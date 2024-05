Subxectividades e obxectividades

Afirmar que a gran característica da escritura de Paul Auster radica nunha engrenaxe narrativa baseada na variedade dos niveis de narración, supón facerse eco dunha evidencia estendida. Os seus relatos son unha sucesión de narracións dentro doutras narracións que, á súa vez, se atopan enmarcadas noutras narrativas. E non só iso, senón que moitas veces eses distintos niveis de narración interactúan entre si dando pé a unha confluencia de historias e narradores. Esta pegada cervantina vén sendo o elemento máis identificativo da súa obra literaria, e como resultado depara historias que deambulan por esa fronteira indeterminada entre ficción e realidade. Sucede, entón, que o mundo subxectivo se equipara a esoutro, obxectivo. A esta posta en forma literaria, Paul Auster engade nas súas contadas incursións na creación cinematográfica novas e orixinais formulacións que profundan nesa dualidade obxectividade-subxectividade a partir dunha estrutura labiríntica sempre presente na súa forma de contar as historias, ben sexa por medio da pluma, ben a través dunha cámara.

Harvey Keitel e William Hurt en Smoke (1995). / FdV

Para ilustrar esta tese, imos centrarnos na última película dirixida por Auster, A vida interior de Martin Frost (The Inner Life of Martin Frost, 2007). O filme, rodado en Portugal, cóntanos unha historia que acontece na mente dun personaxe (Martin), pero que, non obstante, é narrada por unha voz over externa co complemento visual dunha realización que alterna a planificación distanciada (obxectiva) e unha planificación interna (subxectiva). O propio Auster afonda neste paradoxo cando manifesta no prólogo do guión (editado por Galaxia) que a acción se desenvolve na mente de Martin e que, ao escoller unha casa de pequenas dimensións illada do resto do mundo, lograría pór de relevo a interioridade da historia. Agora ben, esta formulación metafórica da cabana como mundo interior depara un xogo interpretativo cando a cámara nos amosa que o dono da casa: é dicir, o dono de, en termos alegóricos, esa interioridade, non é Martin Frost, senón Jack Restau, quen, polas fotos que nos ofrece o lento travelling que percorre a casa ata chegar á porta, vemos que se trata do propio Paul Auster, o autor do guión e da película. Polo tanto, as preguntas que nos formulamos son: dentro de que subxectividade estamos introducíndonos? A subxectividade do autor ou a do personaxe? Polo tanto, as fotos do director son algo máis que un simple cameo a imitación de Alfred Hitchcock: buscan retorcer aínda máis o rizo da imprecisión entre subxectividade e obxectividade.

Nun segundo exemplo, de novo atopamos un travelling, un movemento de continuidade, cando avanza cara un primeiro plano de Martin ao mesmo tempo que este se xira para observar a través da fiestra, e o que comezou sendo un acto pensativo vai derivando en acto contemplativo, co travelling como testemuña da continuidade e contigüidade de ambos actos, como se a contemplación de Claire (a súa musa) a través da fiestra fora concibida desde a reflexión; é dicir, desde a subxectividade do personaxe. A continuación, amósase o contrapunto ao primeiro plano de Martin mirando pola fiestra, un plano subxectivo que nos presenta a Claire paseando polo xardín ata que esborralla no céspede por un desmaio. O plano subxectivo mantense fixo na súa posición inicial, ata que Martin entra en plano. Pasamos dun plano subxectivo a un plano obxectivo sen que mediase ningún elemento de transición xa que a cámara non variou o seu emprazamento, materializando deste xeito a mestura entre o mundo da interioridade e a mirada externa.

Adentrarse no universo “Auster” implica deambular por unha corredoira de portas que se abren e pechan, sempre en medio dunha brétema que impide discernir en que estadio da narración, da realidade ou subxectividade, nos atopamos tanto como lector como espectador.

Guionista e director

Se un dispón de tempo para visionar o making off que conteñen os extras da edición en DVD de A vida interior de Martin Frost, poderá comprobar como Paul Auster, durante un breve discurso pronunciado ante o equipo de rodaxe antes de dar comezo a filmación, manifesta a esperanza de que a produción que están a punto de emprender lles depare a posibilidade de vivir grandes experiencias para logo poder contalas.

A arte de narrar era concibida polo escritor estadounidense como un acto de xenerosidade no que, como deixou escrito en Unha vida en palabras, un autor ten que dar e dar e dar. A paixón por contar historias levou a Auster a embarcarse tamén na creación de obras fílmicas. Desde a súa colaboración como guionista en Smoke (1995) –xunto co director Wayne Wang, con quen repetiría anos despois en Blue in the face (1995)– ou incluso asumindo a co-dirección, pasando por Lulu on the Bridge (1998) onde, xa en solitario, filmou unha fermosa historia de amor, ata chegar a A vida interior de Martin Frost (2007), a súa longametraxe máis persoal e que máis desvela aspectos da narrativa “austeriana”, sen esquecer o filme arxentino El país de las últimas cosas (2020), baseado na obra homónima do escritor, adaptada por el mesmo.

