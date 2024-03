O verán agridoce de Berto

Comeza a a ser tradición que un cómic de Pablo Carreiro (Vigo, 1985) deveña o preludio da primavera. Este ano non ía ser menos e, grazas ao prolífico autor vigués que repite coa Editorial Siete Islas, as andanzas de Berto continúan apelando ao eu máis tenro e adolescente en Chico! Lo que me gusta del verano.

Todo comezou en 2018 co volume Chico! #1 (Librospuntocom, 2018), unha novela gráfica de tiras autoconclusivas recompiladas das redes sociais de Pablo, nas que nos presentaba a Berto, unha sorte de alter ego do autor, e mais o seu día a día, que gozaba dabondo, xunto ao seu grupo de amigas, descubrindo e enaltecendo os pequenos detalles. Unha oda tenra e divertida ao cotián. Mais, en realidade, a cousa comezara xa hai moito máis tempo, porque a Pablo sempre lle gustaron os cómics (especialmente os shōjo manga) e debuxar. De feito, lévao facendo desde moi pequeno, indo a diferentes cursos e formándose de maneira autodidacta. O seu maior segredo é o esforzo e mais o amor que pon en todo o que fai.

A ese primeiro volume seguiulle Chico! #2 (Libros Indie, 2020), máis tiras das aventuras e desventuras de Berto e compañía; Viva Spice! (autoedición, 2021), un recompilatorio de ilustracións da súa exposición itinerante sobre as Spice Girls; Ukiyo! (Libros Indie, 2022), un “canto de amor” didáctico e persoal a Xapón; e Chico! Los que van detrás de la fila (Editorial Siete Islas, 2022), unha nova porción da vida do protagonista pero cun pequeno xiro nesta ocasión: as tiras autoconclusivas daban paso á narrativa secuenciada longa cun salto temporal: a acción ocorría durante a adolescencia dos personaxes que xa coñeciamos.

Chico! Lo que me gusta del verano é, daquela, unha continuación inminente deste último volume, centrado no verán do amor que vive Berto en 2022, despois da clausura do último curso escolar. Trátase da representación gráfica da adolescencia media de calquera persoa da xeración “millennial”, agora que está tan de moda falar das diferenzas xeracionais, un tempo liminal entre o analóxico e o dixital no que as cousas sucedían aínda a un ritmo pausado, pero vivíanse con toda a adrenalina, e no que a inxenuidade e mais a incerteza bailaban no aire. O verán especialmente era esa época de fantasías e liberdade nas que parecía que todo podía pasar e no que, ao final, mesmo pasaba. Nesta ocasión, e novamente acompañado de Rika, Hannah e Lorelá, Berto vivirá, pois, un verán vibrante con luces e sombras, no que aflorarán segredos que o axudarán a entender mellor á xente da súa contorna e a construír relacións máis adultas e resilientes fronte ás dificultades.

Un traballo persoal, tenro e honesto, cheo de nostalxia. Como é habitual na obra de Carreiro, non faltarán nin o humor nin as referencias pop nin unha constante homenaxe a esa cidade que o viu nacer e medrar, e que espertará con facilidade a empatía de quen pasou gran parte dos veráns da súa adolescencia na praia do Vao. O seu estilo mantense fresco e moi expresivo, equilibrando a dozura da inocencia e mais a tristeza dos devires dunha maneira que nos pode lembrar a algúns dous referentes do autor, como Peanuts de Schulz, Macanudo de Liniers ou Calvin e Hobbes de Bill Watterson.

A obra complétase cun prólogo da presentadora e xornalista Rocío Delgado (Vigo, 1985) e un conto inédito do autor Pablo Wessling (Barcelona, 1984) e, por suposto, os “free talks” do propio Pablo, pequenos incisos narrativos nos que o autor escribe coma se se tratase do seu diario.

A estas alturas é xa moi probable que coñezas tanto a Pablo Carreiro como ao seu personaxe Berto. Tanto se a resposta é si coma se é non, tes unha oportunidade para facelo ou seguir gozando do seu universo este venres 15 de marzo, ás 19:30, na tenda-galería Maraca!, en Doutor Cadaval 12, onde presentará este último episodio das súas aventuras.