Ensaios visuais

O traballo que presenta a artista Laía Argüelles Folch (Zaragoza, 1986) no MARCO, Museo de Arte Contemporánea de Vigo, intensamente reflexivo, reune un conxunto de obras realizadas nos últimos dez anos: libros de artista e series de fotografías que conectan con sensibilidades experimentais no desenvolvemento do proceso creativo a partir de materiais achados en chambos, librarías e tendas de variados países.

Cómpre lembrarmos que, en boa medida, a historia das prácticas reflexivas de apropiacionismo -entre as que poderiamos inserir o traballo da nosa artista- é a historia dunha forma de relacionar o mundo coas imaxes e a linguaxe. Neste caso, o fluxo entre a natureza das imaxes, o seu sentido de representación, a súa materialidade e as diferentes estratexias de presentación e construción de significados está representado dunha forma aberta e ao mesmo tempo moi sutil, por medio de exercicios de montaxe, que serven de proceso indagatorio e de (re)construción de significado.

Unha das obras que forman parte da mostra. / Eli Regueira

As estratexias discursivas en que se fundamenta a obra de Laía Argüelles Folch están directamente vinculadas cos conceptos de presenza e imaxinación e en diferentes correspondencias posíbeis entre imaxes e corpo. Quer na elección do obxecto, fundamentalmente fotográfico, quer no proceso de traballo, a artista parte de cuestións achegadas a circunstancias ligadas á presenza nas imaxes da memoria, do tempo e do espazo e á súa transformación, mostrando a posibilidade dunha nova orde na cal a lectura das imaxes adopta un sentido seriado, creando libros de artista, xerando novas lecturas das imaxes.

Un aspecto da instalación de Laía Argüelles no MARCO. / Eli Regueira

"Todavía siempre” ⚬ Artista: Laía Argüelles Folch ⚬ Comisariado: Laura González Palacios e María Seoane ⚬ Local: Museo de Arte Contemporánea de Vigo (MARCO) ⚬ Até o 10 de novembro

Cómpre termos en conta que o traballo de Laía Argüelles é fondamente conceptual e parte dunha reflexión sobre a capacidade de manipulación e reinterpretación que o material visual posibilita. Todas as series desenvolvidas pola artista desde 2014 teñen como premisa estes principios. A reflexión sobre o valor das imaxes, a linguaxe e o ámbito expositivo están na orixe do traballo. Estas variábeis, a espazo-temporal e a reflexivo-lingüística, son as que podemos percibir nas obras presentes na exposición que queren incidir nesta liña de lectura, permitindo que as series e libros de artista conformen unha auténtica e peculiar cartografía que reúne prácticas artísticas que promoven ou visibilizan novos escenarios heteroxéneos para a elucidación das nosas máis intensas raíces culturais.

Ensaio visual

Se o ensaio consiste, como afirmaba Adorno en relación coa obra de Walter Benjamin: “na capacidade de contemplar aquilo que é histórico, as manifestacións do espírito obxectivo, a “cultura”, como se de algo natural se tratase”, esta definición acáelle á perfección ao traballo expositivo -con moito de ensaio visual- que agora comentamos. Trátase dunha obra en que as imaxes e a creación artística non son apenas contempladas e fosilizadas senón que nos aparecen como material susceptíbel de creación de novas narrativas e de multiplicidade de elos relacionais, cuns referentes anteriores (o material atopado) e cunha realidade actuante que as ilumina e dota de significados mudábeis, sempre co tempo como ligazón e como fío condutor.

O presente, momento de lectura Na concepción do traballo achamos claros presupostos teóricos como a concepción do presente como “momento de lectura” e como “lugar” de produción de sentido. A lectura no presente implica que é no “arestora” cando a obra acontece, sen perder ese carácter ambiguo que a materialidade da imaxe segue a posuír. Esta lectura impón un espectador presente a un traballo inicial do pasado e fai que este traballo habite o momento presente, sendo a propia obra através da intervención semántica renovada a que incorpora un sentido de apertura e concreción temporal. Ao longo dos diferentes traballos o tempo sitúase como vínculo, como punto referente que terma do discurso. As categorías procesuais de tempo e espazo configuran o marco da percepción e a experiencia e a contemplación ou participación do espectador establece unha relación paralela entre o espazo e o tempo o que marca a tonalidade da mostra, a súa carga semántica. Laía Argüelles en toda a súa obra realiza un intenso traballo sobre o sentido da manipulación da imaxe, sobre as miraxes non só no sentido visual de falsas impresións senón sobre todo no sentido conceptual, reflexionando sobre a capacidade de abertura semántica das imaxes e documentos do pasado, sobre o discutíbel das verdades absolutas cando de imaxes falamos. Daquela, o traballo do artista desenvólvese seguindo estratexias que teñen na análise lingüística e na ambigüidade os seus alicerces máis evidentes, aspecto que se pode enxergar na mostra actual do MARCO, optando por evidenciar as posibilidades de asociacións mentais desde o emocional e poético e tendo como fío condutor a imaxe visual.

