“O galego dos 'Papés' ten un carácter popular”

–Os textos recollidos neste terceiro volume volven abranguer o período que que vai dende 1797 a 1846. Que feitos significativos decidiron a Vdes. a acoutaren estas dúas datas?

–O proxecto Papés d’emprenta condenada ten como obxectivo recuperar os primeiros textos publicados en galego, realizados por xornalistas e escritores de noso, e resulta que, da autoría de Manuel Pardo de Andrade, o primeiro texto que coñecemos é un poema que se publicou en Madrid en 1797. Por outra banda, o de 1846, aparte de ser o ano da sublevación provincialista, é tamén unha data a partir da cal comeza a producirse unha certa transición cara a contidos máis informativos.

–Que características comúns (temáticas, léxicas, gramaticais…) podemos atopar nestes textos “perdidos” e agora atopados e publicados?

–En canto ás características temáticas, hai un eixo importante que se observa en moitísimos dos textos recollidos, que é o da loita política entre absolutistas e liberais,; é dicir, entre os partidarios de manter as estruturas propias do antigo réxime e mais os partidarios de modificalas cara a outras con maior participación cidadá e, polo tanto, máis democráticas. Á marxe disto, hai outro tipo de composicións das cales eu salientaría as poéticas, maiormente asinadas polos escritores provincialistas. Polo que atingue ás características lingüísticas, por non entrar en detalles, eu diría que estamos diante dun tipo de galego escrito no que as preocupacións pola pureza e o diferenciamento lingüístico teñen moitísima menos intensidade da que chegarán a ter unas décadas despois e, nomeadamente, na época de Nós. na que xorde o nacionalismo galego. Os textos de Papés están escritos nun tipo de galego máis achegado á linguaxe popular e con moita menos intervención depuradora.

–Tamén hai que ter en conta , imaxino, que estes textos foron publicados nunha época na que non había sequera un mínimo consenso na normativa do galego escrito. De todos os xeitos, cara a cal das normativas se decantaban maoritariamente os seus autores: a do castelán ou a do portugués?

–Eu non diría cara ao castelán, senón máis ben que o tipo de galego que aí se escribe fica próximo, ou está na onda, do actual modelo normativo. A toma do portugués como referente para o cultivo culto do galego escrito é algo que, naquela altura, aínda non se tiña. en conta. De feito, trátase dun fenómeno que xorde posteriormente: en parte no Rexurdimento, pero sobre todo na época de Nós, que é cando aparece con maior nitidez.

–Tería sido posible a publicación destes textos se non houbese xornais cuxos editores e directores desen pulo á escrita en lingua galega?

–A este respecto, coido que é importante ter en conta algunhas cousas. En primeiro lugar, que máis que un uso militante da lingua galega nos xornais da Galicia daquel tempo, o que se dá é un uso pragmático. Por que? Pois porque os xornais daquela xeira o o que querían facer é, sobre todo, propaganda do liberalismo ou do absolutismo, segundo do bando no que estiveran aliñados. De maneira que para facer esa propaganda, resultaba necesario chegar a amplas capas da poboación que eran analfabetas e que, ademais, tiñan un coñecemento remoto do castelán. Estimábase, xa que logo, que a estas capas sociais estes textos chegarían con máis facilidade, con máis naturalidade, en lingua galega que en lingua castelá. E dado que eses destinatarios eran analfabetos, chegarían a traveso da recuperación do costume da lectura en voz alta. O uso militante do galego na prensa aparece no Rexurdimento, a partir do momento en que xorde e comeza a madurar o galeguismo político e cultural. Dito isto, tamén hai que reparar en que bastantes dos textos en galego publicados na prensa neste tempo apareceron en xornais de fóra de Galicia, nomeadamente en Sevilla (polo súa proximidade con Cádiz) e en Madrid. Isto foi debido a que eses textos foron remitidos coa a idea de que quen os escribe, sería unha persoa que procede das clases populares, e por iso neses xornais tamén aparece propaganda absolutista ou liberal.Deste xeito, tamén se procuraba empatía cos receptores dos textos.

–Xosé Ramón Pena, na súa Historia da Literatura Galega, e outros autores, sinalan que xa é hora de deixar de cualificar como “Séculos Escuros” (decadencia da literatura galega en canto á sua dimensión cultural científica) o período que abrangue os séculos XVI, XVII e XVIII. Coincide Vde. con esta apreciación?

–Coincido, si; de feito é hora xa de deixar de utilizar esa denominación, porque ás veces semella como que se xustifica o pasar por riba dunha parte importatente da nosa historia. Nas últimas décadas, a verdade é que se produciu un gran paso adiante no coñecemento da produción escrita en galego nese período. Estes descubrimentos non permiten de ningunha maneira modificar a concepción que temos da historia do galego dese tempo como unha variedade lingüística menor, pero si que é certo que en moitos manuais e até libros de texto publicados na actualidade continúan dicíndose cousas sobre esa etapa que xa non deberían dicirse.

–Tras do esplendor medieval do galego-portugués, cando se pode falar da existencia dunha lingua galega propia, claramente diferenciada?

–Se se fai un estudo comparativo entre textos galegos e portugueses da Idade Media, o que se observa é que xa ante dos século XVI se consolidaran normas lingüísticas distintas a un lado e ao outro do territorio. No caso do portugués, esas tendencias particulares que procedían da Idade Media, consolidárose nomeadamente a partir do século XVI coa aplicación de gramáticas e de dicionarios. Mentres, e pola súa banda, o galego estaba a transitar por un camiño moi dificultoso para a chegada dunha certa norma común durante a Idade Media, e ese dificultoso camiño quedou claramente abortado a partir do século XV pola imposición do castelán. De maneira que eu diría que o galego como tal xa é o que se falaba na Idade Media.