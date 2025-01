A polifonía intelixible

Non podemos entender a eclosión musical que se produciu en Europa a partir do Barroco sen ter en conta o desenvolvemento da polifonía renacentista. Se tempo atrás analizamos o papel de Josquin des Prés, agora, nos cincocentos anos do seu nacemento, corresponde lembrar a figura de Giovanni Pierluigi da Palestrina. Con el, a polifonía acadou un nivel de calidade e variedade que ben podemos consideralo o cumio da música sacra renacentista.

Nacido en Palestrina (Lacio), Giovanni Pierluigi foi o principal representante da Escola romana de composición, moi vinculada ao papado. Fixo do contrapunto a súa principal ferramenta compositiva. Esta técnica baséase na improvisación e composición e avalía a relación entre dúas ou máis voces independentes coa finalidade de obter certo equilibrio cromático. Iniciada no Renacemento, colleu forza co Barroco e chegou ata os nosos días.

En 1537, entrou no coro da basílica romana de Santa María a Maior, onde estudou literatura e música. Foi influído por compositores de polifonía do norte de Francia e Flandres, como G. Dufay, J. des Prés ou O. di Lasso, de quen foi discípulo. En 1544 regresou a Palestrina para ocupar o cargo de organista na catedral. O bispo da súa cidade, despois de ser elixido papa como Xulio III, propúxolle facerse cargo da Cappella Giulia, o coro de cóengos da basílica de San Pedro. Dedicou a este pontífice diversas misas, sendo un dos primeiros italianos en compoñer este tipo de obras. Máis adiante, cando Paulo IV ordenou que os membros do coro papal fosen cregos, Palestrina –que estaba casado- tivo que deixar San Pedro, se ben puido pasar a San Xoán de Letrán como sucesor de Lasso e alí compuxo as súas «Lamentacións». En 1561 volveu a Santa María a Maior, onde permaneceu cinco anos. En 1571 regresou á Cappella Giulia como «compositor da Capela Papal», cargo que ocupaba cando finou en 1594.

Despois da morte da súa muller, casou de novo, esta vez cunha viúva rica, circunstancia que lle deu unha independencia económica que lle permitiu non depender do soldo papal nin das súas obrigas, e compoñer con máis tranquilidade. Con todo, nesta última etapa da súa vida comezaron a aplicarse as reformas emanadas dos concilios de Trento (1545-1563), xa que logo litúrxicas. O noso compositor opúxose, entre outras razóns, porque deixaban unha parte das súas misas como non canónicas. Dimitiu como director do coro papal e pasou ao servizo do cardeal Ippolito II d’Este (da familia ducal de Ferrara). De regreso á Cappella Giulia, adaptouse ao espírito trentino a prol da intelixibilidade das composicións (velaí a «Missa para o Papa Marcelo II»), salvando a idea inicial emanada dos concilios tendente a purgar a liturxia de toda influencia secular, como os coros. Con todo, deu un corpus musical sacro á Contrarreforma.

Giovanni Pierluigi da Palestrina compuxo máis de cen misas, setenta das cales teñen como base o cantus firmus de melodías gregorianas, como xa fixera Josquin des Prés, entre outros. Cabe salientar a misa xa citada dedicada a Marcelo II (cuxo papado apenas durou un mes) que ata 1963 foi cantada nas cerimonias de coroacións papais. Ou as misas «Nasce la gioja mia» ou «L’homme armé», título habitual en composicións sacras da súa época. Entres súas obras breves (que foron centos), a máis coñecida sen dúbida é o «Stabat mater».

Escoitando as obras de Palestrina é fácil decatarse de que a súa polifonía resulta suave e constante, que relega as disonancias, na liña de Des Prés, Lasso ou De Victoria. Algunhas das súas misas foron tomadas como modelo por Johann Sebastian Bach. A principal aportación de Palestrina, o contrapunto, pasou a dominar a música europea a partir da codificación que J. J. Fux fixo en «Gradus ad Parnassum» (Viena, 1725), que ben axiña pasou a modelo de ensino para os estudos de composición.

