Entre o celebrativo e o onírico

O espazo Argonautas 34, coordinado polo artista e galerista Diego Santomé presenta até o 13 de xullo a exposición Monstro vello dos cantares, traballo das irmás Noa e Lara Castro Lema.

Estas dúas artistas forman un colectivo desenvolvendo un traballo performativo moi autorreflexivo que entende a actividade creativa ligada a unha intensa dualidade, marcada pola tensión entre a experiencia vital e o seu contacto co contexto sociocultural, incidindo no relato e no canto como fonte de creatividade. Para ese propósito as artistas seguen estratexias de produción artística performativas entendéndoas como unha serie prácticas que apostan por evidenciaren a relación entre o visual, o corporal e o sonoro. Na obra das irmás Castro Lema a expresión da experiencia, ligada ao familiar e a unha fonda reelaboración da vivencia da cultura popular, desde os relatos orais até as regueifas, é froito dunha actitude analítica na cal o importante é patentizar a vontade de regresión ao pasado persoal, familiar e colectivo.

No Monstro vello dos cantares performance e videocreación son organizadas segundo un camiño que se desenvolve como se fose un percurso que nos leva á contemplación e escenificación de relatos, vida e memoria. A videocreación -e a performance- pode ser entendida como un percurso através da vida e da morte, un relato celebrativo e ao mesmo tempo ateigado de ambigüidade, por medio de espazos e sons que nos transportan a aspectos fulcrais dunha realidade ancestral, o que causa en nós sensacións de ambiguas que, xuntamente coa dimensión visual da creación, propicia pensar a relación natureza-memoria, podendo a primeira servir como substituta da segunda, mais tamén a segunda como substituta da primeira, até completaren circularmente a ambigüidade da memoria.

Paradoxo visual e elucidativo

Alén diso, o papel activo de figuras disfrazadas enxalza a súa presenza, a nosa presenza na realidade, creando un paradoxo que é, ao mesmo tempo, visual e elucidativo, sendo simultaneamente materiais realistas -coa inserción de obxectos cotiáns (roupas) alterados con ironía e sentido lúdico- e, tamen, case non naturais na súa intensa sensación onírica. Todo o traballo está en consonancia cun proxecto orgánico que, en certo modo, o trae de volta á vida amplificando os ecos emocionais.