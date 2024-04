Cartas a/de Joyce

Na literatura da memoria hai tres subxéneros, que funcionan de maneira distinta: os diarios, as memorias e as cartas. No seu conxunto, podemos soster que cando un escritor é o autor, a calidade do exercicio está garantida, máis aínda no caso dos epistolarios. Pero así como nos exercicios individuais de literatura memorialística o autor goberna o obxecto, na correspondencia manda na xénese pero non na recepción e menos no seu futuro, sempre ao arbitrio do destinatario e, o que é máis importante, a unha conservación non sempre garantida.

Pero se no caso das memorias e dos diarios literarios, o autor –de acordo coa tese de Philippe Lejeune- debe establecer un pacto co lector sobre a veracidade do contado, nas cartas hai un elemento de intimidade moitas veces agochada que escapa ao control de emisor e de receptor. Nas cartas hai unha sinceridade que –por prudencia ou pudor– pode estar ausente nos outros subxéneros. E é esta sinceridade a que actúa como calibre das vidas e mais o pensamento dos seus autores.

Agora temos a oportunidade de ler unha boa e abundante selección das cartas conservadas de James Joyce: La perfección de mi arte (Navona. 2023), en edición de Richard Ellmann e tradución de Carlos Manzano. Cabería dicir de entrada que o escritor irlandés era un grafómano malgré lui. Se hai unha constante entre os anos previos á súa marcha de Irlanda –cando comeza a exercer a crítica literaria con Ibsen e contacta co escritor danés- e mais o momento da súa morte, esa sería a súa penuria económica.

La perfección de mi arte Autor: James Joyce Editorial: Navona Editorial PVP.: 39,00€

Home dunha altísima erudición en diversos temas e linguas, nunca foi un escritor profesional. Pero non só iso. Se ben outros tiveron traballos relativamente estables e nutricios, James Joyce sempre viviu ao chou, mudando de cidades, de ocupacións e de enderezos. Unha inestabilidade agravada polos seus problemas coa dentadura e mais a vista, en canto á saúde; e cos editores a causa da temática das súas obras. Incluída a consideración obscena do seu Ulises cando comezou a ser publicado en entregas en revistas de Inglaterra e Estados Unidos. Un elemento, ese da obscenidade, que durante anos impediu que algunhas cartas dirixidas á súa muller Nora –nos anos da súa ausencia en Irlanda– puidesen ser publicadas. Unhas cartas que deixan evidente non xa uns desexos pola separación física senón tamén unha sexualidade –e lonxe de nós calquera tipo de censura moral– oral, anal e escatofílica. Sen esquecer a confesión de onanismo e visitas a bordeis –cousa habitual naquela altura– e algunha leve doenza venérea. Circunstancias todas elas presentes na súa gran novela, Ulises.

E na súa traxectoria persoal, a etapa de maior intensidade vital e creativa foi cando esta obra apareceu en París: as complicidades das editoras S. Beach e A. Monnier e do escritor Valéry Larbaud (artífice de que un exemplar da sétima edición chegase a Otero Pedrayo); a negativa dalgunhas mecanógrafas a transcribir pasaxes obscenas; as correccións tipográficas; as diversas traducións a linguas europeas (ningunha delas española). Foi aquel o momento pleno de James Joyce, cando polo mundo adiante triunfaba despois de estar por moitos anos enfrontado á orde constituída, para el representada pola Igrexa católica e polo dominio inglés en Irlanda.

E se temos que salientar algunha presenza española nesa selección de cartas de Joyce, ten especial importancia a que o escritor irlandés –sempre moi interesado polo proceso editorial das súas obras– lle dirixiu a Dámaso Alonso cando este traduciu Retrato do artista cando mozo en 1926. Un exemplo de orientación para o propósito do tradutor, nas antípodas –cómpre recoñecelo– do intento do escritor de Trasalba cos anacos de Ulises aparecidos en "Nós". De acordo con que Joyce foi coñecido en Galicia naquel 1926 pero moi indirectamente e mal: Risco fusilou o libro de Simone Téry sobre literatura irlandesa e nunca lle perdoou a Joyce (velaí o “Dedalus en Compostela”) o seu éxito non sendo feniano malia ser inquebrantablemente irlandés. E un apunte final: a visita frustrada en 1930 a Barcelona para ser visitado polo doutor Barraquer da súa afección da vista.

