Explorador en Europa

Naqueles tempos nos que as editoriais vendían “historias de”, nunca me ofreceron unha Historia da Ciencia. Como se escritores, pintores e escultores tivesen unha categoría superior á dos médicos, matemáticos ou químicos, poñamos por caso, sen os cales a vida non sería como é. E isto é o que lle sucedeu e aínda lle sucede a Xoán Vicente Viqueira. Xa o avisaba o editorial de "A Nosa Terra" cando daba noticia do seu pasamento no outono 1924: “(...) non era tan coñecido en Galicia como debera polo seu extraordinario traballo (...)”. A outra publicación en galego daquel tempo, "Nós", non apareceu entre xullo de 1923 e xullo de 1925, polo cal non puido facerlle homenaxe. Cando se lle dedicou o Día das Letras Galegas en 1974, a celebración foi, obviamente, medio clandestina. Tanto, que a RAG esqueceu durante anos o seu compromiso de colocar unha placa no cemiterio de Ouces, cousa que finalmente fixo en 2014 a petición de Anova.

Semella, pois, como se a vindicación da cultura do país estivese limitada á literatura en galego e non a producións científicas escritas en castelán –ou noutra lingua–, máis aínda nuns anos nos que era imposible facelo doutro modo. Ou que só houbese que lembrar os que manifestaban profesión de fe galeguista, esquecendo aqueloutros que non o facían pero que estaban comprometidos en corpo e alma en mellorar o país.