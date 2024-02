Dobre fallo

Unha desacertada elección

IAGO FERNÁNDEZ

Sánchez Ferlosio recoñecía que a mellor páxina de El Jarama parafraseaba unha descrición do propio río incluída en Descripción física y geográfica de la Provincia de Madrid, do enxeñeiro Casiano de Prado. E o mesmo podería concluírse da última novela de Castro Moure, pois as mellores páxinas son as que reproducen material documental.

Abundan as lóxicas de telefilme e as personaxes banais; as partes dramáticas, de tan tremendas, fanse impostadas; a intriga esmorece contra as páxinas 50-60, etc. Conta a historia dunha sicaria galego-venezolana cuxo último encargo garda relación coa migración galega dos cincuenta e –polo tanto– coa súa orixe. Posto que a novela obtivo o XXXIV Premio Torrente Ballester, cómpre continuar a recensión retrucando as xustificacións do xurado.

Afirmar que Castro Moure posúe unha “prosa precisa, luminosa no uso da imaxe e hábil no uso do rexistro oral” supón faltar á verdade ou un criterio retórico pouco esixente. Boa parte das imaxes son gratuítas ou tópicas, como a “rave de fentos e silveiras” da páx. 11 ou os “ollos de mel da muller” da páx. 27, e as intervencións orais dos narradores e das personaxes tenden a afectación: véxanse as de Diego, O Xaguar, e o espallamento de localismos en cursiva. Por outra banda, afirmar que a novela “aborda o tema da emigración desde un punto de vista novidoso” supón unha desatención máis que parcial á bibliografía especializada e o triste esquecemento de Núñez Seixas. A única posibilidade de soster algo semellante é que a hipotética novidade repouse na converxencia de imaxinarios tan dispares coma o do sicariato venezolano e o da emigración galega dos cincuenta. É dicir, non tanto na imaxinación coma na inercia e na fantasía.

Punto e á parte merece que “destaca a elección da protagonista como unha identidade subalterna”.

A protagonista non é máis ca un estereotipo delincuencial latinoamericano que remite a novelas dos noventa como Rosario Tijeras, de Fernando Franco, ou Perdita Durango, de Barry Gifford. Así e todo, o máis criticable é que o xurado, en vez de penalizar a mala feitura dunha personaxe, respalde a boa disposición dun autor para exemplificar unha categoría da crítica cultural.

Postos a teorizar, máis axustado sería dicir que, considerando a mestura de tipoloxías, elementos pop e elementos historiográficos, Pronto hei de volver exemplifica o que Linda Hutcheon, a finais dos oitenta, titulara “metaficción historiográfica”. E que, xunto con títulos coma Ninguén queda, de Brais Lamela, ou Entomoloxía para misioneiros, de Fernando Castro, testemuña un renovado interese da literatura galega pola cuestión histórica.

Do mesmo autor, o noso ver, mellor Shanghai a Barcelona.

ILLAS Á VISTA (2023): José Ángel Ares/Paco Hernández, Vigo, Galaxia, PVP. 17,95€

Paseos atlánticos

Divertido e instrutivo

MARÍA NAVARRO

A autora e ilustradora de lllas á vista, Rena Ortega, agasállanos cun volume que supón un paseo polo Parque Nacional das Illas Atlánticas formado polos arquipélagos de Ons, Cíes, Sálvora e Cortegada. Un percorrido no que, acompañados de tres amigos e por veces dalgún guía, coñeceremos non só datos relevantes da natureza desta zona relativa á flora e á fauna, senón tamén lendas, informacións e consellos que han de ser útiles se alguén se decide a visitar estas paraxes singulares da xeografía galega que son toda unha xoia natural e cultural da Humanidade. Os globos que recollen o que din as personaxes, as follas de caderno nas que se explican dunha forma amena detalles importantes acerca dos contidos que se presentan, os recadros nos que se achega información que pretende ser relevante á hora de visitar un espazo e os textos que a modo de detalle referencian lugares, seres vivos, astros, especies arbóreas, tipos de pegadas e pegadas e mesmo curiosidades, que dan conta xa sexa de forma científica ou fantástica de feitos que se desenvolveron nas illas, converten o libro que vén de publicar Triqueta Editora nun estupendo manual co que disfrutar e aprender, valorar e coidar do noso ben máis preciado: as illas que contemplamos dende a costa e que gardan ademais todo o misterio que lle ten outorgado real ou ficticiamente o paso do tempo e o romanticismo que sobre elas se verte. Un estilo sinxelo baseado na oración curta e na escolla dun vocabulario coidado e axeitado ao destinatario mozo, unido ás ilustracións que, a modo de escenas ou a través de imaxes ben definidas, explican de forma plástica contidos útiles e interesantes, permitirán sen dúbida unha lectura divertida e instrutiva ao amante da natureza e a calquera que amose sensibilidade co medio.

O DOUTOR GLAS (2023): Hjamar Soderberg (trad. David A. Álvarez), Santiago, Irmás Cartoné, PVP. 15€

Sobre o amor e mais a trangresión

Elegante e directa

ESTRO MONTAÑA

Hjalmar Soderberg (1869-1941), discípulo avantaxado de A. Strindberg, polos seus dramas e por unha narración autobiográfica, acadou na novela O doutor Claus (1905) a cima do seu talento literario. Con todo, esta obra durante anos foi mal vista pola crítica, por supostos alegatos anticlericais e por unha –asemade suposta– defensa do asasinato: todo iso sen ter en conta as múltiples interrogantes que plantexa sobre o adulterio, os dereitos da muller, o aborto e mais a eutanasia, asuntos que, tal coma el os formulaba, estaban pouco en consonancia co rigor moral que naquela altura existía na sociedade sueca. Aínda que hoxe a obra foi revalorizada pola crítica, e o seu autor está considerado un dos escritores capitais da literatura do seu país, cómpre sinalar que, ao pouco de publicarse O doutor Glas, Soderberg sufriu unha campaña de difamación nos ambientes literarios suecos. O atormentado protagonista deste relato en forma de diario é un médico virxe, que recibe a visita dunha moza casada cun pastor protestante moito máis vello e que solicita axuda para non ter que acceder ás esixencias sexuais do marido. Ante a desesperación da atractiva muller, o narrador, que decide axudala, vai expoñendo as reflexións que lle suscita a situación, entrando nun terreo psicolóxico no que a moralidade da sociedade e os costumes son analizados en toda a súa complexidade de xeito vigoroso e deixando ver a posibilidade de transgredir os principios comunitarios de forma drástica. Escrita cun estilo elegante, esta novela, gabada por autoras como Susan Sontag e Margaret Atwood, e que nos mergulla nas partes máis tenebrosas da conciencia, resulta moi recomendable.

AS ILUMINACIÓNS (2023): Arthur Rimbaud, Pontevedra, Kalandraka, PVP. 15,20€

Espléndido labor

Arthur Rimbaud entre nós

HÉITOR MERA

Tamara Andrés e Oriana Méndez veñen de propiciar unha gran noticia para os amantes da literatura en xeral e mais os defensores da normalización do noso sistema literario, en particular: a tradución d´As iluminacións de Rimbaud constitúe, con certeza, un labor afouto e senlleiro. Nunha edición bilingüe coidada, o lector máis espelido poderá facer fronte á lectura do orixinal e contrapoñelo coa tradución, xeito este dunha interacción ricaz entre a obra e mais o receptor sobre todo no que atinxe ás solucións e incidencias tradutolóxicas que as súas tradutoras empregaron, e sufriron durante, o proceso. Ademais do comentado, ao final do libro hai unha sucinta nota dos editores que queda en comentar un pouco a traxectoria e iniciativas para a nosa lingua que houbo no seu momento a respecto deste poemario. E ata aquí... É mágoa que unha obra tan importante na historia da literatura, cun grande esforzo para ser traducida quede niso, sen quitarlle o enorme valor que de seu ten. Porque acontece que, cando falamos de obras clásicas da literatura universal, non é habitual que os nosos estudosos da literatura se prodiguen en facer ensaios ou artigos na nosa lingua sobre todo ese mundo creativo que interacciona con todos os sistemas literarios, incluído o noso. É a través das traducións e edicións anotadas co seu correspondente estudo preliminar onde residen a meirande parte da visión dos nosos investigadores a respecto de obras doutras latitudes. A tradución en Galicia achega o valor evidente de anosar distintos textos relevantes á nosa lingua, mais tamén é a canle a través da cal os nosos críticos e historiadores da literatura dan a súa visión dende aquí de todas esas manifestacións. O traballo de Tamara Andrés e Oriana Méndez como tradutoras é ímprobo. Aínda que elas poderían afrontar asemade con solvencia ese estudo preliminar que aquí se bota en falta. Porque teñen –temos– a oportunidade de chegar a Rimbaud na súa lingua e mais en galego e poderíamos contar aínda coa análise crítica e histórica dende nós dun autor tan determinante pola súa poesía, pola influencia que deixou ou mesmo por esa vida tan torrencial que nos deixou como legado. E que as tradutoras e editores tomen, entón, estas palabras como un ánimo e un desafío: por que non continuaren o seu excelente labor cun ensaio sobre a obra de Rimbaud? Desde logo, coñecementos e competencia sóbranlles. Deixo, pois, para o seu discernimento este reto que veño de propoñer. Oxalá recollan a luva!