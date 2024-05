Con liserxias pangalaicas

Un escoita os Moura e, irremediablemente, déixase caer nunha desas espirais que todo amante da boa música debería ter como trampa e bandeira. Meter o pé no cepo, deixarse coller pola lazada e arrastrarse deica un deses lugares nos que, despois, o maldito síndrome de Estocolmo te deixará morriñento e con ganas de quedarte até o gustoso abatemento.

Poñerlle etiqueta ao grupo é tan complicado que poderíamos soltar a lista infinita de marcas ben soantes arredor da neo-psicodelia, o rock progresivo, o kraut-rock…. e todo iso coa nosa música tradicional paseando entre as cancións con total convencemento e ausencia absoluta de prexuízos. Liserxia pangalaica, alguén escribiu por aí, e moito dese poder vernáculo que todo o namora e todo o vira tan tribal como aditivo. A Moura escoitámolos con boina, e camisa de mandala, nunha estación marciana entre sons orgánicos que soan tan novos e contemporáneos como clásicos e atemporais. Con liñas que se cruzan e serpentean nun xogo con evidentes ansias de atraparte e non deixar que te ceibes do devandito cepo. Asumindo riscos si, pero con todo o respecto que sempre nos evocan as bandas que saben o que queren e van directos a por iso e sen necesidade ningunha de pasarche a man polas costas mentres soben a aposta polo feito creativo e musical, pola calidade total e por crear as mellores e maís evocadoras atmosferas.

Agora os Moura teñen novo traballo de estudio titulado Fume santo de loureiro: trátase dun EP conceptual, que mañá mesmo, venres 31 de maio, verá a luz en todas as plataformas da man da discográfica andaluza Spinda Records, e no que continúan a súa exploración da tradición galega, a través de pequenas alfaias en forma de cancións tan redondas e inspiradoras como “Contra os males de aireada” ou “Agoiro / pranto” nas que o grupo acada de novo momentos dunha solidez orgánica absolutamente admirable. O álbum, contan, está concibido como parte da BSO da curtametraxe Nai, dirixida polo cineasta Tito Refoxo, e de cuxo guión tomou parte o propio Brais do Rei, batería da formación. Moura continúa así a sumar experimentación e argumentos a unha proposta que se consolida como un dos nosos proxectos máis singulares, diferentes, persoais e recomendables, con cancións xa tan testadas como aquela “Alborada do alén” ou a fantástica “Baile do dentón” coa que expoñían xa moitas das marcas propias da casa no seu xeito de entender a música.

Para este proxecto, a banda trasladouse aos Hertzcontrol Studios de Seixas (Portugal), contando coa colaboración do produtor e enxeñeiro Marco Lima. A masterización estivo a cargo de Álvaro Galego, quen xa veu participando en todos os traballos de estudio de Moura até a data. De momento, a crítica especializada xa os ten como unha das propostas máis salientables do xénero mentres conquistaron o público de citas tan relevantes como o Resurrection Fest, o Monkey Week, Barcelona Psych Fest, Sonic Blast (PT) ou Volcano Sessions (FR). Mentres agardamos con ansias velos en directo, lembrade que a partir de mañá mesmo Fume santo de loureiro estará dispoñible en todas as plataformas de streaming, así como en formato CD e nunha edición limitada e numerada en vinilo que poderedes encargar nas redes do grupo.

Chorando

Vaia dilema que se está a dar nos últimos tempos para moitas e moitos dos que nos declaramos amantes da música en directo. Igual presos da propia descatalogación dos nosos vetustos gustos nun mundo no que o “idadismo” non perdoa e no que nos escenarios atopamos máis pendrives conectados a un altofalante que guitarras eléctricas a un “vintage” amplificador valvuleiro. E non caian, ollo, como moscas aturdidas no manido conto aquel de que a música de antes era mellor que a de agora ou que non se lle pode chamar música ao ton “moderno” imperante nos nosos macrofestis de pantallas verticais, pulseiras multicor e promíscuo caldo de selfie.

Sempre houbo tendencias e músicas boas e malas, en todos os estilos e épocas, e tamén agora abofé que así é pero este conto, claro, pasa xa polo descolocadas que quedan a parroquia rockeira, a popeira e de demais vellas etiquetas xa extintas en tantos mares de augas dixitais, rimas demasiado redondas e músicos invisíbeis. Non sei, igual para todo ese público a estratexia axeitada ante a goleada que lles está a caer debera ser provocar un pouco de mágoa e chorar algo para que os programadores de turno, ademais case sempre ben alimentados con diñeiro público e de todos, se acorden de que tamén os “boomers” existen e poidan ter a a súa razoable ración de distorsión antiga neses escenarios tan cools. Igual tamén é cousa de modas e o mesmo nun par de anos a teoría dos vasos comunicantes funciona e voltamos ter algo de equilibrio. Vaia vostede saber. Chorando vou, chorando veño.

