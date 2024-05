Conversa cun ibérico solitario

Nunha recente visita a España, con motivo dunha mesa redonda sobre a obra de Antón Lamazares no CGAC e mais a presentación dunha obra da súa creación arredor da performance para o festival Escenas do Cambio na Cidade da Cultura, conversamos con António Gonçalves (Vila Nova de Famalicão, Portugal,1975).

A traxectoria de Gonçalves está en certo xeito bifurcada pois comparte equilibradamente a súa actividade como teórico, autor e profesor, con esoutra como pintor e creador noutras técnicas. Esa dualidade aparece tamén no título das súas máis recentes intervencións artísticas.

A peza que presenta en Santiago de Compostela leva por título Cuerpo que se hace imagen. Esta instalación de fotografías nun espazo cúbico concibido para ese fin, propón unha inmersión do visitante nun entorno de corpos fotografados en accións performativas que, polo tamaño da imaxe, perden os límites físicos converténdose en abstraccións figuradas. Son imaxes inéditas, tratadas coa singularidade que sempre se atopa no traballo de António Gonçalves.

Cando o coñecín, hai cousa de vinte anos, el era colaborador da Fundação Cupertino de Miranda en Famalicão. A institución dedicada ao surrealismo foi certamente un espazo de forxa para o discurso deste pintor e autor, pois moito do inexplicábel e do mundo dos soños aparece na súa obra. Alén dos surrealistas, tres grandes nomes eran inspiradores para Gonçalves: o escultor Alberto Giacometti, de quen admira a súa vida e obra, e os pintores Mark Rothko e Cy Twombly, dos que salienta a súa poética.

A obra de Gonçalves ten dende os inicios unha forte pegada do carácter individualista do autor. Atópase fora da tendencia da pintura despois da pintura, moi popular hai vinte anos. É asemade allea á nova figuración narrativa ou expresionista que moitos creadores seguían dende os anos 80. Quizais ao tentar atopar unha nomenclatura para o traballo do artista portugués, sería a de caligráfico. Son caligrafías dunha linguaxe do porvir, quizais evocadoras pola súa plasticidade das imaxes creadas con apoio tecnolóxico.

O artista, teórico da arte e profesor António Gonçalves. / R.P.O.

Ao longo dos anos, a natureza ibérica de Aantónio Gonçalves foi asentando, tivo unha estadía como estudante de Erasmus en Cuenca, logo defendeu unha tese de doutoramento en Palma de Mallorca. Estas dúas experiencias académicas foron seminais para este europeo de mente e de corpo que seguiu engadindo traballos, exposicións e publicacións ao longo de todo o continente sen atopar fronteiras. Gonçalves era asiduo da Feira Arco en Madrid moito antes de que se creara a edición en Lisboa. Era asemade visitante arreo de Galicia e tamén de Andalucía. En Málaga colaborou coa Maga Collection, propiedade de João Magalhães. Este coleccionista de autos e moda inaugurou o Museo do Auto e a Moda, localizado na antiga fábrica de tabacos da cidade andaluza no 2010. E, do mesmo xeito que Sonia Delaunay pintara un auto coas formas do orfismo característico da súa moda e a súa pintura nos anos 20, António Gonçalves pinta un vehículo para o Museo do Auto de Málaga. Unha encomenda certamente singular como tamén o é a pintura deste artista.

Nunha viaxe a Berlín foi coñecer a Antón Lamazares, con que compartiu conversas e visitas aos estudos de artistas e amigos na capital alemá. Daquela xa percibiu a natureza monacal do traballo deste creador galego, entendedndo con plenitude a procura do esencial que sustenta a súa pintura. Na volta de ter sido convocada a retrospectiva de Lamazares no CGAC. neste 2024, foille pedido a António Gonçalves que fose o comisario da mesma. Pois ben; o que que máis salienta Gonçalves deste comisariado é a posibilidade que lle outorgou para poder conversar máis con Lamazares. E sobre todo a oportunidade que tivo de coñecer moita obra que estaba inédita e agochada nos estudos do artista galego.

Cómpre sinalar que para a mostra non se solicitaron préstamos de obras pois todas proceden dos arquivos do propio Lamazares.

