Crónica de Emilia Pérez

Un dos problemas crónicos do ser humano, segundo Lacan, reside na nosa incapacidade natural para saber o que desexamos de verdade. Deste xeito, continúa, «o que normalmente fan as persoas é sinxelamente anhelar aquilo que cren que os outros buscan neles». Resulta obvio que todos cobizamos ser queridos, mais no concernente ás nosas interaccións sociais fica claro que a inmensa maioría segue o guión establecido da moral e do «sentido común». Deste xeito, sen sermos conscientes dos motivos, interpretamos papeis nesta obra chamada vida da que ninguén sabe o nome do seu autor, nin tan sequera de que vai o seu argumento. Por iso mesmo «actuamos» facendo que somos pais ou nais exemplares, amas de casa case perfectas ou ultradesapiadados xefes dalgún cártel mexicano. Pero o que realmente desexamos é outra cousa.

Emilia Pérez xira precisamente arredor da posibilidade de transmutar a orde establecida, de romper as regras de xogo e escoller definitivamente vivir a vida ansiada, chegando mesmo a desafiar as máis estritas de todas as leis do planeta: as dos cárteles da droga. Todo é posíbel mentres sexa humano, semella dicir o seu autor, o director francés Jacques Audiard. Coñecido por obras tan emblemáticas como «De battre mon coeur s´est arrêté» (2005) ou «Un prophète» (2009), entre moitas outras e pola súa activa loita en prol da igualdade. «Levo vinte e cinco anos presentando os meus filmes en festivais e creo que hai unha cuestión importante da que ninguén quere falar. Até a data nunca atopei unha muller presidindo a mesa de ningún xurado e considero que iso é un grave problema», sentenciaba durante a presentación da súa fita «The Sisters Brothers» (2018) en Venecia.

Neste caso particular, Audiard adéntrase nun territorio onde o melodrama, o humor absurdo e o musical se dan a man para falar de dúas cuestións fundamentais para o ser humano. Por unha banda, trata o asunto da identidade de xénero, da posibilidade real hoxe en día de crear unha nova existencia pasando, iso si, por un bo quirófano. Por outra, describe a violencia gratuíta e sen sentido dos criminais dos cárteles («Subimos o vello ao camión e logo matámolo», di un dos presos entrevistados no cárcere). Vida e morte cohabitan neste estraño xénero musical ao máis puro estilo mexicano para o converter nunha experiencia cinematográfica singular que fascina e desafía todas as nosas convencións.

O filme toma como premisa o desexo (nunca antes tratado no cinema) dun capo de se converter en muller. Logo, transfórmao nunha especie de periplo emocional para as súas tres protagonistas: Rita, Emilia e Jessi, interpretadas por Zoe Saldaña, Karla Sofía Gascón e Selena Gómez, respectivamente. Cada unha delas terá que se enfrontar nalgún momento da historia con dilemas relativos á identidade, ao remorso ou á redención. Desde o comezo, cando vemos por primeira vez a Juan «Manitas» del Monte (Karla Sofía Gascón) controlando a súa organización criminal con man de ferro, até o momento en que este decide metamorfosearse en Emilia Pérez, as escenas de forte tensión emocional altérnanse, a un ritmo vertixinoso, con pasaxes musicais de desigual rexistro e resultado.

A estas alturas do ano poderíamos asegurar que Emilia Pérez constitúe, por dereito proprio, unha das propostas máis arriscadas, ambiciosas e exitosas do xa fenecido 2024. O futuro dilucidará se a súa narrativa irregular e irreverente, e o seu barroquismo radical logran resistir o implacábel paso do tempo. Pero até que ese infausto momento chegue, desfrutemos das imaxes desta obra que zumega frescura, compromiso e humanidade, das súas variopintas e vibrantes coreografías, do protagonismo de tres mulleres afoutas á procura do seu lugar no mundo, como personaxes, e dun recoñecemento crítico, como actrices. Á volta da esquina albíscanse xa os Oscar!¡

Cachorros Disney Con dez anos de idade, Selena Gómez (a muller de «Manitas» en Emilia Pérez) iniciou a súa carreira como actriz nun dos peores programas infantís de todos os tempos. A revista estadounidense TV Guide criticaba abertamente Barney & Friends polo perigo que supuña mostrar un mundo unidimensional onde só había espazo para a felicidade e onde todos os problemas se resolvían ipso facto. Cinco anos despois Gómez comezaba a súa meteórica ascensión na serie de Disney Wizards of Waverly Place. A erixida como «Princesa da cultura Pop» figuraría máis tarde na pretixiosa lista de Mulleres Líderes publicada en Time, que destacaba a súa fulgurante traxectoria como actriz, cantante, produtora e empresaria. Era famosa, poderosa, dona dunha casa valorada en 7 millóns de dólares e cun patrimonio neto de 3 billóns. Nada podía saír mal. Non obstante, como sucedera con outros moitos cachorros de Disney, a inxenua Selena non puido resistir a tentación do espectáculo e axiña chegaron a ansiedade, as depresións, as terapias, as clínicas de desintoxicación até que en 2020 revelou ao mundo o que o mundo xa sabía.

