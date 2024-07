Para traballar co territorio

No mundo de hoxe, as afirmacións respecto da arquitectura adoitan ser cousa firme. Xorden plans, medidas e roldas de prensa, mais poucas veces os cidadáns temos acceso ao que sucede entre a luz das ideas e as cortinas do traballo. Nesa apertura, a palabra vida, tan pouco evocadora hoxe dun territorio asoballado polas demandas da economía e da industria, recupera moito máis sentido na alma que sustenta todo o proxecto da nova Casa RIA, que abriu as súas portas a todo o mundo a comezos deste mes e que FARO DA CULTURA puido visitar, acompañados do director da Fundación RIA, o arquitecto Manuel Rodríguez, quen destaca que a misión desta non é tanto propoñer solucións acoutadas, senón saber “facerse as preguntas axeitadas sobre o noso espazo, o noso territorio, colocar o marco preciso, que é tan importante como saber que facer”.

Unha das áreas de traballo da casa. / Casa RIA

Casa RIA é o lugar concreto da Fundación RIA, do recoñecido arquitecto inglés David Chipperfield. A figura deste premio Pritzker 2023 é indisociable da ollada da Galicia contemporánea á que chegou para veranear e na que namorou de Corrubedo, tal e como Manuel Gallego Jorreto, quen tamén fixo a súa residencia estival alí. Unha e outra son construcións que reconfortan a ollada e evocan a amabilidade da man do home, cando quere o territorio. Chipperfield é autor de proxectos tan interesantes como o Museo Jumex, en Cidade de México ou da James-Simon Gallery, en Berlín proeza de combinación entre o clasicismo propio orixinario e mais a ampliación levada a cabo por Chipperfield

Espazo destinado a comedor. / Casa RIA

Esta nova sede, dende onde seguirá traballando este obradoiro do territorio, ten un lugar senlleiro na rúa Virxe da Cerca, en Santiago de Compostela, lugar onde lermos o antigo palimpsesto das murallas medievais e mais a conexión entre a améndoa de pedra da cidade e os outeiros verdes das extensións de Belvís. Porque Santiago tamén se trata diso: de rúas estreitas e algunha avenida de unión, aproveitada sobre o debuxo da pedra defensiva, e do verde que se deixa encarnar no rueiro e que tamén entra nesta fermosa e bela mansión, antigo sanatorio Santo Agustiño, do doutor Puente Castro, no cal se optou por variar o tránsito da entrada, cuxa primeira estancia é unha breve explicación dos traballos da fundación no seu marco territorial. Fundación no primeiro andar, estudo de arquitectura no segundo, xunto con cuartos, salas de estar e patios de delicada luz completan un edificio que non deixa de facerme pensar nas antigas escolas artesás e naquelas academias onde a feitura e a vida eran mecanismos que ían polo mesmo rego.

Zona de exposición de proxectos. / Casa RIA

Nese marco de xerar preguntas e enfocar os retos está, por exemplo, repensar as vías de tránsito e mobilidade no proxecto Amosar, con especial implicación nas comunidades avellentadas do campo galego; a rehabilitación dos espazos urbanos e o cambio de infraestruturas, como é o caso do “masterplan” de traslado das instalacións de investigación biomariña do CSIC en Galicia ao antigo edificio da Escola de Transmisións e Electricidade da Armada (ETEA), en Vigo; a sensibilidade respecto dos habitantes e proxectos concretos como os dos plans de dinamización das aldeas modelo de Muimenta e Trascastro ou a apertura dun debate sobre os límites da arquitectura e como comprendela dentro do enfoque que acolle o rural e o urbano como un todo, algo que, se ben existe no debate da arquitectura en Galicia dende os inicios de publicacións como "Obradoiro" (falamos xa dos anos 70 e 80, cando abrollan estas discusións), impulsos como os que pretende RIA demostran a actual hexemonía dunhas ideas necesarias para habitar o noso territorio.

Gastronomía

Lugar e vida non son disociables da alimentación. Unha das cousas que máis me sorprendeu nesta casa foi o enfoque sobre a comida. Esta mansión, ademais de ser espazo de acollida para visitantes, estadías ou o propio estudo de arquitectura de Chipperfield ( que se une á rede de estudos que o inglés ten en cidades como Londres, Berlín, Milán e Shanghái) é tamén lugar de creatividade culinaria cun marco incomparable de vistas ao anovado xardín do antigo sanatorio.

O proxecto gastronómico, pensado para alimentar os traballadores da Casa pero tamén para os visitantes da mesma, é levado polo cociñeiro Iago Pazos, afamado polo seu local Abastos 2.0, na praza de abastos compostelá, leva á práctica aquilo da proximidade e dos alimentos que na academia agora protagoniza o discurso de expertas como Carolyn Steel, as cidades como lugar de rutinas e tamén, de obtención e comercio cos alimentos.

Suscríbete para seguir leyendo