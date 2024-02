A apertura da casa ao mundo

Como diciamos na anterior entrega desta peza, o patio supón un elemento arquitectónico cuxa beleza transcende a súa función, alcanzando así un relato poético que, se ben sempre obtén da súa aplicación pragmatismo, acada realidade e un discurso con fondura. Recreación, mostra, recollemento. De recollemento, se queremos ir directamente ao presente, coñece o mestre Tadao Ando. Na súa casa en ringleira –a Casa Azuma–, por exemplo, unha obra de finais dos anos 70 do pasado século en Osaka, atopamos unha vivenda que por fóra semella un contedor de formigón e que acubilla toda a vida dentro, organizada en cuartos que se comunican por un corredor elevado ao ar libre. O centro da casa, o lugar de tránsito, é sempre o patio: un patio que deixa de ser ornamental e recreativo para explicar coa súa presenza todo o elemento construtivo. A casa Azuma amosa como levar ao extremo aquel principio do movemento moderno de facer esencial o elemento amosado na arquitectura, neste caso, o patio.

O patio deixa de ter un valor funcional estrito pero si unha necesidade de pureza, como a comprendía décadas antes Mies Van der Rohe nos seus experimentos co alumnado de Chicago sobre unas casas-patio cun espazo público interior, xa a finais dos anos 30. Hai nos bosquexos do exiliado arquitecto alemán unha vontade de secuenciación dos espazos, espazos representativos de esparcemento e tránsito. Unha das aportacións do movemento moderno foi o patio explicado na configuración da propia casa: a vivienda “despégase” do seu perímetro, como se ve na casa de tres patios de Mies, mais sempre cunha impronta de liberdade que é consubstancial á súa obra. O patio central pompeiano, o patio clásico romano, por exemplo, serviralle de fonte para o seu impulso seste eido.

Patio no Hospital (hoxe Parador) dos Reis Católicos. / FV

Na Casa Sert, por exemplo –feita polo arquitecto Josep Lluis Sert en Cambridge, EE UU, lugar onde impartía aulas na Universidade de Harvard– imos dar cun predominante patio central. Nel recobran protagonismo, en palabras de Sert, a entrada da luz e mais a altura das estancias. Varios patios están relacionados coas estas, que se atopan e se deixan transitar como elementos case orgánicos da vivienda. O propio Sert dirá “todos os patios da casa están intimamente relacionados coas habitación que se abren a eles, de maneira que as prolonguen visualmente e asemade na práctica. Os muros protexen os patios interiores facéndoos empregables incluso nos días ventosos ou fríos. A vexetación medra neles mellor ca a ceo aberto”. O patio é asumido no discurso da vivienda como unha habitación no exterior cuxos bordes son relevantes, cuxas fronteiras marcarán o carácter da vivienda.

Temos en Galicia abondosos exemplos de patios ben executados. Na nosa tradición destacamos os múltiples patios á vista no Hospital dos Reis Católicos, do século XV, un exemplo do estilo renacentista en Galicia, non moi abondoso. Neste complexo, hoxe Parador, o visitante pode percorrer varios patios comunicados entre si. É algo a valorar, xa que supón aos ollos de hoxe un xogo un percorrido, unha entrada constante de luz con lugares centrais onde a auga é a protagonista e a vexetación envolve o camiñante, que se atopa afastado de xeito sonoro (que non físico) do bulicio compostelán e da eterna gaita do Obradoiro. Outros exemplos tradicionais podemos atopalos nos pazos galegos, un asunto que ben merecería máis páxinas, pero do que queremos destacar un caso pouco coñecido, o da casa grande de Lentille. O que escribe ten a sorte de poder visitalo con frecuencia, e podemos testemuñar o impresionante dun patio aberto ao xardín de entrada, cunha balaustrada que une a casa vella coa casa nova mediante o patio, unha casa vella do medievo cunha casa nova construida no século XVIII, cunha imponente fachada neoclásica. Aínda máis próximos, no XX e XXI, temos autores como Manuel Gallego e Carlos Seoane, que integran os patios e os lugares de esparcimento no bico da tradición coa modernidade. Un caso máis de patio galego que xungue clásico e actual sería o da rehabilitación e construcción da Fundación Luís Seoane, sita sobre a antiga muralla coruñesa e na que Creus e Carrasco, estudo que fixo a obra, reconstruíu con mestría un patio de notable altura e saída acristalada ao exterior. O patio sempre, pois, co foco posto no tránsito dentro-fóra, no recollemento da luz e no impluvium da vida que ocorre portas adentro.

Vista aérea da Residencia oficial de Monte Pío. / FV

Os paseos do presidente

A residencia do presidente da Xunta de Galicia, en Monte Pío, obra de Manuel Gallego Jorreto de comezos da década dos 2000, nace dun encargo que foi resolto con profunda intención democrática. Unha secuencia de patios e aperturas a lugares íntimos colocados no cumio do monte, mais sempre con vontade horizontal, explica a filosofía dunha construcción da que o propio arquitecto destaca o seu carácter de poder brando, popular, de vivienda tradicional galega.

A secuencia de patios nesta construcción quere relembrar o núcleo tradicional dunha vila galega na que a familiaridade cos elementos está sempre resolta, está sempre presente nos lugares onde sentar e nos ocos nos que o titular da presidencia de Galicia pode sentar, pensar e non ser observado.