Podemos imaxinar e documentar moi diversas razóns para mercar un traxe, e cada quen saberá das propias, de habelas, e das alleas, que a veces se coñecen de forma sorprendente. E hai casos e casos, como o daquel político que a piques de ser nomeado para un cargo público de primeira, parou nuns grandes almacéns ben coñecidos a mercar ducia e media, o que provocou un certo rebumbio na planta correspondente. Hai quen o manda facer, con todo o cerimonial que acompaña o proceso, e para iso aínda queda algunha xastrería a medida, que hai décadas eran habituais e moi populares en moitas vilas e mesmo en aldeas. E daquelas facer o primeiro traxe, cando se podía, era todo un ritual, que en ocasións marcaba o paso da nenez á mocidade, e igualmente podía indicar o troco de posición social e a mellora económica, inda que tamén había traxes que se herdaban, pasando de vellos a novos, e moi especialmente o do casamento do pai. Ao mellor por iso, o traxe, despois de máis de século e medio da súa irrupción no mundo da moda, segue a ser prenda de especial relevancia na afirmación da identidade persoal, e serve para trasladar una imaxe de respectabilidade, posición ou autoridade.

A compra dun traxe, é o motivo fundamental da peza que hoxe presentamos, gañadora no Premio Álvaro Cunqueiro para textos dramáticos na edición de 2022, e que vén de presentar Edicións Xerais de Galicia, sendo o seu autor Fernando Castro Paredes. Trátase dun longo monólogo no que un home, que acaba de saír do hospital, nun estado de saúde realmente delicado, traslada a súa decisión de comprar un traxe como medida máis inmediata e urxente na súa volta á vida cotiá, seguramente contradicindo as indicacións do equipo médico en relación á súa convalecencia, e ignorando os desexos de súa irmá e da súa nai, que o queren ver na cama para o necesario repouso. Por iso, o home, cando ve que a ocasión é propicia, foxe da casa familiar coa finalidade de dar cumprimento á súa teima.

O traxe, que así se titula a peza, non serve para esclarecer os motivos polos que o home quere mercar tal cousa, que non se fan explícitos, nin se ofrecen indicios probables que xustifiquen unha decisión tan rechamante e inquietante, pero si para dar conta da súa maneira de ser, que pouco a pouco se vai revelando en certos detalles, mostrando, como ben se comenta na contracapa do volume, indicios de intolerancia, xenofobia, problemas de interacción social, e moita violencia reprimida. Mediante trazos básicos da súa conduta, o dramaturgo implícito vai debuxando a personalidade dun suxeito que semella actuar a partir de pulsións moi básicas, de urxencias case instintivas. Como esa idea de mercar un traxe, que acaba por ser unha metáfora do que somos e do que podemos ser, se entendemos o traxe como unha careta que nos recolle e nos insufla vida.

No eido da composición, a peza asenta no monólogo, que nalgún momento se complementa coa voz dalgún outro personaxe. Presenta un reconto de intencións cunha dimensión descritiva, nunca explicativa, que vai debullando as accións que se suceden desde o momento en que o home expresa a vontade de mercar o traxe. Especial interese ten a maneira en que se vai dispoñendo o texto na páxina impresa, como se fose unha sorte de poema confesión, con frases breves, que ao mellor queren mostrar a maneira en que van emerxendo pensamento e acción na mente e no aparato corporal do suxeito, porque ao mellor con cada salto de liña pode haber unha pausa ou un silencio longo. E toda a disposición da palabra, que vén sendo unha presentación da actividade mental do suxeito, tamén é unha maneira de retratalo: un ser de poucas palabras e decidido a todo, pase o que pase, pese a quen pese. Non saberemos o motivo polo que ese ser anónimo quere mercar un traxe, e ao mellor tampouco non importa, aínda que saíndo dun hospital ao mellor cabería preguntar se o tal home sabe se a morte anda cerca. Porque unha das razóns para ter un traxe radica en ter que poñer cando chega a caixa. Será iso?