado polo enxeñeiro francés Charles Lemaur.

