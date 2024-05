Libros recomendados

As bruxas que nos rodean

Unha narración que enfeitiza

PILAR PONTE

De certo, a portada de Andrés Meixide resulta unha entrada perfecta para ese bosque escuro que nos agarda nas páxinas de Pel de cordeiro, a nova novela de Ledicia Costas -sen dúbida, estamos diante dun texto engaiolante, dunha narración que ha de engadar as lectoras e lectores de noso-, e é que nada tan tenro como o año no fondo bucólico dos xardíns do pazo en contraste co arco vexetal que precede a negritude.

Así é tamén o contido, un habitar no medio, entre o mundo dos vivos e o das sombras a través das figuras das bruxas, das do XIX e das do XXI, moi próximas nas súas vivencias mais separadas por dous séculos que nos van permitir ver a diferenza en como se percibe a súa existencia. As de antes, pobres, mais poderosas e fascinantes, len a natureza e fabrican velenos e apócemas para recuperar o apetito sexual e non saben escribir e por iso rexistran as aldraxes na cabeza para cando chegue o momento da vinganza porque “o sino da nosa estirpe é sermos traizoadas polos homes”. Elvira, Mariña, Catarina... son historia que nos roubaron e que agora Ledicia nos ofrece a oportunidade de recuperar.

A obra divídese en dúas partes que levan o nome das súas protagonistas, Catarina e Lola; e a elas súmase un Espazo liminar aberto entre o recoñecemento e o vaticinio. A autora busca a través da técnica narrativa marcar esa distancia temporal tamén no discurso. Na primeira impera a narración en terceira persoa e mandan a lenda, a traidición oral, o sabor dun pasado ambientado na aldea de Merlo e mais no Pazo de Oca que nos imbúe de realismo ao lles dar unha forma, un son e mesmo uns recendos verosímiles aos espazos da historia. Na segunda volvemos ao presente a través da narración da Lola protagonista, que se abre aos diálogos en estilo directo das diferentes personaxes nun discurso coloquial dominado polos espazos urbanos.

A comuñón coa natureza, a aperta do telúrico, as sombras que nos desacougan e nos protexen e a sombra que deixamos conforman o escenario inmaterial no que nos mergulla a autora e onde o poderoso momento do parto se converte en xénese e remate. Mais a ese mundo fantástico e gótico Costas engádelle o realismo social a través da denuncia das múltiples formas que pode adquirir o maltrato á muller especialmente o de carácter obstétrico e xinecolóxico.

Na novela tamén están presentes o espertar sexual, o amor, a entrega e a traizón porque hoxe coma onte “Talvez a covardía sexa iso: fuxir cando tes a posibilidade de quedar.”

“Non sabes agora, pero saberás” que esta é a porta á escuridade na narrativa de adultos de Ledicia, a “au-ro-ra” do que agardamos sexa unha longa viaxe polo mundo das tebras onde quizais teremos ocasión de volver a Merlo, xa cuberto por sempre pola néboa.O dito: unha novela que enfeitiza.

PEL DE CORDEIRO (2024) Ledicia Costas, Vigo, Xerais, PVP. 18,52€

Lirismo sen trascendencia

Para unha lectura lixeira

Héitor Mera

Dakota –o poemario da autoría de Masha Álvarez, recoñecido co Premio Victoriano Taibo, 2023,

está organizado en dúas grandes partes. Nunha delas a autora expresa unha época da súa vida, situada nunha pequena vila do Estado de Dakota do Sur, en EE UU. Basicamente, o que fai Álvarez devén un exercicio da memoria. Cóntanos así experiencias vividas, fálanos de persoas e , o máis interesante, leva a termo unha descrición paisaxística do lugar. Canto á segunda parte, esta vén conectar xa co País. Dela, tamén saen unha serie de lembranzas e reflexións sobre situación e personaxes da súa vida.

Nun momento dado, esta lectura lixeira pode ser entretida por algún dato curioso ou polo simple feito de irnos contando a autora unha serie de cousas totalmente inseridas na intrascendencia. De verdade, pode ser entretido se non hai ninguna outra lectura á man.

No que atinxe á achega artística do libro, haberá que facer uha serie de consideracións necesarias, coido, non só para esta autora. E é que non é o mesmo xogar a que conduces un coche a conducir realmente un coche. Da mesma maneira, non é o mesmo xogar a que escribes poesía fronte ao feito efectivo de escribila. Recomendaríalle á autora deste libro que repasase os preceptos básicos do xénero poético, que repase tamén as características no eido da tipoloxía textual e que compare o que ela fai co que realmente pretende facer. Non estaría de máis que mergullase nos recursos estilísticos propios da lírica para de vez en cando tirar deles, xa que a literatura ten unha intención estética e de estrañamento que a fai especial fronte a outras manifestacións escritas.

Chama a atención que non haxa neste libro absolutamente nada que sorprenda ou que implique un esforzo creativo. Volvemos ao mesmo: cóntansenos unha serie de cousas que ben poderían estar organizadas como un texto prosístico e andando. Xa está o “poemario” feito. Isto non é poesía. Paréceme máis creativo o texto da contraportada que nos vende o libro (bastante máis literatura e coñecemento das ferramentas que a sustentan) que o Dakota que nos ocupa. Se esta é a poesía que nos ofrecen as novas xeracións, ao mellor o que ten que dimitir e resignarse é este crítico. A literatura non é unha ocorrencia. Hai que ter talento e traballalo.

DAKOTA (2024) Masha Álvarez, Vigo, Galaxia, PVP. 11,02€

De pandemias e policías

Retranca, desenfado e entretemento

XOSÉ FEIXÓ

Unha gripe cabaluda, de Bieito Iglesias Araúxo (Coles, 1957), un autor, sen dúbida, ben prolífico -velaí da súa autoría, entre outros diversos títulos, Luanda (1990), Aventura en Nassau (1991), Vento de seda (1992), Miss Ourense (1994), O mellor francés de Barcelona (1999), A vida apoteósica (2001), Amor e música lixeira (2004), Contos da terra da tarde (2011), Guías caninos (2019) e moitos relatos breves-,que vén de publicar Aira, Editorial , conforma o regreso, anos despois, do inspector Benito Marañao, e do propio autor, nunha especie de peche de ciclo, que poida que non sexa tal, pero que tal e como comeza esta noveliña breve -”Veu o andazo e hóubonos matar”-, tal e como continúa -“A casa cáeme enriba”-, e tal e como remata -”Estou cheo da policía”, “Síntome raro”, “non me apetece seguir con Marita”-, confesando ademais que os seus “planos futuros” pasan por “enterrarme un ano no torrón rural ou tal vez emigrar, se o pai faltase”, o que significa, para ela, a quen llo confesa, enzoufarse “nos zudres da aldea”, é o que nos suxiren, coma fin dunha viaxe ou retorno a Ítaca, farto dunha vida sen outros horizontes. Mesmo a elección do emprego de deixes dialectais marca o retorno ás orixes.

E no medio de todo anterior, eis a pandemia de 2020, o traballo policial, as rúas desertas, a investigación dunha morte misteriosa..., pero sobre todo, deixar á descuberta moitos dos danos colaterais daquel crise sanitaria que padecemos, tanto os físicos como aqueloutros de carácter mental. Velaí o que mellor poderá aproveitar o lector, tal vez revivindo ou constatando o que veu e sentiu, ateigado de quebras. Con todo, non falta o humor, a retranca, o desenfado e o discurso lixeiro, que colaborarán a unha entretida lectura.

UNHA GRIPE CABALIDA (2024) Bieito Iglesias, Allariz, Aira, PVP. 16€

Deporte e dereitos

Cun final aberto á imaxinación

MARÍA NAVARRO

Entre a case trintena de textos que se presentaron á sexta convocatoria do Premio de Literatura Infantil Carlos Mosteiro, o xurado decidiu outorgar o galardón á obra Fóra de xogo de Xosé Luis Baños de Cos, unha narración que enxalza o valor da amizade de dúas rapazas que comparten a súa afección ao fútbol que han de levar en secreto dado o país de orixe de ámbalas dúas que restrinxe liberdades e veta o desenvolvemento de actividades ás mulleres como se nunha pelota houbera calquera sorte de adscrición de xénero, como se prohibirlles ás mulleres e ás nenas xogar ao balón fose unha medida que as puidese recluír no fogar. O desexo de manifestar o seu desacordo co réxime imposto e as ansias de amosar a súa disconformidade levan a Zainab e a Sahraa a desoír as advertencias dos gobernantes acerca de que poden ou non facer e por iso deciden ficar nunha parte afastada do patio para practicar aquilo que máis lles gusta facer que é xogar ao fútbol, enarbolando a bandeira imaxinaria da igualdade aínda que sexa uns minutos ao día.

Trátase, pois, dun texto no que se reivindica un dereito a través do deporte e o soño de acadar un mundo mellor, onde homes e mulleres convivan pacificamente facendo aquilo que cada un quere ou sabe, aínda que para iso teñan que sortear algún atranco familiar que sobrevoa o seu ceo en forma de corvo ou pomba.

Al longo da narración advírtese que as cativas aceptan a realidade que lles tocou vivir, mais ao mesmo tempo tamén a consciencia de que o cambio é posible e que poderá ser efectivo se elas o teñen como un obxectivo para o seu futuro na roda cotiá da vida, para que algo cambie hai que cambiar algo, haberá que mudar pareceres se o que se pretende é que algo se mova.

O final aberto á imaxinación achega á historia unha áncora á que aferrarse que implica seguridade e determinación e ás cativas, diso, non lles falta.

FÓRA DE XOGO (2024) J.L. Baños de Cos (Ils. Agustina Shuan), Vigo, Galaxia, PVP. 12,82€

