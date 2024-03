Libros recomendados da semana

Orixinal e complexa

Fabio Rivas

“A valentía é sempre unha idea en abstracto. O que hai sempre son accións. Axeitadas ou non, absurdas ou racionais, conscientes ou inconscientes. E toda a mestura dá unha aproximación ao que poderiamos entender como unha explicación do que somos”.

Con 'O paso en falso' chega a nós a primeira obra narrativa de ficción de Abraham Pérez (Lugo, 1990), xa con certo nome no panorama literario galego polos poemarios 'Fragmento/Creba' e 'O corpo' transparentes das horas, ambos os dous publicados en Galaxia. A novela, que previamente foi finalista dos premios Torrente Ballester e Illa Nova de Narrativa, focalízase na figura de Manuel Bugallal, un rapaz que durante a súa estadía universitaria, en tempos de crise mundial, vai descubrindo quen é e quen, a priori, quere ser.

Entre as múltiples lecturas que o autor propón para interpretarmos a obra, o máis axeitado é poñer o foco na dimensión xeracional. O retrato que deseña sobre a situación do protagonista, tal que unha sociedade precaria laboral e economicamente ou a incerteza sentimental dun mozo acabado de saír da adolescencia, con seguridade é idéntica á experiencia de moitos outros que deron pasos semellantes. Ademais, tamén pode ter certo atractivo para aquelas persoas que, cando lles tocou, percorreron as mesmas rúas santiaguesas ás escuras, xa que atopamos algo parecido a unha guía dos locais daquela frecuentados pola mocidade universitaria.

Por outra banda, a estrutura da novela é interesante e novidosa. Divídese en catro partes, onde a primeira e a última son narracións máis tradicionais que contextualizan e clausuran a historia; a segunda dá un salto temporal e, desde o futuro, unha serie de testemuños lembran a figura de Manuel Bugallal, que parece ser un escritor certamente recoñecido; xa na terceira temos un diario persoal que o protagonista escribe no ano que pasa estudando en Madrid.

Se ben, como digo, é unha idea orixinal, presenta tal complexidade que na novela non termina de callar, pois as voces que conforman a segunda parte non logran diferenciarse as unhas das outras e o diario, que debería ser o máximo expoñente do desenvolvemento tanto do artista como da persoa, deixa un rastro de eivas motivadas, sobre todo, pola súa breve extensión. Nesta mesma parte, en cambio, si resulta ben acaído o traballo metaliterario de Pérez. O paso en falso abraza a literatura desde as primeiras páxinas, pero é aquí onde ten un maior rendemento pola boa escolla de obras (entre outras, Arredor de si), moi apropiadas para o sentido que o autor pretendía para o devir do relato. Por último, cómpre mencionar que se recomenda, en caso dunha reimpresión, unha revisión ortotipográfica do texto.

Escribir con paciencia

Estro Montaña

Hai libros que requiren a virtude da paciencia. E paciencia é a que tivo Carlos Enrique Pérez para facer a súa tese doutoral e posteriormente redactar a obra ‘Melodías e voces esquecidas. Un século de escena lírica en Vigo (1832-1931)’, na que dá conta de como era a sociedade olívica, as súas inquietudes culturais, os seus teatros, os seus salóns de varietés e cafés cantantes, os gustos musicais e a súa evolución durante un século. O autor, catedrático do Conservatorio Superior de Vigo, igual que en datas recentes Carmen Losada e outros investigadores, vén encher un baleiro e, a través dunha rigorosa investigación, contribúe a poñer a andamiaxe para posteriores pescudas nun campo ata hai pouco tan ermo de datos e de estudos.

Partindo da idiosincrasia da sociedade viguesa e da premisa de que o teatro lírico é non só un acontecemento artístico senón tamén un fenómeno social, económico e político (tal como o define o británico Daniel Snowman), o libro fai unha viaxe desde a inauguración da Casa-Teatro, selecto recinto de lecer, en 1832, ata a estrea no Teatro Circo de ‘O Mariscal’ en 1929, de Eduardo Rodríguez-Losada (con libreto de R. Cabanillas), primeira e significativa creación operística da historia lírica galega. Nesa travesía aparecen os escenarios, obras, compañías... e mais a súa recepción polo público vigués. O verismo, a popular acollida do xénero chico, o auxe da sicalipsis e o erotismo escénico ou o efémero trunfo da zarzuela galega están contextualizados dentro dunha sociedade dinámica.

A obra conta con fotografías e ilustracións de época, unha extensa bibliografía e un atinado limiar de Daniel Diz, presidente de Asociación dos Amigos da Ópera de Vigo.

Unha vella/nova historia

María Navarro

Que dicir de ‘Memorias dun neno labrego’, unha das obras máis coñecidas, recoñecidas e traducidas da literatura galega? Pois moito, se máis de sesenta anos despois da súa publicación o contido segue sendo atractivo, continúa a resultar actual e suscita interese como o que demostra Iria Aldegunde ao dar ao prelo o texto adaptado e convertido en novela gráfica para conquistar ou seducir o lectorado, para amosar que as cuestións relacionadas co pensamento e co desenvolvemento vital das persoas son de tal importancia que non perden vixencia co paso de tempo; haberá evolución nos centros de pescuda, poderá terse en conta que en determinados ámbitos os avances científicos e tecnolóxicos teñen mellorado a vida das persoas, pero non é menos certo que nalgunha parte do planeta haberá Balbinos que sofren e soñan ou Manolitos que se aproveitan da súa posición facendo da debilidade dos demais o seu triunfo.

A autora do volume concibe a historia como unha sucesión de imaxes que deteñen a ollada na estrutura circular que abre e pecha o relato: o protagonista sábese ninguén sen dereito a defensa por máis aldraxes que reciban el e mais a súa familia, pero non lle van arrebatar o que sente e o que pensa.

A proposta que presenta a compostelá cumpre cos parámetros que se agardan dunha creación destas características: texto breve que recolle pasaxes significativas do orixinal e ilustracións que desenvolven unha atmosfera moi atractiva arredor da historia, con paneis e canaletas perfectamente delimitadas nalgúns dos cales só hai imaxes que, por elipse, transmiten emocións facendo uso dunha linguaxe intertextual na que se alían arte visual e a narrativa para crearen un xénero polisémico onde a fusión do formato novidoso coa novela tradicional semella concordar coa polisemia da época contemporánea.

Con limitadas ambicións

Héitor Mera

Normalmente, cando chega a min un poemario, este conforma a última publicación da autora ou autor nese momento. Entón, cando me poño a ler, anotar e, en definitiva, desenvolver as diferentes tarefas do que supón facer crítica literaria -tamén contextualizar,- decátome que o caso de López Rodríguez é peculiar. Este poemario foi publicado en 2023, dende aquela o autor sacou tres poemarios a maiores, o cal nos fai pensar que, para estar actualizado con este home, deberíamos, mellor, facer críticas de monllos dos seus últimos libros.

Particularmente, unha produción tan prolífica non me fai sospeitar nada bo dende o punto de vista creativo. Máis na poesía. Prexuízos mediante, comento o resultado e opinión da miña lectura.

O punto forte de ‘Cruz(eiro)’ é a súa estrutura. Preséntanos as partes dun cruceiro como os lugares sobre os que se asentan os contidos que vai desenvolvendo. Ademais disto, na parte inferior das follas, o autor vai expoñendo un texto paralelo ao anteriormente dito que, artisticamente chama a atención así como dificulta a lectura. Ultimamente é un recurso que empregan moitos poetas.

Esta arquitectura do poemario é poderosa, sólida, atinada. É unha proposta que fai que o lector busque que hai detrás. Pois ben, esa arquitectura é puro artificio. Unha disposición case figurativa que serve de escusa para que o poeta vaia expoñendo o que tiver a ben sen máis desenvolvemento creativo que os propios temas e/ou conceptos que vai lanzando.

Recoñecémoslle a López Rodríguez oficio – tanto practicar é normal-. Nunha primeira vista parece que nos ofrece unha ferramenta poética poderosa, mais na pescuda pormenorizada navega por tópicos habituais, cunha ambición literaria limitada. Conste que con máis vagar, a idea podería ser moi interesante mais dá a sensación que queda a medio camiño. É un poemario ao que lle falta tempo e reflexión para poder obter un nivel de excelencia que promete, pero ao que non chega.

Neste ano 2024 xa ten publicado un novo poemario. Esperamos que polo ben da súa poesía conteña os ritmos e se dea máis tempo. A súa literatura penso que o merece.