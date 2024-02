The Eskarallas, lonxe dos sofás

Hai xa unhas semanas, estivemos na sala Sónar, no corazón da vella Compostela, no transcurso da presentación do novo disco do grupo punk The Eskarallas: “Punk Rock máis desafiante que a punta dun coitelo e máis perigoso que unha sucursal bancaria”, lemos nas súas propias descripcións nas redes sociais. E, en efecto e para nós, The Eskarallas veñen ocupar de certo ese lugar do punk orgánico, directo, guitarreiro e doente herdado dos anos oitenta do pasado século. Fano desde letras que rabuñan e incendian: a partes iguais entre a mala uva, a retranca, o políticamente incorrecto e tamén certas, e necesarias ganas de incordiaren a todos aqueles que mandan neste circo que tantas veces vén semellar a nosa sociedade. Asi funciona, entón, a fórmula dos Eskarallas, coa mesma física que empregaron, e por citar algúns, os Eskorbuto, M.C.D., Cicatriz ou La Polla Records, dos que ademais participa con eles o ínclito Evaristo Páramos metendo a súa voz nun dos temas dun disco onde tamén imos dar con outros ilustres como Manolo Cabezabolo e Josetxu Piperrak.

Pois o caso é, ao cabo, que esta entrega discográfica lévanos de regreso ao punk, que dirían Ilegales, e igual non só significa que a nosa nostalxia daqueles tempos, e daquelas músicas, quede un tanto anestesiada coa súa escoita, senón que nos leva asemade a crer e mirarmos con moito convencemento cara a realidade dunha existencia de músicos novos capaces de revitalizaren o xénero e, quen sabe se, volvelo poñer en hora nos reprodutores modernos e neses festivais nos que a xente máis nova peregrina a facerse o selfie e, de paso, escoitaren un pouco de música. Son trece as cancións, neste traballo homónimo, no que o pulso existencial e social latexa en cada tema coa furia precisa e mais a enerxía propia de sonoridades guitarreiras, sen maquillaxe ningunha; directas, punks, de trepidante feitura e retrousos para ouvear, e apretar os dentes, a cara de can e con total ausencias de condescendencia. Gravado nos estudios Edisco da Estrada por Fernando Campos e publicado en vinilo, ademais de nas plataformas dixitais, é un deses discos que, cando se escoitan, un fica coa sensación do a gusto que se quedaron os músicos despois de expoñernos o seu punto de vista, vomitaren iso que fai mal na tripa e prenderlle lume á mecha dalgún cóctel molotov ante quen tanto interese pon en deshumanizarnos e capitalizarnos. Xavi e Gorka nas guitarras, Trilli na batería, Santi no baixo e Julen no micro, deixándose o peito, a voz e mais a súa integridade física en cada concerto, propóñennos aquilo de que “punk is not dead!” e que un bo pogo entre cristas e cancións radioactivas pode ser o mellor deporte para os nosos esqueletes e tamén para espabilar o noso cerebelo acomodado. Na presentación en Compostela, de hai un par se de semanas, estiveron acompañados por Cabezabolo que, alén de preguntar pola nosa opinión sobre o aborto da galiña, foi o socio perfecto para unha noite de punk na que os Eskarallas demostraron que, asemade dun bo disco, unha boa banda o que ten que ter é un directo sólido, convencido e que apedree un público cada vez menos afeito a suar mentres participa dunha, desas tan escasas, boas cerimonias rockeiras. Se podedes achegarvos a un concerto deles, pasade a velos e estamos ben certos de que viviredes unha experiencia moi revitalizante e mineralizante lonxe dos vosos sofás. Charly García Se tivesemos que facer unha competición de cans verdes no mundo da música, estamos certos de que o número de participantes deviría xeneroso. Mais no podio, e talvez de primeiro e erguendo a medalla, alí estaría o xenial e singular Charly García. Figura fundamental da música contemporánea arxentina, músico multiinstrumentista, compositor exquisito e de personalidade hipnótica e desconcertante, Charly pasa por asinar un dos repertorios máis venerados e máis complicados de catalogar da música pop dos últimos 50 anos. Rock sinfónico, música de autor, new wave, synth pop, rock progresivo, pop rock…, e así e ata o infinito, podemos buscar etiquetas que nalgún momento da súa discografía cadrarían francamente atinadas. E todo iso cunha carga lírica tan descolocante como adorable. Transgresor e sempre coa coitela disposta a abrir e mirar que temos debaixo da pel, el nunca se cortou a falar do amor, da vida ou da política dende esa visión extravangante que sempre o acompañou pero tamén coa crítica sempre mordaz á sociedade arxentina, coa súa implicación a chamada á rebeldía: por exemplo e no seu día, contra Videla e mais a ditadura. O caso é que neste 2024 un dos seus discos máis celebrados, Piano Bar, fai 40 anos, e é un bo momento para reescoitalo e para comprobarmos como a música do gran Charly nin avella nin se queda atrás. Piano bar coa inesquecible “Demoliendo hoteles”, con “Promesas sobre el bidet” ou “Ruve tu amor” é un deses traballos que catro décadas despois continúa a ser unha marabilla e un exemplo de facer música dende a aposta total pola personalidade, por ser ti mesmo, por escapar das fórmulas que funcionan, polo risco, pola calidade e por unha honestidade artística tantas veces ausente sobre todo en productos que entraron, querendo ou non, polo rego da comercialidade. Ben por Charly.