A nova era americana

O primeiro plano de Working Girl revela ao espectador un plano aéreo da cidade de Nova York, asomada ao Hudson. Mentres a cámara recolle a silueta da estatua da Liberdade, o pano de fondo é o centro financieiro dunha das capitais económicas do mundo. Diante, como protagonistas, as Torres Xemelgas. Soa de fondo unha potente canción: «Let the river run», de Carly Simon, que fala dos dreamers que constrúen unha nación. É o espírito da era Reagan. O reaganismo impregna cada fotograma e cada goce estético da tamén coñecida no noso país como Armas de muller, a historia dunha muller, Tess, interpretada por Melanie Griffith, de clase obreira que loita por abrirse camiño no mundo financeiro dunha América emborcada na voráxine de crecemento e liberdade dos anos 80. O vermello e o dourado invaden a paleta de cores dos vestidos dunha fantástica Sigourney Weaver, que devora a pantalla interpretando a Katharine Parker, muller de éxito, xefa de Tess e principal antagonista do filme, xa que lle rouba a ela, a súa empregada, unha idea innovadora que pode revolucionar a súa empresa. Nos fotogramas, aquel vermello republicano e dourado Trump dos vestidos da Weaver como metáfora estética dunha época de excesos na que Harrison Ford, no papel do empresario Jack Trainer é o último vértice deste triángulo amoroso.

A película non só é a historia de Cincenta recuperada para os ollos de Wall Street, senón que é o relato dunha clase popular, a do popular capitalism de Margaret Thatcher, que loita por abrirse camiño entre as vellas e elegantes elites liberais da Ivy League. Sóalles a historia, non?

Cartel de "Working girl". / FdV

EE UU vén de abrir o pasado 20 de xaneiro, coa xura de Donald Trump no Capitolio de EE UU, unha nova revolución conservadora que, a ben seguro, xa podemos rastrexar en filmes como Reagan, dirixida por Sean McNamara, con Dennis Quaid no papel do presidente norteamericano. A metraxe vencella na épica a historia dunha América en crise, a finais dos anos 70, e o seu renacer mercantil e político baixo a presidencia de Reagan, co momento político actual (a cinta é do 2024) e a onda de «momento histórico» na que o actual presidente, Trump, se quixo subir a pasada semana no seu baño de masas institucional e político.

Reagan non agochou na cinta e tampouco na promoción da súa cinta o resaibo a «facer América grande de novo», ineludible no guión e nos vídeos promocionais da súa canle de YouTube, ademais das declaracións de Quaid en medios conservadores como Fox News, ao redor dunha crítica que cargou contra a adoración ao expresidente Reagan na cinta en contraste coas cifras de audiencia e satisfacción. É curioso que a situación política, a de crítica a unhas elites progresistas afastadas do «popular», tamén se levara á recepción da metraxe, que en páxinas referenciais como Rotten Tomatoes obtivo só un 22% de aceptación pola crítica dos medios referenciais e un 97% de aprobación da crítica popular.

Caso Watergate

Outro filme interesante e recente é Os arquivos do Pentágono, de Steven Spielberg. Nesta cinta, protagonizada por Meryl Streep e Tom Hanks, ambos fantásticos nos seus roles de directora e presidenta do xornal The Washington Post, no caso dela, e de editor xefe, no caso del, retrátase a existencia dun medio de comunicación cuestionado polo poder establecido. É unha tensión, a dos medios e os dirixentes, que tamén vai o fardel desta nova era Trump nos EE UU e que aporta luz a como observar o político dende o informativo.

O contexto da película é a crise da era Nixon, a descuberta do caso Watergate de espionaxe ao Partido Demócrata (que aparece na incomparable cinta de 1976, Todos os homes do presidente, de Alan J. Pakula) por dous xornalistas. A historia reflicte a crise de credibilidade e os equilibrios duns xornalistas tildados de falsos polo poder que deben escoller entre o equilibro ou a verdade.

Gary Cooper en "O manancial". / FdV

A novela que inspirou un mito Nos anos 1940 atopar unha película como O manancial é algo excepcional. Trátase dun filme que ten a súa lóxica dentro do entrepeneurismo que prodiga Donald Trump: o home «feito a si mesmo», xa que se basea na filosofía de Ayn Rand, pensadora encadrada dentro da escola libertaria. A cinta, dicimos, é curiosa, xa que se dá dentro do contexto de posguerra mundial, no que varios países do mundo apostaron pola regulación e intervención para construír o estado do benestar. En contraste, esta película, dirixida polo inmenso King Vidor e protagonizada por Gary Cooper e Patricia Neil, aposta polo relato dun arquitecto rompedor que quere exercer a súa individualidade apostando por un edificio que frache con todas as convencións e tradicións. Un loitador a vento e marea, polémico, que ten como obxectivo construír un edificio que non deixará a ninguén indiferente. A historia, como ven, pode relembrarnos a América actual que segue agora a senda dun home, Trump, que apostou polo seu (contra vento e marea, como a personaxe de Cooper) e vén de xurar o seu cargo como presidente da nación máis poderosa do mundo polos seguintes catro anos.

