Emocións sonoras

Os próximos días 7 e 8 de febreiro, o auditorio do Museo Serralves no Porto será o escenario de dous concertos que reunirán dúas figuras emblemáticas da música contemporánea: Meredith Monk e John Hollenbeck. O espectáculo ofrecerá ao público a oportunidade de mergullar nun universo sonoro innovador e profundamente emotivo. Ambos os músicos, amigos e colaboradores de longa traxectoria, tocarán e improvisarán pezas do amplo catálogo de máis de cincuenta anos de labor artístico. Deste xeito, presentarán Duet Behavior 2025, unha proposta íntima onde reinterpretan e improvisan sobre algunhas das obras máis emblemáticas de Monk. O repertorio inclúe títulos como Songs from the Hill (1975-1976), Light Songs (1988), Book of Days (1988) e Cellular Songs (2017), así como novos temas. A interacción entre a voz única de Monk e mais a percusión versátil de Hollenbeck promete unha experiencia sonora envolvente e transformadora.

Nacida en Nova York en 1942, Meredith Monk é compositora, cantante, cineasta e creadora de óperas, de obras de teatro, de películas e instalacións, recoñecida internacionalmente polo seu enfoque interdisciplinario e mais a súa exploración pioneira da voz humana como instrumento multifacético. Esta aclamada intérprete creou obras que fusionan música, movemento, imaxe e luz, desafiando as convencións artísticas e expandindo as fronteiras da composición musical. A súa carreira abarca máis de medio século, tempo no que recibiu numerosos galardóns, incluíndo a Medalla Nacional das Artes en 2015 ou o premio Dorothy and Lillian Gish (2017). Tamén é membro da Academia Americana de Artes e Letras. Compuxo obras para só, conxuntos vocais, óperas e pezas para orquestra e conxuntos de cámara. En xuño de 2023, Monk estreou o seu máis recente traballo, Indra’s Net, no Holland Festival, a terceira parte da triloxía que explora a nosa relación co mundo natural, en continuidade con On Behalf of Nature (2013) e Cellular Songs (2018).

En Serralves tamén estará John Hollenbeck, innovador do jazz e da composición contemporánea. Nacido en 1968 en Binghamton, Nova York, e graduado da Eastman School of Music, o compositor e percusionista colaborou con artistas de renome como Bob Brookmeyer, Fred Hersch e a Vanguard Jazz Orchestra. É líder de The Claudia Quintet e recibiu eloxios polas súas composicións que integran elementos de jazz, música de cámara e música experimental. Ademais, impartiu clases en institucións prestixiosas, incluíndo o Jazz Institute Berlin e a Schulich School of Music. Entre os seus álbums máis destacados atópanse A Blessing e Eternal Interlude.

Serralves, recoñecido polo seu compromiso coas artes contemporáneas, conforma unha contorna ideal para esta actuación que fusiona música e interpretación. Estes concertos ofrecen ao público a oportunidade de experimentar a obra de dous artistas que redefiniron os límites da música. Ambos os concertos comezan ás 21.30 no auditorio do museo.

Trátase tamén dunha boa oportunidade, ademais, para coñecer o parque, a casa e mais o espazo museístico, un conxunto onde palpita intensamente a cultura. A zona verde de Serralves esténdese ao longo de dezaoito hectáreas de xardíns, bosques e un lago. Conta con premios de renome pola súa gran beleza e a súa perfecta adaptación á contorna, como o da Associação Portuguesa de Museologia ou o Henry Ford Prize for the Preservation of the Environment, entre outros.

O museo, deseñado polo arquitecto Álvaro Siza, establece un diálogo directo coa Casa de Serralves e os xardíns envolventes. O espazo museístico defínese por unha articulación harmoniosa entre os diferentes elementos arquitectónicos e o terreo onde se sitúa. O parque é igualmente escenario museográfico: no exterior hai máis de duascentas especies arbóreas, así como plantas e especies ornamentais e unha exposición permanente de esculturas.

