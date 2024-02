Repensar adanza galega

Hai 60 anos, o Ballet Galego Rey de Viana actuaba durante tres meses, con gran sona, na 1964 New York World’s Fair. Logo daquel e outros sucesos, o Ballet avanzou no tempo con luces e sombras até esvaecer no 2005. Malia o esquecemento da pegada do traballo de José Manuel Rey de Viana (1923-1995), creador do ballet que levaba o seu nome, hai senlleiras herdanzas daquela obra na escena da danza galega e hai asemade unha enriquecedora posibilidade de estudo e análise das facianas daquela agrupación de baile dende a perspectiva do camp. Este adxectivo acadou nova popularidade con gallo de CAMP Notes on Fashion, a exposición celebrada no Metropolitan Museum de Nova York en 2019. A mostra retomaba o libro homónimo da filósofa Susan Sontag, que daba boas explicacións para separar o mal gusto vulgar do bo gusto hipertrofiado. Neste segundo é onde compre repoñer o Rey de Viana.

Repensar a danza galega / Román Padín Otero

A compañía de danza –creada en 1949, e cuxa primeira actuación deuse na Coruña (1955)– acadou moita sona e levou adiante xiras europeas e tamén en América. Era o espello idealizado dunha Galiza festiva, danzante e rural. Despois de décadas como referente na cultura galega, o ballet pasou un momento de crise pola viabilidade do proxecto nos primeiros anos 90: daquela, foi sonada a folga de fame do fundador que se negaba a abandonar a dirección da compañía. Naquel tour de force, o mestre estivo acompañado polos bailaríns do corpo de danza.

A catarse que aconteceu logo da folga, abriu a terceira etapa do Ballet. A primeira fora a da independencia da formación; a segunda foi baixo do paraugas da Deputación de A Coruña e a terceira foi baixo as ás da Xunta de Galicia. A dirección foi posta nas mas de Vitoria Canedo, viúva do fundador, e así marchou o Ballet até que no ano 2005 se decidiu que non encaixaba coa idea da danza galega que alentaba o goberno bipartito e disolveuse.

Aquela visión da danza galega era singular, sen dúbida estilizada, evidentemente allea á literalidade antropolóxica e concibida como unha mestura de ballet clásico con bailes populares. Creaba vestiarios mesturando as modas de época con estilos contemporáneos; canto ás músicas, estas eran as dos compositores clásicos galegos da época, e tamén se empregaban orquestracións de temas populares. Os argumentos dos ballets eran arquetipos dos oficios, das festas, dos tipos de danza popular e tamén procuraba inspiración na poesía galega como é o caso do ballet Negra Sombra. Contemplado coa perspectiva do tempo, a coraxe necesaria para ese proxecto escénico non semella moi diferente doutras aventuras teatrais, pois todas loitan contra a ausencia de cartos e a crueldade da crítica. Mesmo pode evocar este proxecto o doutro empresario que nos inicios do século XX tomou o folclore da súa terra natal como inspiración para os seus ballets: Serguéi Diáguilev (1972-1929), quen tomou en préstamo para os seus Ballets Russes (1909-1929) as lendas populares e historias naturalistas rusas, orientais ou españolas. Traballou con músicos e pintores coetáneos para inventar unhas novas estéticas estilizadas. Malia que os Ballets Russes pecaban de certo manierismo, foron asimilados polas vangardas e pola alta sociedade, facendo deles o máis importante acontecemento de arte total dende a Tetraloxía de Richard Wagner.

Lonxe da vangarda, o Ballet Galego Rey de Viana foi asimilado polo kitsch; é dicir, polo mal gusto e mais o amaneiramento dun refinamento afectado, por iso se disolveu. Mais é certo que o Ballet Galego Rey de Viana foi a semente de compañías de vangarda como Nova Galega de Danza.

Preto da vangarda, a verdadeira lectura do legado que nos transmitiu o Ballet Galego Rey de Viana vén ser ese da estética camp, cunha plasticidade onde a forma é o absoluto, ten uns aires démodé, crea un universo idealizado e acada unha expresión extrema dun feito artístico.

Notas sobre o Ballet camp

Foi no ano 1964 cando a filósofa americana Susan Sontag publicaba o seu libro Notes on camp, un ensaio que explicaba as diferenzas entre o mal gusto e o camp. Sendo este último unha forma estética hipertrofiada onde a realidade non aparece xamais, todo é finximento e o ideal incorpora formas sublimes alleas a todo rigor histórico. Por entendernos, o filme Cleopatra de Liz Taylor é camp. O ballet O lago dos cisnes é camp. E tamén son camp os debuxos de Aubrey Breadsley, a cantante cubana La Lupe, as lámpadas Tiffany ou os edificios de Gaudí.

O camp carga tintas no estilo e anda lixeiro nos contidos; o camp ten moito desexo de ser tomado en serio mais non o acada porque as súas propostas son demasiado extremas. O camp é extravagante e tamén un pouco pasado de moda. Por iso, cando o paso do tempo libera a obra de arte do contexto moral, perdendo toda carga negativa, pode ser revitalizada no eido vitorioso do camp. O tempo permite facermos, pois, unha lectura en clave camp do vestiario dos ballets de Rey de Viana e tamén das súas coreografías, decorados e músicas. O camp axúdanos a entender a aportación ás artes e ao patrimonio cultural do seu labor e a retomala como un fito axial na creatividade do século XX.