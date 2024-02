O espazo SVT ofrece a colección Malaherba do artista Diego Vites

O espazo de arte SVT-SIRVENT ofrécenos unha mostra de Diego Vites (O Grove, 1986) so o título de Malaherba. Trátase dun traballo centrado puramente no pictórico, a diferenza de proxectos anteriores do artista que inserían video, fotografía, escultura, performace e/ou instalacións. Estamos perante un proxecto que desde o mesmo título remite á relación entre a creación artística e a natureza, situándose, en concreto, nunha tradición da representación das plantas que suxire reflexións ligadas á pervivencia da pintura como unha realidade que segue presente de forma transversal en boa parte das prácticas artisticas contemporáneas.

O traballo de Diego Vites, coas súas texturas e variada gama cromática, representa unha aposta polo pictórico que é tamén unha posición que semella reflexionar sobre a relación da tradición e o presente. Cómpre lembrarmos que a temática floral -núcleo da obra exposta en SVT- está inserida no xénero da natureza morta, xénero descritivo por excelencia, que serviu ao longo da historia da arte occidental non apenas para unha finalidade puramente decorativa -que evidentemente tivo- senón para por medio del moitos artistas elaboraren unha moi sólida estratexia de representación. O xénero tornouse axiña, xa desde os seus inicios nos anos finais do século XVI, un vehículo para a ostentación e para a demostración da mestría do artista, tanto nas cousas representadas como nos seus máis requintados pormenores.O apelo ao sensitivo e ao sensual foi neste proceso fundamental, ligado a unha vontade de creación duns ambientes reconfortantes e a unha sensación de benestar. Nun sentido distinto, e case que poderiamos afirmar que contraposto, están non poucas naturezas mortas en que as estratexias realistas son parte dunha singular concepción formal e simbólica.

En Diego Vites esta tradición subxace no rigor compositivo e este aspecto é ben evidente xa que nel os elementos simples, ese mundo floral, é obxecto dunha análise que o leva cara a exacerbación da expresividade mais co espazo como ámbito de enorme relevancia. Nesta pintura conflúen, sen se excluíren, o cartográfico e o expresivo, a ordenado rigor, a composición e matérico.

O traballo de Diego Vites semella situarse no ronsel dun xénero -a natureza morta- cada vez máis valorado e recuperado para a sensibilidade moderna. A pintura do noso artista permite combinar a liberdade expresiva desde o universo da pulsión e o analítico. As simples cousas representadas son na súa obra en realidade distintas percepcións afastadas de calquera obxectivación, porque parece entender a natureza morta, de facto, como un campo de experimentación plástica e tamén un reflexo do mundo emocional. E este agroma de xeitos variados no conxunto de Malaherba mais cunha tendencia a unha notábel carga emocional.

A primeira vista, as obras de Diego Vites poden ser entendidas como formas centradas no mundo dos obxectos, mais, o certo é que neste tipo de traballos, como pasa con outros creadores situados na nosa modernidade, a propia natureza dos obxectos tórnase fonte de tensión e incerteza. Non esquezamos que na arte moderna a interrogación da existencia das cousas anda á par co cuestionamento radical das estratexias de representación.

Nesta serie de pinturas, realizadas todas en 2023, observamos, xa que logo, algunhas das características das correntes pictóricas contemporáneas máis creativas como é a tensión entre obxecto e abstracción, evidenciando a dialéctica interior-exterior e suxeito-obxecto, facendo agromar os equilibrios inestábeis e os desprazamentos a respecto da experiencia habitual da realidade que está en condicións de provocar no observador do cadro unha intensificación misteriosa das súas capacidades emotivas, mantendo a tensión entre a descrición puntual e mais a abertura de significado.