Cerimonias perfectas

Green Day vs Zenzar; J Balvin vs Rebelión do Inframundo, Noceda Rock, Millo Verde ou calquera dos humildes festivais que medran do asociacionismo e empeño de rapaces e rapazas da contorna de turno, vs macrofestivais cargados de grandes nomes internacionais, sponsors de marcas multinacionais e infraestructuras tamaño “rasaloba” que impresionan a calquera. Non preguntemos, nin busquemos respostas, pois todos son necesarios para que a música tamén dea traballo ao sector e incluso fagan de cabeza motora para a reconexión imprescindible co feito de escoitar dita música en directo para un público que parecía definitivamente escasear por norma xeral, diante dos palcos, nos últimos anos. Nais a realidade é que semella que o peixe grande come o pequeno como as grandes áreas comerciais comen o comercio pequeno.

Ese festival humilde no que todo é cómodo, no que consumir te fai socio e mecenas do evento a prezos razoables, nos que a calidade da escoita adoita ser perfecta, con equipos equilibrados, para un auditorio nada sobredimensionado ou a vida do outro lado onde atopamos o macrofestival de pantallas verticais, de pagar até por respirar, de escoitas imposibles, colas infinitas e cartaces que desorientan por cantidade, diversidade e incrible montaxe de leds destelantes. Igual é coma en todo, e a harmonía debera coexistir entre ambos mundos; igual non se trata de demonizar a uns polo éxito abraiante de público ou celebrar a outros polo exercicio de valentía e aposta pola cultura e a música máis apegada á base e lonxe dos fenómenos de moda. Igual debéramos escoller e dar a oportunidades a uns e outros, a gozar dese día ou desa noite de romaría musical e celebrar, precisamente, esa diversidade e esta vizosa realidade. Uns para unha cousa e outros para outra. O caso é vernos, escoitarnos e, se tal, botar unhas bailas con quen estea enriba dun escenario mostrando o seu directo e o seu talento e atrevemento. Viva a música en directo deste verán galego.