“Monstro delicado: come chocolate”

Born in the USAvén de 40 anos. Tratábase do sétimo disco do rockeiro de New Jersey, e por aquela altura dos oitenta non se contaba con el para devir un dos referentes do mainstreen máis global e comercial e cun éxito tan contundente. Springsteen viña de asinar catro xoias seguidas: o excelente e vitamínico Born to Run (1975); o cremoso, mellor e mellor cantado da súa carreira, Darkness on the Edge of Town (1978); o vital e intenso The River (1980) e o fantástico, espido e intimista Nebraska (1982). E aquí chegou con aquela colección de cancións que, se ben non perdían case nada da firma máis auténtica do xefe, si que se enredaban nunha sorte de melodías e retrousos tan rutilantes e pegañentos que de súpeto puxeron o músico a botar por fóra en estadios de todo o mundo. Coa bandeira americana de fondo, a gorra de beisbol vermella metida nun dos petos traseiros do vaqueiro e unha postura que deu para varias e ben diferentes interpretacións, aquela portada fíxose tan universal como a maioría das pezas ás que daba abeiro. Por momentos achegado ao pop, con balas tan certeiras como a delicada e inesquecible Dancing in the dark, e por momentos rouco e obstinado, cunha E Street Band épica e luminosa. Con cancións tan fantásticas como I´m on fire, Glory days ou a tremenda “I´m Goin’ Down, o Boss colleu dunha man o éxito como compositor e da outra o suceso popular, cousas que case sempre maridan mal ou fatal. O disco tamén nos mostraba un Bruce máis politicamente comprometido e unha porta aberta á súa maneira futura de entender o rock dende aquela. Hai veces que na música tamén podemos aplicar aquilo de que se algo lle presta a corenta millóns de persoas, podemos concluir que non poden estar todas equivocadas. Born in the USAé un discazo para calquera que lle botara unha escoita nestes últimos 40 anos: para o máis duro, para o máis avelaíño e incluso para o máis punki da clase.