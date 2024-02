O ronsel de I-Juca-Pirama

No campo literario, o Romanticismo brasileiro ollou o interior do país. Gonçalves Dias co poema “I-Juca-Pirama” (1851) e José de Alencar coa novela O guaraní (1857) comezaron a vindicación dos primeiros poboadores do Brasil. Este segundo texto foi pasado a unha ópera, con libreto en italiano, por Carlos Gomes, estreada na Scala de Milán en 1870. Nesta representación desaparecera a visión do nobre salvaxe en vías de desaparición, á maneira que James Fenimore Cooper fixara en O derradeiro mohicano (1826).

O Brasil, a diferenza doutros países americanos, non naceu da loita dos crioulos contra a metrópole, xa que acadou a independencia pacificamente pola acción da familia real portuguesa cando, refuxiada esta no Rio de Xaneiro durante a ocupación napoleónica, o príncipe herdeiro Pedro de Bragança se proclamou emperador. Outra diverxencia foi que non houbo unha conquista territorial contra as poboacións autóctonas.

Museo das Culturas Indíxenas en São Paulo / fv

Hoxe viven no Brasil case un millón de indíxenas, pertencentes a uns douscentos pobos que falan linguas agrupadas en trinta e cinco familias. Malia as adversidades recentes, teñen unha alta demografía e moitos dos seus membros acadaron formación universitaria. E son estes os que, no campo das artes, están a revolucionar o panorama cultural brasileiro. Unha vez superadas as (supostas) certezas do século XX, ditos artistas están a incorporar a cosmovisión animista indíxena á nova metafísica do presente século. Así, Denilson Baniwa deseñou unha nova escenografía para a revisión da ópera O Guaraní, feita por Ailton Krenak. Recupera a visión romántica primixenia –perdida na creación novecentista– coa incorporación de vídeos, bailes e cantos en guaraní. A estrea do espectáculo no histórico Teatro Municipal de São Paulo evidenciou que nas grandes cidades brasileiras tamén hai poboación indíxena.

No primeiro mandato de Luiz Inácio Lula da Silva os artistas indíxenas fixéronse presentes. Incluso o recente período adverso de Jair Bolsonaro non foi obstáculo para iso. Coa nova elección de Lula da Silva, museos, galerías, teatros e festivais están a acoller unha importante actividade deses artistas. Desde o campo das artes plásticas, o escritor ianomami Davi Kopenawa está a revisar os debuxos da época colonial feitos polo francés Jean-Baptiste Debret. Unha revisión que cuestiona os conceptos de progreso e de bondade.

O citado Baniwa revisou as obras da Pinacoteca paulista e no Museo de Arte na mesma cidade (MASP) fixéronse tres exposicións relacionadas coa cultura indíxena. Unha, do colectivo huni kuin Mahku, pobo que loita por unha demarcación de seu no estado de Acre (Amazonas) e cuxas obras están influenciadas pola cultura da aiahuasca. Rio de Xaneiro tamén acolleu, no 75º aniversario do seu Museu de arte Moderna, Actos de revolta, con obras que vindican a memoria de indíxenas e afrobrasileiros, na que figura a revolta de Praia de Sangue (Roraima), en 1790, contra o intento portugués de asentar os indíxenas en aldeas. Tamén os tupinambás están presentes con Glicéria Tupinambá e Uyra Sodoma, de Manaus.

En paralelo a esta emerxencia, en São Paulo o MASP incorporou traballadores indíxenas en funcións de conservadores e foi inaugurado o Museo das Culturas Indíxenas. Unhas manifestacións que non esqueceron os efectos perversos da acción humana en desastres ambientais, como a que presentou o artista Mundano.

Pasado o pesadelo de Bolsonaro (reduciu o ministerio de Cultura a secretaría), a cultura brasileira no seu conxunto está a gañar novo vigor con base en tres eixos: feminista, preto e indíxena. Cando os nomes sagrados (Caetano Veloso, Gilberto Gil, Maria Bethânia, Chico Buarque) están a brillar como nunca, emerxen novos como Céu, Criolo, Emicida ou Baiana System que xa son vistos case como vella garda. Unha eclosión que, como no caso da película O sol na vabeça, adaptación da novela homónima de Geovani Martins, presenta sen disimulos os problemas raciais no Brasil. Se o escritor non facía implícita a raza dos protagonistas, cando comezou a rodaxe, revelou que son negros.

Tupi, or not tupi

O indixenismo xa foi o fermento das primeiras vangardas brasileiras. Despois da impulsar a celebración en 1922 da Semana de Arte Moderna de São Paulo, o xornalista e escritor Oswald de Andrade (1890-1954) publicou en 1924 o “Manifesto da Poesia Pau Brasil”, no que propugnaba unha estética primitivista como eixo da nova cultura do país. En 1928, e nas páxinas da Revista de Antropofagia, publicou o “Manifesto antropófago”, no que xogaba coa homofonía na expresión “Tupí, or not tupí”. Oswaldo de Andrade defendía o primitivismo humano (na tradición do concepto de salvaxe que Montaigne e Rousseau exploraran) como elemento vital, vinculado ás revolucións marxista e surrealista, moi especialmente ao “Manifeste Cannibale Dada” (1920) de Francis Picabia. De xeito semellante, tiraba contra o primeiro defensor dos indios brasileiros, o xesuíta António Vieira, ou contra o antropólogo francés Lucien Lévi-Bruhl. Neste texto, o seu autor vía o Brasil como un caníbal, que engole a cultura estranxeira e na dixestión, crea outra de seu. Unha expresión que tivo un paralelo plástico nas obras da súa muller, Tarsila do Amaral. Dun xeito ou doutro, todos eles reclamaron construír a identidade brasileira tomando como perpiaño a condición indíxena: guaranís, tupís ou caraíba.