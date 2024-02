–Visto coa distancia que dá o tempo, que representa dentro da súa obra narrativa Lobos nas illas?

–En Lobos nas illas encontrei –ou construín– a miña voz. Sobre todo a miña voz como narradora, mais en conexión coa poesía, pois todo o que escribimos forma parte dun mesmo texto. Unha voz na que hai redundancia, fíos que se van desenrodelando ou enrodelando ao ler, por exemplo no relato que dá título ao libro o motivo das agullas coas que calceta a nai, que brillan como coitelos ou bisturís entre a cor do sangue. Interésame esa danza para adiante e para atrás, como ao bordar ou ao calcetar. Hai precisión tamén, unha das miñas teimas é a palabra precisa. Aínda que en 1996, e até hai poucos anos, non se prestaba atención ao que escribiamos as mulleres, creo que esta voz me situou na narrativa galega. Se tivese que escoller, escollería escribir contos e tanto neste volume como en O coitelo en novembro(Xerais, 2010) hai relatos dos que me sinto contenta.

–Cal é o nexo de unión, se o hai, de todos os relatos que compoñen este libro?

–A memoria, os distintos rostros da memoria, a infancia como o paraíso lembrado, a memoria das casas das aldeas nas que xa non vivirá ninguén, un tema que é o do poemario Desmentindo a primavera, a memoria democrática da resistencia ao franquismo, os guerrilleiros no relato do título, ou os fusilados en 1975 en “A luz do día escura”. En canto á estrutura, igual que en O coitelo en novembro, segue a Scheherezade, de caixas chinesas, ou mise en abyme, na que o relato marco é a reunión familiar en Lobeira para enterrar a avoa Lucinda, o misterio do cuarto dos armarios. Mais ese nexo é construído, parte dos relatos foran escritos independentemente. A narrativa é ficción, as narradoras contamos mentiras, malia seren sinceras.

–O caso é que, lidos hoxe en día, todos os relatos, publicados hai xa case trinta anos, semellan frescos, como escritos recentemente. É ese o segredo ou, se quere, a clave que distingue a boa literatura?

–Alégrome de que se lean así. O segredo, se o hai, é escribir desde a miña propia voz. Eu procuro seguir a miña voz sen preocuparme demasiado polas modas. Talvez sexa iso o que faga que se lean como se os acabase de escribir. Mais na miña voz resoan voces da literatura anterior, na miña escrita hai un continuo diálogo con textos doutras, doutros, Rosalía en As malas mulleres, ou as Metamorfoses de Ovidio nos poemas de Mudanzas. En Lobos nas illas dialogo con Xavier Baixeras, con Pessoa, no primeiro relato, ou con Camões en “A luz do día escura”. Aprendín a escribir lendo Marguerite Duras, Conrad ou Eudora Welty, axudáronme a construír a miña voz.

–Un dos relatos, “Terror na madrugada”, está considerado o primeiro da literatura galega no que se fai unha clara denuncia da violencia de xénero.Lembra Vde. como lle xurdiu a idea de escribilo?

–Lese deste modo agora, en 1996 ninguén se decatou. A miña educación literaria debe moito ao cine. Interésanme as historias nas que algo central ocorre fóra de campo, como en “A zona de interese” de Glazer, ou os abortos en “As malas mulleres”. Neste relato hai un diálogo cunha película expresionista que me fascina, O gabinete do doutor Caligari, e o central é o desexo da muller –medio inconsciente– polo fermoso somnámbulo, polo presentador dese programa, que é outro modelo masculino, un home suave, moi distinto ao seu. O clima é onírico, como o de Caligari, e leva á pequena vitoria da muller nesa infidelidade soñada que produce efectos físicos.

–Chámame a atención esas declaración súas nas que afirmaque a súa intención é escribir clásicos, porque para que unha obra sexa un clásico teñen que pasar anos. E, de paso: Daríalle a Lobos nas illas a consideración de “un clásico da literatura galega”?

–Quería dicir que a miña ambición, o meu propósito, é escribir libros que perduren. Que poidan seren lidos ao cabo dos anos e que, como dis deste volume, parezan escritos agora. Non escribo para “a mesa de novidades”. Pode parecer ambicioso e, por descontado, só o tempo dirá se logro este propósito. Non sei se Lobos nas illas será un clásico, ou non; de momento esta reedición en galego –e hai dous anos en castelán na editorial Arde– éncheme de alegría.

–Ten gañado case todos os premios literarios importantes que se convocan en Galicia, pero supoño que o Premio Nacional por As malas mulleres é o máis especial. Ademais dunha grande satisfacción, para Vde. ser Premio Nacional tamén é unha presión e unha responsabilidade engadida á hora de escribir os seus seguintes libros?

–Os premios aos que non te presentas son moi especiais, si. Foi unha ledicia e unha sorpresa que o xurado apreciase esta historia que eu consideraba tan galega e pensaba que non se entendería fóra; porén está traducida, de momento, ao castelán, catalán e éuscaro. Creo que é porque fala do pasado e, a través del, do presente. Fai que me coñezan fóra de Galicia mais tamén dentro. E por suposto é unha responsabilidade, agora que estou escribindo unha novela, estar á altura das expectativas.

–Vde. é bióloga, polo tanto científica; que hai de ciencia na súa literatura? Dalgún xeito, aplica métodos científicos á súa escrita?

–Son bióloga de formación, mais a miña tese, a miña investigación é sobre didáctica das ciencias e pensamento crítico, ciencias sociais, e aí as ferramentas son a observación etnográfica como na antropoloxía, a análise do discurso. A observación é unha ferramenta na escrita, na narrativa, e tamén a análise para o que eu chamo “desescribir”: por exemplo, os discursos sobre as mulleres. Un amigo arqueólogo di de As malas mulleres que as escritoras escavamos vidas coas palabras.

–Ao pouco de residir en Galicia, un día tomou a decisión de escribir exclusivamente en galego. Supoño que, despois do seu éxito, esa igual foi unha das decisións máis importantes que tomou na súa vida...

–A decisión importante foi vivir en Galicia, e dela vén a de adoptar o galego como lingua literaria, probablemente escribindo en castelán tería ese éxito antes. Se vivise en Estados Unidos consideraríase normal que escribise en inglés, de feito teño artigos e libros en inglés en relación con estadías alí que parecen “normais”, quizais pola xerarquía de linguas. Ao vivir en Galicia e facerme galega coido que ten todo o sentido escribir en idioma galego. Ou talvez foi o galego o que me escolleu a min, quen sabe...