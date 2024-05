“En cuestións do mar, Galicia sempre estivo entre os países máis desenvolvidos”

–Non abundan os libros que conten unha historia tan completa das relacións de Galicia co mar. Neste sentido, este volume era como unha materia pendente?

–Hai moito escrito sobre a historia de Galicia pero, maioritariamente, as obras están centradas no mundo rural porque, pouco a pouco, foise sementando a idea de que o mar era importante, mais non relevante. Iso derivou na utilización dunha serie de tópicos sobre o mar que, aínda que sexan reais, non quere dicir que deveñan verdade, no sentido de que crearon unha visión distorsionada. Este libro, en troques, vén poñer de manifesto que o mar xoga un papel fundamental na historia de Galicia, e que non se trata de que haxa dúas historias de Galicia (unha rural e outra marítima) senón que hai unha que ten dúas facianas. E, ademais, non se pode entender a unha sen a outra: están moi unidas e relacionadas entre elas, e iso data xa da prehistoria.

–O feito de que, aparentemente, non haxa historiadores especializados na historia de Galicia e o mar, determinou que lle custase atopar os autores axeitados para que se fixesen cargo dos distintos capítulos de Galicia, un mar con historia?

–Hai unha serie de historiadores/as que durante todos estes últimos trinta anos estiveron traballando en diversos aspectos da historia marítima de noso. De maneira que eses historiadores estaban aí e fixeron traballos sectoriais e temáticos moi bos que, porén, non estaban postos en circulación na sociedade galega. Tiñamos moita información pero faltábanos esa imaxe artellada, que é a que se quixo reflectir neste libro.

–Os portos galegos non adoitan figurar nos libros sobre o Descubrimento de América e mais a súa colonización. Trátase dunha marxinación por parte da historia “oficial” ou, en verdade, os nosos portos non tiveron importancia nestes dous acontecementos?

–Si que tiveron importancia. Eu creo que aquí hai unha combinación de factores. Por unha parte, non houbo unha investigación sobre a Galicia marítima tan sistemática e forte no tempo como a que se fixo sobre o rural. Polo que atingue ao Descubrimento, hai unha parte importante, que é loxica, na que os portos do sur da Península, pola súa situación xeográfica, xogaron un papel central, pero tamén é certo que, ao seu nivel, e dende outra perspectiva diferente, tamén tivo a súa pegada sobre Galicia. E non é que a historia marítima de Galicia dependa só do Descubrimento de América, porque, por exemplo, velaí temos toda a expansión comercial que se produciu xa no século XIII. A idea que eu teño despois de ter traballado con todos estes historiadores é que iso de que estivemos arrinconados e afastados é radicalmente falsa, tan falsa como a de que sempre estivemos atrasados.

–En Historia Marítima de Galicia (Hércules Edicións), Enrique López Veiga culpa nomeadamente ao clero de que os portos de Galicia entrasen máis tarde no comercio marítimo internacional que os doutras zonas costeiras de España...

–Pois confeso que aínda non lin o libro de López Veiga. O que che podo dicir é que no século XVII e parte do XVIII xa houbo unha expansión comercial enorme, e que nesa expansión é certo que o clero non aparece para nada. E o que tamén se sabe é que o clero actuou como unha especie de lastre no desenvolvemento da pesca e da industria pesqueira.

–Que papel xogaron os industriais cataláns que, a finais do século XIX, chegaron a Galicia e fundaron as primeiras fábricas de salazón e conserveiras? A súa presenza foi fundamental para que Galicia se integrase no comercio marítimo internacional?

–A chegada dos cataláns, se a miras illadamente, representa a modernización, pero iso é insistir no tópico: resulta que “os cataláns son os que saben, nós non sabemos”. Pero a chegada dos cataláns prodiciuse nun contexto no que o panorama económico e social de Galicia está a mudar. E ese panorama foi o xerador dunhas expectativas comerciais moi importantes, nomeadamente no noroeste de Galicia. Ademais, engadimos outro factor: a partir de 1760 o porto da Coruña xa estaba inmerso nun proceso de transformacións. E axiña entra Vigo no xogo, e hai que falar tamén das anovacions que se estaban a a dar en todo o sistema portuario galego, mesmonos portos pequenos. E cando ese proceso está en marcha, entran os cataláns e se instalan aquí, pero non é que veñan polo peixe só, veñen porque dende o puntode vista económico, Galicia éralles atractiva. E non é casual que cando se instalan, o vaian facer no noroeste de Galicia, porque aí xa funcionaban todas esas estruturas de transformación. E xa progresivamente van instalándose en Vigo, en Arousa…Ou sexa, que se establecen nas zonas máis dinámicas. Daquela, o proceso estaba en marcha e por iso viñeron os cataláns. Pero iso tampouco lles quita importancia, porque eles son os que se encargar de instalar unha industria tradicional e porque, dentro do que é o mundo pesqueiro, acaba triunfando a súa forma de traballar. Non obstante,, insisto, ese mundo pesqueiro xa existía en Galicia; os cataláns o que fixeron foi rachar co dominio dos círculos elitistas que controlaban o mundo do mar no noso país.

–Dionisio Pereiro dedica un capítulo (“Cando o capitalismo chega ao mar”) á “loita de clases na Galicia marítima. Que razóns poden explicar que durante a Segunda República o sector pesqueiro galego se convertese no ámbito con maior presenza do sindicalismo anarquista?

–A presenza anarquista abrangue toda a Galicia marítima, non só o sector pesqueiro, e prodúcese por algo que xa está a acontecer en Europa, que é que o capitalismo domina o mar, e con el mudan as relacións sociais, e iso xa se produce moitos anos antes da Segunda República. Existe unha clase dominante e outra dominada, e entre esta están os anarquistas. Eu ollo a presenza anarquista como un síntoma e unha consecuencia do progreso; de que, a fin de contas, en Galicia estaba a pasar o que pasaba en toda Europa. E isto volve rachar cos tópicos que che citaba antes: non é verdade que foramos un país atrasado, ao contrario: en cuestións marítimas sempre estivemos a carón dos países máis desenvolvidos.

