“O galardón de honra dos Premios Antonio Palacios -que convoca o Concello do Porriño na conmemoración do centenario da súa Casa Consistorial- seralle outorgado ao desaparecido historiador, escritor e profesor Xosé Ramón Iglesias Veiga (Mos, 1957-Vigo, 2020)”. Lendo esta recente nova nos xornais, volvín revivir un dos vídeos máis emocionantes que contemplei na miña vida: o da despedida en forma de homenaxe que lle dedicou a Iglesias Veiga de forma unánime o alumnado e mais o profesorado do IES Pino Manso do Porriño en 2017. Daquela, ducias de docentes e centos de rapazas e rapaces encheron os corredores daquel instituto para agradecerlle ao profesor a súa vocación, bonhomía e xenerosidade.

Porén, Moncho Iglesias, como todos o coñeciamos, non só foi un profesor extraordinario, da estirpe da innovadora Institución Libre de Enseñanza, senón aínda un científico social e doutor en historia da arte de gran renome, digno do prestixioso Seminario de Estudos Galegos.

Especialmente coñecido polo seus traballos sobre a arquitectura eclecticista, indiana e galeguista, moitas das súas obras foron escritas xunto co seu amigo Jaime Garrido, o arquitecto ao que tanto lle debe Vigo, a súa cidade, e tamén o conxunto de Galicia. O seu labor como historiador da arquitectura moderna centrouse en temas relacionados coa arte e a arquitectura do século XIX e a primeira metade do XX, publicando análises, proxectos, cartas, fotografías antigas e detalles inéditos que nos permiten coñecer mellor a historia da edificación monumental da área metropolitana viguesa. Debemos, entón, a este membro do Instituto de Estudos Vigueses un legado duradeiro no campo da historia da arquitectura, en particular sobre a obra de Antonio Palacios, o proxectista que deixou unha pegada indeleble na arquitectura moderna de Madrid e Galicia. Nas súas investigacións, Iglesias Veiga resaltou a importancia de Palacios na transformación da capital do Estado nunha metrópole moderna, así como os seus vínculos profesionais e culturais co noso país.

O estudo da obra de Palacios acompañou a Moncho ao longo de toda a súa vida, desde o primixenio Antonio Palacios, arquitecto. De O Porriño a Galicia (1993), onde explora con minuciosidade de ourive os seus proxectos en Galicia e os matices galeguistas da súa obra, ata Antonio Palacios, unha viaxe por Galicia (2019), volume editado por Paz Antón e que recolle os debuxos do seu caderno de viaxe. Obras coma estas fixeron del o experto de referencia na vida e obra palaciana.

Vocación, bonhomía e xenerosidade / Alberte Reboreda

Precisamente foi Moncho Iglesias quen lle aconsellou a Yolanda Pérez Sánchez a elección do Balneario de Mondariz como obxecto da súa tese de doutoramento, que defendeu brillantemente no ano 2005 na Universidade de Santiago. E é que o amigo Moncho coñecía ben o legado arquitectónico e urbanístico da familia Peinador desde a súa etapa como mestre no colexio público mondarizán, unha fase anterior ao ascenso á categoría de profesor de ensino secundario e posterior doutoramento pola UNED cunha tese sobre “A tendencia rexionalista na arquitectura galega das primeiras décadas do s. XX”.

Ademais do seu traballo sobre Palacios, Iglesias Veiga tamén realizou importantes contribucións ao estudo da arquitectura dos séculos XIX e XX de Vigo e a súa área metropolitana. Nesta cidade, a burguesía patrocinou un novo estilo arquitectónico que buscaba a suntuosidade e riqueza da ornamentación das fachadas exteriores para reflectir o prestixio da súa posición social. Por iso os seus traballos de investigación centráronse en proxectistas de primeiro nivel como Manuel Gómez Román, Emilio Salgado Urtiaga, Jenaro de la Fuente Álvarez, Jenaro de la Fuente Domínguez, Antonio Cominges Tapias, Francisco Castro Represas ou José Franco Montes. Neste contexto as monografías que publicou xunto co seu amigo Jaime Garrido, Vigo, arquitectura urbana (2000); Percorridos pola arquitectura histórica de Vigo (2002) ou, xa en solitario, Arquitectura e indianos na cidade de Vigo e bisbarra (2013), configuran fitos na investigación do noso patrimonio construído.

Defendeu e deu a coñecer o patrimonio arquitectónico de Vigo e a súa bisbarra

A preferencia polo estilo autóctono no momento de proxectar vivendas unifamiliares na periferia do Castro de Vigo, por exemplo, foi analizado en libros como Manuel Gómez Román: mestre da arquitectura galeguista, que escribiu xunto con Jaime Garrido (1995) ou Arquitectura rexionalista galega. Antonio Palacios, Gómez Román e outros (2019).

O historiador nado en Sanguiñeda defendeu e deu a coñecer o patrimonio arquitectónico de Vigo e xa súa área, e o seu traballo foi fundamental para entender o valorar e mais a riqueza arquitectónica desta rexión urbana. Así, o seu labor permitiu redescubrir e dar sentido a ducias de edificios emblemáticos de Vigo, Baiona, Nigrán, O Porriño, Redondela, Ponteareas ou Mondariz Balneario, defendendo o seu coñecemento e conservación fronte á ignorante e insensible piqueta “desarrollista”.

Un legado humano Xosé Ramón Iglesias Veiga foi un profesor, historiador da arte e comisario de exposicións apaixonado e vocacional que deixou unha pegada indeleble no campo do estudo da historia da arquitectura moderna en Galicia. A través dos seus traballos de investigación, centrados en Vigo e a súa metrópole, Moncho Iglesias contribuíu enormemente ao entendemento e apreciación da historia urbana de noso. Pero o legado de Moncho non é só de primeiro nivel na esfera académica, tamén no ámbito humano. Non foi necesario que finase para que a súa persoa recibise, de forma unánime, recoñecementos e gabanzas. Home humilde e modesto, labrou ao longo da súa vida unha aura de excelente profesor e investigador grazas ao seu rigor intelectual, á súa enorme xenerosidade e a un traballo docente exemplar. Por iso, cando Marisa, a súa viúva, recolleu no seu nome o galardón que lle concedeu o Concello do Porriño, na sala resoaban tamén os aplausos que, sete anos antes, lle tributaran ao seu profesor centos de alumnos orgullosos e agradecidos.

