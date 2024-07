O lugar que procuramos

A virtude da obra de Tono Carbajo radica fundamentalmente no proceso que a fai posíbel e imposíbel ao tempo: unha plástica que se configura como procura e que ao tempo se fai en canto se procura, mais que deliberadamente nunca ten un punto final absoluto, porque non aspira a unha inxenua plenitude. Non estamos, xa que logo, perante fotografías ou pinturas, en sentido convencional, senón perante un discurso plástico do que posuímos algúns anacos. Anacos que conteñen cada un deles a totalidade dos outros por medio de enlaces que podemos sentir ligando os mundos das súas series en contacto, mais que tamén están nos ámbitos en diálogo de cada obra individual, que agudizan ese sentido fragmentario da percepción, adquirindo unha relevancia fundamental a análise do territorio desde a perspectiva social, con eses traballos realizados a partir de documentación fotográfica realizada en todas as fronteiras de conflito da Unión Europea mais tamén desde o que poderiamos chamar lagoas de indeterminación, que nas obras toman forma nos ocos e baleiros, absolutamente decisivos para o sentido das composicións.

As imaxes resultantes, frecuentemente insospeitadas e mesmo desacougantes, en especial no conxunto das “Fronteiras”, baséanse en asociacións só en aparencia arbitrarias en canto que non son obxectivamente lóxicas, mais que van creando o seu propio universo de sentido. Dende o lugar que buscamos é, pois, un proxecto expositivo moi logrado na súa concepción teórica e no seu resultado plástico e visual.