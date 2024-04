“Defendo un CDG como punto de encontro”

–Ao pouco de acceder Vde. á dirección do CDG, hai catro anos, viñeron a pandemia do Covid e mais o conseguinte confinamento. Como se sentiu naqueles días?

–Imaxina! Precisamente o día en que se decretou o confinamento, tiñamos prevista unha estrea! E, por suposto, cancelámola. Daquela, ao principio ninguén sabía realmente que estaba a acontecer, nin coñecía a súa verdadeira dimensión. Pero a partir de decatarnos do que aquilo supoñía, fomos conscientes de que o que había que facer era plantexarnos como poderíamos salvar o sector para poder sacar adiante todo o que tiñamos entre mans; e por sorte, e con moito esforzo por parte de todos, puidemos acomodar todo no seguinte semestre. A verdade é que, para min, foi unha sensación de vertixe, pero axiña reaccionei e púxenme en marcha; de feito, coido que daquela traxedia o teatro galego saíu máis forte e máis unido.

–No seu currículo figura que é Vde. doutor en Economía Aplicada.Que fai un economista dedicándose ao teatro?

–En realidade, eu levo facendo teatro toda a vida, e aínda que parezan dous mundos desconectados, para min os estudos de Economía Aplicada foron moi importantes porque, no fondo, está todo interconectado. Porque a isto hai que engadir tamén que eu estudei Publicidade e Relacións Públicas, fixen un máster de Xestión, un doutorado en Comunicación…E todo o que estudei foime moi útil.

–É Vde. o máis novo dos directores que tivo o CDG en toda a súa historia. Que o moveu a aceptar ese reto? Non lle veu demasiado cedo?

–Era novo pero xa tiña moita experiencia no teatro. Durante dez anos estiven nunha compañía de Vigo, traballara bastante no estranxeiro e pareceume que era o momento oportuno para presentarme. Ademais sentíame con enerxía e vontade de facer cousas novas. Certo é que non sabes moi ben como funciona unha institución de teatro público ata que estás dentro dela, pero, vaia, gustábame o reto.

–Que balance fai destes catro anos de andaina do CDG baixo a súa dirección?

–Foron catro anos moi intensos dende todos os puntos de vista. Coido que se traballou e se está a traballar moitísimo, e que se continuaron moitas liñas que o CDG marcara na súa historia, recuperáronse algunhas que se perderan, e ampliamos outras liñas de traballo, como o apoio á dramaturxia, á produción, á relación coa Escola de Arte Dramática, á proxección internacional e a retomar a liña de accesibilidade que xa abrira a miña antecesora no cargo, Fefa Noia. Tamén seguimos procurando levar os nosos espectáculos á maior parte de Galicia.

–O CDG estaba, e está sinalado, como buque insignia do teatro galego. Cre que se está a cumprir semellante misión?

–O da expresión “buque insignia” acabou case por ser unha parodia de si mesma, pero si que eu diría que, nestes momentos, máis que buque insignia, o CDG é o punto de encontro: é dicir, que nós estamos ao servizo do sector, dos futuros profesionais (por iso temos unha estreita colaboración coa Escola de Arte Dramática) e, nomeadamente, estamos ao servizo da cidadanía, intentado abrirlle a accesibilidade e ofrecéndolle producións de calidade. Hoxe o CDG ten as súas portas abertas a calquera proposta, de feito o que tentamos reforzar nos útimos anos foi a relación coas universidades, co Consello da Cultura, co Museo do Pobo Galego, co Instituto Camoens, co Incipit (CSIC)…Son relacións que se poden mellar, non naturais para un Centro Dramático, pero que están a ser fundamentais para nós. Por iso me gusta máis o de “punto de encontro” que o de “buque insignia”, porque o de buque insignia convida a pensar que ti lideras isto e, o resto, van detrás, e non é así; do que se trata é de escoitar o que necesita a xente e de que xeito nós podemos colaborar co sector cultural en xeral.

–Hai xente que bota de menos que se representen máis obras actuais e de dramaturgos galegos vivos. Hai un plan no CDG para paliar esta “ausencia”?

–É que agora mesmo non existe tal ausencia. Ata che podería dicir que case todo o que programamos no CDG é de dramaturgos galegos vivos. No CDG apostamos, por unha banda, por clásicos galegos, e por outra, todas as tempadas montamos unha produción grande de autores galegos vivos; e cando facemos autores clásicos, procuramos que sexan adaptacións profundas, dándolle a posibilidade de reescrita a un autor ou autora galegos actuais. Temos unha bolsa de formación que permite aos dramaturgos que non teñan compañía que nos escriban e,ademais de darlle un premio económico aos gañadores, seleccionamos obras para poder representalas nós. Eu diría que niso somos únicos. Sempre houbo ese ruxe-ruxe de que non representabamos autores galegos vivos pero que xa tende a desaparecer: a fin de contas, os datos son os datos.

–Tamén hai xente do teatro que pide modificar o xeito de elixir, e de contratar, os elencos que van participar en cada produción do CDG. Que criterios se seguen na actualidade para seleccionar os repartos en cada obra?

–Hai un concurso público, un chamamento no que a xente se inscribe, e o equipo selecciona o perfís que considera máis interesantes; a través de varias sesións de traballo/obradoiro, elísexe o elenco final, pero iso xa é a criterio do director ou directora, e abofé que algúns deles confesáronnme que durante esas probas fixeron grandes descubrimentos de actores e actrices absolutamente descoñecidos.

–A un antecesor no seu cargo, Manuel Guede, “cruficiárono” por levar á escena unha obra de Valle Inclán en castelán (daquela estaba prohibido representar a Valle en galego). Que faria Vde. se se lle presentan unhas circunstancias similares?

–A intención e só facer concesións nese senso se se considera absolutamente necesario, como cando actuamos en determinados países do estranxeiro, e se considera que as nosas producións serven de escaparate e promoción para o teatro galego. Porque iso entra na misión do CDG, ademais loxicamente de contribuír á normalización da lingua galega. O caso Valle Inclán? Pois mira, eu non estaba alí, pero, se me acontece agora mesmo, o que eu faría, se estivera prohibido representalo en galego, sería representalo en portugués. Pero, claro, os contextos son moi distintos, e é moi difícil xulgar este tipo de cuestións desde o presente.

