Ninguén sabe nada

A Binka Zhelyazkova todo o mundo a respectaba no seu país até que, en agosto de 1967, as autoridades gobernamentais comezaron a considerala unha ameaza política para a supervivencia do Réxime. Non tiña que ver coa súa precocidade á hora de entrar nas Xuventudes Comunistas búlgaras, nin tampouco co feito de que aos trinta e catro anos se convertese na primeira muller cineasta de Bulgaria; aquel temor estatal nacía da posibilidade -real- de que a súa produción Privarzaniyat balon ('O globo amarrado'), seleccionada para competir no Festival Internacional de Cinema de Venecia, gañase o León de Ouro. O filme foi retirado de inmediato da programación e Binka afastada da dirección até 1972. Hoxe en día segue a ser unha inxustificábel descoñecida para a maioría do público cinéfilo.

Binka Zhelyazkova. / FdV

Kinuyo Tanaka foi unha das mulleres máis recoñecidas e populares do cinema anterior á guerra en Xapón. De feito era tan querida que o seu nome mesmo chegou a formar parte de moitos dos títulos daquela época: O doutor Kinuyo (1937) ou O primeiro amor de Kinuyo (1940) de Hiromasa Nomuro. Traballou para directores da envergadura de Yasujiro Ozu, Kenji Mizoguchi ou Mikio Naruse até que en 1949 un cambio na súa forma de vestir (demasiado occidental para a sociedade da súa época) fixo que caera en desgraza. En 1953 decidiu compaxinar a súa faceta de actriz coa de directora, mais a reacción do público foi de novo hostil cara ao seu talento, que consideraban unha consecuencia do seu traballo cos grandes mestres xaponeses. Peitos eternos (1955), o seu primeiro e revolucionario filme, trata da vida dunha poeta diagnosticada con cancro de mama que logra desfacerse dun matrimonio infeliz. A cámara de Tanaka enfoca sempre a súa protagonista pechada nun mundo que, como no seu caso, pretende anulala. A amputación dos peitos como metáfora da perda da feminidade e da maternidade non logrará que esta muller se renda nunca na súa procura do pracer sexual.

Kinuyo Tanaka. / FdV

Cando A mazá (Sib, 1997) se presentou no Festival de Cannes, non había nos anais da sétima arte ningún realizador que conseguise chegar a un certame internacional a unha idade tan temperá como a de Samira Makhmalbaf, 18 anos. “Pode que eu ensinase a miña filla a facer filmes, mais ela ensinoume a min o camiño para liberar unha nación”, declaraba o seu pai, o cineasta iraniano Mohsen Makhmalbaf no ano 2002, algúns días despois de que a xove realizadora gañase o Premio Unesco no Festival de Venecia por 11’09’’ 01-September 2011. Obviamente, Samira participa do apego á arte e ensaio do seu pai -coautor dalgúns dos seus guións- mais sen chegar a aceptar plenamente a súa narratividade. Os filmes de Samira xiran arredor do estatus das mulleres e ao seu dereito á educación. A mazá trata dun pai que mantén recluídas as súas fillas forzosamente na casa desde que naceron. As pizarras (Takté Siah,2000), relata as andanzas de dous mestres na procura de alumnos que queiran recibir ensino en troco de comida polas inhóspitas montañas do Kurdistán, onde a educación non ten ningún valor.

Sofía Casanova. / FdV

Hai narracións que se contan polo final como a de Elena Jordi, protagonista do insólito feito de converterse na primeira muller que dirixiu un filme en España: Thais. Da súa existencia tan só se conservan algunhas referencias de prensa, seis noticias entre febreiro e marzo de 1918 e unha entrevista co escritor Paco Madrid, publicada en 1917, en que achega algúns datos tales como o nome da produtora ou que entre o elenco figura Rafael Bardem (avó de Javier). Pero ningunha copia. Así a todo, o relevante probabelmenete non sexa tanto a obra en cuestión como a poderosa presenza desta muller adiantada ao seu tempo. Nada sabemos do corpo ausente na súa tumba nin do paradoiro de Thais, nada da memoria colectiva e privada dunha época e dunha artista única.