“Si tú me dices ven...”

En todas as colectividades hai músicas para o traballo, para os momentos de tránsito (vodas, morte) e, naturalmente, para o cortexo amoroso, tendente á perpetuación. Porque unha cousa é bailar en parella -con ritmos tradicionais ou non- e outra, facelo coa clara vontade de seducir ou de recuncar coa persoa amada.

No conxunto de ritmos do Caribe, xa que logo do oriente cubano, o bolero ten como principais características un ritmo cadencioso de 4/4 e unhas letras amorosas. Un xénero que agora vén de ser considerado Patrimonio Universal da Humanidade pola Unesco. Nacido cara 1840 en Santiago de Cuba -e cun conxunto de tres guitarras- con José Sánchez e Emiliano Blez, non garda relación co xénero homónimo de orixes españolas de ritmo 3/4.

Chegou á Habana a finais do século XIX, en espectáculos teatrais, xa coa incorporación de percusión afrocubana (bongos, maracas, güiro) da man de Alberto Villalón (que o levou tamén a Veracruz, no Caribe mexicano) e Sindo Garay. Enraizado en México, con Adolfo Colombo, vocalista do quinteto de Villalón, estendeuse por toda a América Latina, pasando de ser un xénero de cantina e de amores contrariados a un de serenata e amores azucrados sen por iso perder a connotación de adversidade. A aparición das tecnoloxías sonoras (radio, gramófono, cine) popularizou os boleros coma xénero bailable pausado por excelencia. A partir da base do bolero apareceron diversos subxéneros, especialmente de ámbito local (como a bachata dominicana).

A partir do formato orixinal con tres guitarras e percusión, conforme se estendeu, foi gañando sonoridade con combos e orquestras, nuns anos (comezos do século XX), nos que a música comercial dos EUA aínda non penetrara na América Latina. Os boleros e a alienación erótica (moderada) que xeraban foron empregados polas ditaduras latinoamericanas das décadas centrais do século pasado a maneira de narcótico social.

Desde a súa chegada a México, foi gañando a hexemonía nas preferencias populares por riba dos xéneros autóctonos, como o corrido ou as rancheiras, ata o punto de, nunha viaxe de regreso, influír no bolero cubano xa ben entrado o século XX. Entre os grandes intérpretes mexicanos cabe salientar o trío Los Panchos, Alejandro “Guty” Cárdenas e Agustín Lara. Despois de 1940 apareceu o subxénero do bolero-rancheira con Pedro Infante, Pedro Vargas ou Jorge Negrete; e, xa modernamente, Armando Manzanero e Chavela Vargas.

Volvendo ao seu berce, o bolero xa foi declarado patrimonio cultural nacional de Cuba en 2021. A traxectoria ao longo de século e medio non tivo apenas interrupción e si expansión cara aos Estados Unidos e mais España da posguerra con Antonio Machín. Foi a época dourada do bolero, con Orlando de la Rosa, Isolina Carrillo (“Dos gardenias”), Pedro Junco, J. A. Méndez, César Portillo de la Luz (“Contigo en la distancia”), á que seguiron, na década dos 50, Benny Moré (“co seu bolero-mambo “Camarera de mi amor” ou o xenial bolero paródico “Que me hace daño”), Olga Guillot ou Bola de Nieve.

Xa recentemente, a recuperación dos músicos na película Buena Vista Social Club (Win Wenders, 1999): Compay Segundo, Omara Portuondo ou Ibrahim Ferrer, levou a un renacemento do bolero, extensivo a Elíades Ochoa (gañador dun Grammy en 2012 por “Un bolero para ti”).

Entre nós e despois dos éxitos de Antonio Machín a partir de 1939, que coa copla conformaron boa parte da nosa educación sentimental, chegaron as bandas sonoras das películas de Pedro Almodóvar e o álbum “Lágrimas negras” (2002) de Bebo Valdés e Diego el Cigala. E como as nosas cantigas de amor, os boleros narran amores imposibles e perdidos, celos e traizóns, incomprensión, enganos, odios reprimidos e reconciliación, sempre coa nostalxia de fondo. Uns elementos que Manuel Vázquez Montalbán aplicou á Transición española como “o que puido ter sido e non foi”. E a maneira de anécdota final, en 1975 correu o rumor dunha eventual sublevación de carácter democrático do exército español, con Manuel Díez-Alegría á fronte, sendo a canción clave -á maneira da “Grândola Vila Morena” portuguesa- “Dos gardenias”.