Unha man da reconstrución

“A Arquitectura, cando existe, é consecuencia dunha clara formulación dun problema real, problema formado por cantidade de datos que nos dan, que nós completamos e que, en conxunto deles, os arquitectónicos son uns máis, en moi contados casos os máis importantes, para con todos obter un produto determinado relacionado co noso vivir sobre a terra”. Son palabras do arquitecto pontevedrés Alejandro de la Sota (Pontevedra, 1913 – Madrid, 1996): un home coñecedor do material do que está feita a Arquitectura con maiúscula, como el a escribía, malia que ás veces, el mesmo o relembraba, esquecía o “h” de “hoxe”. “É máis importante o que se quere dicir que como se di”: tales palabras poden resumir a súa vontade para non só coa Arquitectura, senón coa holística da idea, do debuxo, do propio concepto. De la Sota foi un mestre dos elementos a construír, dos cales non renegaba, e un home que, como el mesmo dicía de Bach cando ensaiaba antes de compoñer, tocaba as obras dos seus predecesores para entrar na inspiración. Non era tradicionalismo, era saber ler entre liñas o concepto e mais a pregunta. E é que os bos proxectos comezan facéndose a pregunta axeitada, a intervención existe dende que nace a mesma necesidade de intervir, así traballa o home a terra dende tempos inmemoriais. Para entrar na obra deste arquitecto galego e universal debemos remontarnos ao comezo, valla a redundancia, dos poboados de colonización.

Alejandro de la Sota (1913-1996). / FdV

Os poboados de colonización foron impulsados entre os anos 40 e 70 polo Instituto Nacional de Colonización, un ente do Estado franquista para promover a (re)construción das vilas devastadas na Guerra Civil. Dependente do Ministerio de Agricultura, o organismo estivo na súa primeira fase moi orientado á visión autárquica do Réxime e os consecuentes impulsos á agricultura e á produción propias. Ademais, foron obxecto da propaganda do Réxime para, alén do asunto económico, realzar a figura de Franco “caudillo”, e outorgalo ao xeito dunha “obra social” do novo Estado de corte falanxista, algo empregado como lavado de cara da ditadura diante da cidadanía.

Imaxe da pedanía de Esquivel. / FdV

De la Sota, un mozo daquela, foi o autor da vila de Esquivel, unha pedanía de Alcalá del Río, na provincia de Sevilla, do ano 1955. Nela hai un esforzo e un estudo da vida cotiá dos habitantes da zona. Pero non se limitou o arquitecto á planificación dun trazado, senón que procurou algo esencial nunha vila, a espontaneidade, a interacción do común e a singulariedade alonzada da individualidade illacionista. Cun enfoque case poético, en contraste co da autoridade política autoritaria e ordenadora naquel momento, hai un respecto á tradición andaluza na súa procura da voz propia e da comunicación entre os habitantes do poboado. Un carácter e personalidade como tarefa a habitar obra da mente deste arquitecto singular. A vida, o xeito de vivir, como tarefa para ser construída polos habitantes dentro do ermo e do baleiro da durísima posguerra. Propoñer algo habitable, ese sería o resumo. Moitos dos veciños a día de hoxe falan do atrativo das almeas, do ancho das rúas e da posibilidade de tomar esas propias rúas para os días de festa colocar as mesas e habitar as calellas, facelas cousas vivas e non só conectores do tránsito. Hai un traballo na procura da cohesión social no atrativo da escala humana proposta, un énfase comunitario, de vida recollida e extensa que facilite a integración da poboación nun entorno novo. Pode ser, quizais, esa “arquitectura feliz” que o propio de la Sota diferenciaba “da vida, que non o é”. Unha arquitectura de ocos e espazos libres, de facer o pobo, casa.

Porque neste poboado de casas brancas, entretecidas con mestría no horizonte circular que acolle todos os elementos que traen beleza e espírito á vida: aire, auga, o sol, neste caso de latitudes andaluzas, non hai unha planificación fría e distante dos usos de vida asentados no devalar da rutina. Hai un pobo que revela a súa historia no trazado das rúas novas, velaí o seu éxito. Hai, ademais, un traballo constante e paralelo de proposta e acomodo, de uso e sentido que marcarán, xunto con ese interese pola singulariedade do material, a proposta de Alejandro de la Sota. “É Esquivel un intento de tomar como mestres a quen sempre fixeron os poboados, e que os fixeron por certo de marabilla: os albaneis e os mestres de obras vilegos”, dirá na memoria do proxecto o propio mestre.

Outra das caras dos poboados Na obra literaria Ninguén queda, de Brais Lamela, a trama xira ao redor dun daqueles pobos da reconstrución, neste caso en Lugo, e da ruptura dos modos de vida e da economía dende o pobo tradicional ao pobo planificado. É esta novela interesante para ver o caso dos pobos da reconstrución que fracasaron no seu obxectivo, neste caso, na Terra Chá, e observar tamén os mecanismos de dominación estatal que o Réxime facía para cos asuntos económicos dos habitantes, xerando un xeito de chantaxe que, na obra de Lamela, está enfocada á produción láctea. En contraste co que se desprende da veciñanza de Esquivel, no caso do libro de Lamela expónse unha visión distinta, na que se aproveita para facer crítica á intrapolítica do réxime (aquel “franquismo social” que nace da ruptura da Guerra Civil e a España posterior) e ao cambio de ollada e sensibilidade respecto da vida e do territorio no que a arquitectura xogou e xoga papel principal.

