“A literatura debe interpretar a realidade, devir un espello”

A partir das "aventuras" dun billete de 500 euros, X. M. Pacho Blanco pescuda –O que non ten prezo (Galaxia)– na esencia do ser humano, procurando entender o que realmente nos une.

–En 2007, gañaba Vde. o Premio Torrente Ballester con A choiva do mundo. Era un xeito, digamos que espectacular ,de iniciar unha carreira literaria que se prevía prolífica. Xa sei que en todo este tempo publicou Vde. varias pezas, entre elas teatrais, pero O que non ten prezo ven ser o seu regreso á novela. A que se debeu este “silencio novelístico” de cáseque dezasete anos?

–En realidade, por suposto que seguín escribindo narrativa ao longo destes dezasete últimos anos, pero o sistema literario é o qué é; hai uns cauces, e iso condiciona moito…

–En que sentido o condicionou?

–Verás. A verdade é que, efetivamente, eu comecei por todo o alto. Coa miña primeira novela gañei o premio Torrente Ballester, e coa primeira obra de teatro, o Vidal Bolaño. Despois diso, pensei que no í a ter tantos atrancos para publicar, co cal non deixa de ser curiosoo que me aconteceu.

–A que atrancos se refire?

–Como ben é sabido, eu non proveño do mundo literario, e iso ten o custo porque atopeime cun sistema literario bastante pechado.

–Daquela, é que non se considera Vde., ou non o consideran, un escritor profesional? Iso estráñame moito, porque a maioría dos escritores teñen outra profesión, que no seu caso é a de avogado e profesor na Universidade de Vigo.

–Ao contrario. Para min ser escritor ou, mellor dito, escribir, é a miña maneira de estar no mundo, porque ser creador me permite ter unha perspectiva da vida diferente, e ademais creo que a literatura, se é boa literatura, ten que cuestionar como funciona o mundo. A miña non é unha literatura preciosista nin meramente estética, porque eu lle esixo á literatura que nos interprete a realidade, que funcione como unha especie de espello que, como consideraba Valle Inclán, reflicta o que somos e o que queremos, que nos interpele, que nos pregunte.

–Como se sinte máis a a gusto: escribindo novelas ou escribindo obras teatrais?

–Durante moito tempo pensei que non sería quen de escribir teatro…pero logo resultou que me deron varios premios teatrais. Para min, teatro e novela son dúas caras da mesma moeda. O teatro ten unha perspectiva inmediata e de intervención, ten espectadores ademais de lectores, e ese é un factor moi importante. Pero as dúas visións, a novelesca e a teatral, son complementarias.

–E nesta etapa da sua vida, cal o atrae máis?

–Pois, sinceramente, estou nun momento no que me apetece máis volcar as miñas creación nas novelas.

–Por algunha razón en especial?

–Polo peso que ten unha novela como mecanismo de expresión e concepción do mundo.

O que non ten prezo Autor: Xosé Manuel Pacho Blanco Editorial: Galaxia PVP.: 16,50 € Nº de páginas: 150

–Vaiamos agora con O que non ten prezo. Teño a tentación de pensar que a idea lle xurdiu preguntándose a Vde.mesmo como sería o percorrido dun billete de 500 euros. Pero, e se fora ao revés, se Vde. pensou primeiro a historia que quería contar e logo atopou a ferramenta axeitada para facelo; é dicir, o famoso billete?

–O billete, malia que icónico, é secundario, pero as historias non están concibidas individualmente, senón que forman un “todo”. O que non ten prezo conta historias pero non é un libro de relatos, é unha novela.

–A súa editorial, Galaxia, define esta obra como unha novela social pero, ao cabo, novelas sociais son cáseque todas. Como definiría Vde. O que non ten prezo?

–Ao final todo é social, iso é certo, aínda que contes unha historia de bruxas ou dragóns. Pero o que intenta a identificada como “novela social” é poñer de manifesto certos asuntos que nos afectan a todos e que, a fin de contas, adoitan ser os mesmos. Todos intentamos ter unha vida mellor, educar moi ben os nosos fillos, un traballo estable…E o xogo divertido estriba, precisamente, en cuestionarse que valor teñen os nosos soños, e isto é o eixo desta novela, preguntarse que é o que ten valor e que é o que non o ten. Ao tempo, O que non ten prezo é unha homenaxe a unha época que está a piques de converterse en histórica, a do valor que lle dabamos aos “cartos na man”, un costume que, por certo, está en vías de extinción.

–Claro. Nestes tempos cada vez recórrese máis aos bizums, ás transaccións económicas “on line”, tarxetas de crédito... Daquela, que simboliza ese billete de 500 euros que vai de man en man, que cruza fronteiras e que dá lugar a estas historias e estes personaxes que inclúe na novela?

–No nosa xeración, todos recordamos a aparición dos billetes de 500 euros, que viñan ser 85.000 pesetas. Ou sexa, o salario mínimo dos nosos país. En cambio se, agora, lles dicimos aos nosos fillos que houbo un tempo no que todo se pagaba con moedas e billetes…non cho van crer. De feito, a nós seguramente non nos vai dar tempo a presenciar a desaparición do diñeiro físico. Por iso esta novela non só pretende recordar, senón tamén reflexionar sobre unha época na que, algúns ata cobraban as nóminas en sobres que chegaban en sacos! A partir dese feito, xéranse ramificacións que atinguen a cultura, a relixión, as relacións sociais…, ao cabo, á nosa maneira de vivir e mesmo de concibir a vida.Iso, claro, é o que eu pretendín ao escribir esta novela, outra cousa é o que os lectores perciban, pero esa é unha das riquezas da literatura, que cada persoa a percibe dunha maneira diferente. Os textos son como a levadura, cada quen a amasa áa súa maneira.

–Que importancia lle dá aos personaxes?

–Que os lectores se identifiquen con eles. Como dicía Aristóteles, a realidade pode ser inverosímil pero a ficción, para que funcione, ten que ser realista.

–Malia que ás veces a realidade supera a ficción.

–E tanto! Se eu che contara…

–Pois conte, conte….

–É que non quero facer spoiler (risos). Pero vouche dar unha pista. Con esta novela, hai xente que se achegou a min para comentarme cousas e iso serviume para comprobar que, curiosamente, aquelas historias que lles parecen máis reais, resulta que son as que están máis fabuladas.

–En O retrato de Dorian Gray (Oscar Wilde), o protagonista vende a súa alma ao diaño para permanecer sempre mozo. Que valores, sentimientos, principios éticos…non vendería Vde. nunca, nin por 500 euros nin por por 500 millóns de euros, poñamos por caso?

–A maioría das cousas importantes da vida non teñen prezo. Polo menos, para min. Claro que hai xente para todo. De feito, un dos personaxes da miña novela di: “Hai dous tipos de problemas: os que se arranxan con cartos, e os que se arranxan con máis cartos”.

–Que soño ou desexo non cumprido estaría Vde. disposto a mercar por 500 euros?

–Hai soños e desexos que non se poden medir con cartos. Velaí unha das claves que me ensinou a vida.

–Canda quen lle dá importancia, e prioridade, claro, a determinadas cousas…

–Así é, en efecto. E ademais, co paso do tempo, cousas que che parecían moi trascedentes, deixan de selo, e son relevadas por outras, que vñen resultar as verdadeiramente importantes.

–E como podemos distinguilas?

–Cando tropezas cun problema serio. Eis o mellor exemplo para distinguir que é o importante e o que non o é.

